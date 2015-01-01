5 самых сильных снегопадов в современной истории

Последствия снегопада в Чикаго в 1967 годуЗимой 2022 года Москва, Санкт-Петербург, Казань и многие другие города пострадали от снегопадов. Из-за большого количества снега на дорогах, тяжело приходится как пешеходам, так и водителям автомобилей. В такие дни метеорологи рекомендуют в часы пик пользоваться только общественным транспортом, потому что на трассах образуются длинные пробки. Но все это — цветочки, по сравнению с последствиями снегопадов, которые устраивали людям неприятные сюрпризы десятки и сотни лет назад. Например, в 1967 году на земли американского города Чикаго выпало 58 сантиметров снега. Возникшая снежная буря стала причиной гибели 76 человек. В современной истории возникали и более серьезные снегопады, из-за которых люди лишились электричества, еды и прочих благ цивилизации. Об этих случаях мы сейчас и поговорим.Снегопад в Канаде в 1971 годуВ 1971 году, на территории канадских Онтарио и Квебека, выпал 61 сантиметр снега. Но его обилие не было единственной проблемой — его сопровождали сильный ветер и мороз. Сегодня службы спасения заранее предупреждают о таких капризах природы и, во избежание жертв, просят людей оставаться дома. Но в то время никто не запрещал выходить на улицу, из-за чего снегопад стал причиной гибели 20 человек. Больше всего люди расстроились из-за того, что из-за метеорологических условий была отменена игра хоккейного клуба Montreal Canadiens.Снегопад в Квебеке в 1971 годуСнегопад в Бостоне в 1978 годуНесколько лет спустя, в американском Бостоне выпало 69 сантиметров снега. Стихия застала людей врасплох, явившись в полдень, когда все уже находились на работе и учебе. Интенсивность снегопада была очень большой — каждый час прибавлялось по 10 сантиметров. На дорогах образовались пробки, потому что многие люди поспешили домой. Но стремительный снегопад дал очутиться в теплом жилище далеко не всем, и оставил некоторых из них внутри своих автомобилей. В результате снегопада, в штатах Массачусетс и Род-Айленд погибло около 100 человек.Уборка снега в Бостоне, 1978 год«Шторм века» в 1993 годуВ марте 1993 года снежный покров покрыл собой самую большую территорию. Под снегом оказались земли от восточной части Канады до Карибского побережья. Всего было охвачено 26 штатов, причем жители некоторых из них дополнительно пострадали от холодной погоды. Заметное похолодание было замечено даже в штате Флорида — даже зимой температура воздуха там не опускается ниже 12 градусов Цельсия. На равнины выпало около 100 сантиметров снега, а в горах толщина снежного покрова достигла 127 сантиметров. Снегопад стал причиной гибели 270 человек.Спутниковые снимки «Шторма века» 1993 годаАвтомобиль, оставшийся под снегом в 1993 годуСнегопад в Тибете в 2008 годуТибет — это огромный район Центральной Азии, который находится на большой высоте и является домом для 10,5 миллионов человек. Из-за расположения в горах, в Тибете зачастую очень холодно, но снег выпадает там редко. Но 2008 год подготовил тибетцам сюрприз — в один день снегопад не прекращался на протяжении целых 36 часов. Некоторые районы Тибета оказались под 180-сантиметровым слоем снега. Многие здания не смогли выдержать огромный вес снежной массы и частично обрушились. Дороги были полностью перекрыты, так что дойти до врачей или за пищей было невозможно. Некоторые люди, чтобы не умереть от голода, начали забивать своих домашних животных. Несмотря на все старания, в результате этого снегопада погибло 7 человек.Снегопад в Тибете в 2008 году унес жизни семи человекСнегопад в Буффало в 1977 годуБуффало — это достаточно большой американский город, который расположен в северо-западной части штата Нью-Йорк. Если сравнивать его климат с соседними территориями, обычно это достаточно теплое место с небольшим количеством снега. Но, как вы уже могли понять на основе перечисленных выше случаев, природа часто преподносит нам неприятные сюрпризы. В 1977 году в Буффало уже лежал слой снега, но потом возник ветер со скоростью до 70 километров в час. Видимость стала нулевой, температура воздуха резко понизилась и, в результате ужасной метели, слой снега над городом возвышался на 506 сантиметров.Снежные сугробы в Буффало достигали огромной высотыВ некоторых источниках говорится, что сугробы были 9-метровой высоты. Чтобы спасти людей, армии пришлось доставить пищу для 176 000 человек. Также люди нуждались в одежде и убежище. Для проведения спасательных работ было выделено до 150 тысяч долларов. Всего во время метели погибло около 45 человек, причем некоторые из них были найдены замурованными в своих автомобилях. Некоторые люди умерли из-за сердечных приступов во время уборки снега. Так что снегопад в Буффало можно считать самым сильным и разрушительным за всю современную историю.Дом, который почти полностью остался под снегомПри всем этом, самый смертоносный снегопад, который не идет ни в какое сравнение с другими, произошел в 1972 году на территории Ирана. Этой катастрофе я ранее посвятил отдельную статью — тогда погибло около 4 000 человек.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Многие из нас живут в России, где тоже часто бывают сильные снегопады. Возможно, у вас есть связанные с этим истории — если да, поделитесь ими в комментариях.

Источник: hi-news.ru