Мозг – это машина времени: почему мы живем с задержкой в 15 секунд?

Мозг часто играет с нами и заставляет видеть то, чего нетМы принимаем множество решений каждый день. Кажется, мозг сосредоточен на любой задаче которую нам предстоит решить, но результаты проведенных исследований предполагают, что мозг работает на опережение и принимает все решения задолго до того, как мы сознательно о них подумаем. Да-да, то что мы называем свободой воли и способностью сходу принимать решения на деле является самообманом – это мозг управляет шоу, скрываясь где-то на заднем плане. Теперь же результаты нового исследования показали, что мозг постоянно «загружает» богатые визуальные стимулы: под поле нашего зрения попадают миллионы форм, цветов и хаотичных движений. Этот механизм позволяет нам не затеряться в хаосе из отдельных изображений. Как объясняет ведущий автор исследования Мауро Манаси из Университета в Абердине, это похоже на приложение, которое каждые 15 секунд объединяет наши визуальные данные в одно впечатление. Выходит, все, что мы видим сейчас – смесь последних 15 секунд нашей жизни. Но как именно мозг создает иллюзию стабильности?Игры разумаИсследование опубликованное в 2019 году в журнале Scientific Reports показало, что мозг играет на опережение. В ходе эксперимента добровольцев попросили сделать выбор между двумя узорами разного цвета и местоположения. Испытуемым показывали мелькающие изображения, а ученые наблюдали за ними с помощью аппарата фМРТ. В конечном итоге им удалось сопоставить модели мозговой активности с любым выбором, который делал испытуемый.На самом деле ученым давно известно о повторяющихся паттернах мозговой активности, которые могут коррелировать с принятием решений. Команда также обнаружила, что мозговая активность испытуемых может предсказать их возможный выбор еще до того, как их попросили этот самый выбор сделать.Чтобы обработать огромное количество визуальной информации, мозг отправляет нас назад во времениКогда нам необходимо сделать выбор между двумя или более вариантами, то бессознательные следы мыслей, немного похожих на бессознательные галлюцинации, уже присутствуют. Мы обнаружили, что перед принятием решений исполнительные области мозга выбирают более отчетливый мыслительный след, – рассказал изданию Science Alert соавтор исследования профессор Джоэл Пирсон.Другими словами, если какая-либо мозговая активность соответствует одному из принятых решений, то мозг с большей вероятностью выбирает именно этот вариант. Это означает что решение, который мы собираемся принять предопределено заранее.постоянно отправляет нас на 15 секунд назад, чтобы создать иллюзию стабильности, хотя он сам видит физически меняющийся объект.Вам будет интересно: Что такое нейропластичность и почему ученые по-прежнему не могут понять, как работает мозг?Исследователи обнаружили, что могли предсказать результат за 11 секунд до того, как испытуемый начинал размышлять над решением. Выходит, свободы воли как таковой не существует. А результаты нового исследования рисуют еще более изумительную картину – ученые полагают, что мозг подобен машине времени.Мозг и путешествие в прошлоеОрганы чувств, особенно глаза, постоянно получают визуальную информацию об окружающем мире. Понимание этих стимулов – непростая задача для мозга, поэтому главному органу тела приходится прибегать к хитростям. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Абердина выяснили, что люди могут путешествовать в прошлое – только так мы и воспринимаем окружающий мир.В работе, опубликованной в журнале Science Advances, ученые представили ранее неизвестную визуальную иллюзию, которая показывает что мозг постоянно сглаживает восприятие реальности и с течением времени создает иллюзию стабильности.Мозг действует как машина времени объединяя визуальный ряд каждые 15 секунд в одно впечатление. Именно это позволяет нам справляться с повседневной жизнью. Если бы мозг постоянно обновлялся в режиме реального времени, то мир был бы для нас хаотичным, – пишут авторы научной работы.Необходимо также отметить, что обработка мозгом полученной информации – слишком сложная работа. Поэтому он обращается к прошлому, ведь оно хорошо предсказывает настоящее. Более того, мы в основном перерабатываем информацию из прошлого, потому что это эффективнее, быстрее и требует меньше ресурсов.Еще больше интересных статей о последних научных открытиях в области биологии читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте.Возьмем, к примеру, просмотр видео. Мы постоянно возвращаемся в прошлое, примерно на 10-15 секунд. Вместо того, чтобы видеть последнее изображение в режиме реального времени, люди на самом деле видят более ранние версии (так как время обновления нашего мозга составляет как раз около 15 секунд).По сути, мозг медлит, потому что у него слишком много работы. Исследователи отмечают, что вынесенные суждения и принятые решения не основаны на настоящем, а зависят от сигналов из прошлого.15 секунд назадВыходит, мозг постоянно отсылает нас в прошлое, так как это эффективнее и быстрее. С одной стороны, такой ход вещей помогает стабилизировать картину мира. Но с другой, может создавать неудобства, например, когда требуется точно оценить поступающую информацию. Исследователи отмечают, что мозг, по сути, прокрастинирует. А наша зрительная система иногда жертвует точностью ради плавного визуального восприятия окружающей реальности.Мозг продолжает создавать картину стабильного мира, несмотря на то, что видит визуальные сигналы из прошлого.Не пропустите: Что мы делаем во сне? Жуткие истории о том, как гены и мозг «решают» за насНовое исследование также объясняет почему мы не замечаем некоторые важные мелочи, например, предмет, который находится на виду. Вот почему мы реагируем на мгновенные события с некоторой задержкой, а на отвлечении внимания построены многие фокусы, фильмы и игры. Более того, влияние мозга на восприятие окружающего мира – очередной интересный пример того, что значит быть человеком.

Источник: hi-news.ru