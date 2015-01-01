SpaceX потеряла 40 спутников Starlink. Почему это не так плохо, как кажется?

Компания SpaceX впервые столкнулась с потерей крупной партии спутников StarlinkКомпания SpaceX регулярно выводит на околоземную орбиту интернет-спутники Starlink. Обычно внутри одной партии находится до 60 аппаратов для обеспечения интернетом жителей отдаленных регионов нашей планеты. Одна из свежих партий, включающая 49 спутников, была отправлена на околоземную орбиту 3 февраля 2022 года. Как оказалось, большая часть из них была потеряна компанией из-за магнитной бури, которая возникла на следующий день. Это событие стало громкой новостью сразу по нескольким причинам. Во-первых, спутники Starlink стоят денег и компания SpaceX явно потерпела убытки. Во-вторых, пропавшие интернет-спутники могут превратиться в космический мусор, которого на околоземном пространстве и так очень много. В-третьих, из-за потери спутников, некоторые клиенты провайдера Starlink могут испытать проблемы со связью. Мы же считаем, что потеря нескольких спутников не может иметь настолько серьезные последствия.Starlink — это американский поставщик спутникового интернета, созданный Илоном Маском в 2015 году. Компания запускает спутники связи на высоту 550 километров и обеспечивает связью даже жителей отдаленных городов. В идеале планируется запустить около 12 000 таких аппаратов, но в действительности их количество может оказаться больше.SpaceX потеряла спутники StarlinkПо данным официального сайта SpaceX, она потеряла 40 из 49 запущенных спутников. Причиной этому стал магнитный шторм, который начался 4 февраля, на следующий день после запуска ракеты Falcon 9 с грузом на борту. Из-за случившегося явления температура и плотность атмосферы Земли резко увеличились. Спутники Starlink не смогли справиться с нагрузкой и не вышли из безопасного режима. Таким образом, 80% запущенных в начале февраля спутников не начали маневры по повышению орбиты и начали падать обратно.Интернет-спутник StarlinkВажно отметить: представители SpaceX знали, что магнитная буря может стать причиной таких проблем. Поэтому они приказали спутникам укрыться от воздействия шторма, летя боком «как лист бумаги». Но выполнить этот маневр они не смогли.После прочтения этой новости может показаться, что пропавшие спутники могут упасть людям на головы или превратиться в космический мусор. Но представители компании уверяют, что ничего плохого не произойдет. Дело в том, что попадающие в атмосферу нашей планеты объекты сгорают — это происходит как с кометами, так и устаревшими космическими аппаратами. Конструкция спутников Starlink предусматривает такой поворот событий, поэтому образование космического мусора или падение спутника на поверхность Земли исключено.Читайте также: За использование спутникового интернета Starlink в России планируется штрафовать до 1 миллиона рублейКак SpaceX относится к провалам?Что касается убытков компании SpaceX, они вряд ли оказались для нее ощутимыми. Официальной информации о стоимости каждого спутника Starlink найти не удалось, но по данным сервиса Quora, каждый из них стоит меньше 500 000 долларов. Цифра достаточно большая, но компания Илона Маска явно может себе это позволить. Стоит только вспомнить испытания прототипов комического корабля Starship — они часто взрываются, но компания продолжает их создавать. После взрыва корабля в конце 2019 года Илон Маск вовсе сохранил спокойствие, объявив, что аппарат «выполнил все, что от него требовалось».Взрыв прототипа Starship в 2019 годуК тому же, компания SpaceX теряла спутники Starlink и раньше. В том же 2019 году она вывела на орбиту 60 аппаратов для раздачи интернета, но после запуска на связь вышли только 57 из них. Три спутника были сломаны, а два аппарата были специально сожжены в атмосфере Земли. Тем самым компания убедилась, что в случае нужды она может снизить орбиту спутников и уничтожить их в толстых слоях атмосферы. В будущем ей эта возможность вполне может пригодиться, потому что астрономы жалуются, что обилие спутников Starlink мешает им изучать космос при помощи наземных телескопов — этому есть наглядное доказательство.Спутники Starlink мешают исследовать космосТем временем люди уже пользуются спутниковым интернетом Starlink и делятся своими впечатлениями. Так, в 2020 году скорость загрузки достигала 60,24 Мегабит/с, а отдачи — 17,64 Мегабит/с. Стоимость оборудования Starlink, о котором я тоже рассказывал, составляет 499 долларов. После его установки, нужно платить 99 долларов в месяц за пользование интернетом. Недавно пользователям стал доступен тариф Starlink Premium, который увеличивает скорость до 500 Мегабит/с. Но платить за такое преимущество нужно 500 долларов в месяц, а ведь по текущему курсу это почти 38 000 рублей.Комплект спутникового интернета StarlinkЕсли вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Напоследок отмечу, что в нашем Teleram-чате уже были замечены пользователи интернета Starlink и делились отзывами. Думаю, это отличный повод вступить в чат и пообщаться с единомышленниками.

Источник: hi-news.ru