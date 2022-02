Как увидеть спутники Starlink в небе?

Некоторые спутники Starlink можно увидеть невооруженным глазомКомпания SpaceX вовсю развивает свой спутниковый интернет Starlink. Чтобы весь мир получил доступ к социальным сетям и сервисам, предприниматель Илон Маск уже запустил на околоземную орбиту более 2000 спутников. Сначала новый проект вызвал большой интерес, однако потом возникла волна критики — спутники Илона Маска сильно отражают солнечный свет, что придает им высокий уровень яркости. Лишний свет на небе мешает ученым изучать космос при помощи телескопов, так что многие астрономы выступают против развития спутникового интернета. За противостоянием компании и ученых следит весь мир, и многие задаются вопросом: а можно ли увидеть спутники Илона Маска на небе невооруженными глазами? Раньше проследить за движением спутников Starlink было легко, но сегодня ситуация усложнилась. Но есть несколько методов, следуя которым заметить на небе злосчастные аппараты все еще довольно просто.Как выглядят спутники Starlink в небе?Компания SpaceX запускает интернет-спутники при помощи ракеты Falcon 9, которая имеет ограниченную грузоподъемность. Если учесть, что каждый аппарат весит 260 килограммов, за один раз компания может вывести на орбиту только группу из 60 штук. Илон Маск уже получил разрешение на запуск 12 000 спутников, поэтому пытается сделать это как можно быстрее — не удивительно, что запуски иногда происходят по несколько раз в месяц.Интернет-спутник StarlinkСразу же после выхода на орбиту, спутники Илона Маска выстраиваются в длинную и светящуюся линию. Однако, заметить это явление могут лишь немногие, и этому есть ряд серьезных причин. Во-первых, спутники удерживают линию недолго, потому что разлетаются по рабочим местам на орбите. Во-вторых, наблюдению в любой момент могут помешать погодные условия. В-третьих, компания SpaceX разработала новые модели спутников под названием VisorSat, которые отражают меньше света и менее заметны с земной поверхности.Спутники VisorSat не настолько яркие, чем первоначальные версии StarlinkПодробнее о новых спутниках Starlink можете почитать в этом материалеКак увидеть спутники Илона Маска?Несмотря на перечисленные выше преграды, следить за спутниками Starlink все еще можно. Для этого существует сразу несколько сервисов, которые подсказывают, какие космические аппараты на данный момент пролетают по находящемуся над человеком фрагменту неба.Спутники Starlink на небеСервис Find StarlinkСамый простой сервис для слежения за спутниками Илона Маска — это Find Starlink. После перехода на сайт, нужно просто ввести название своего города. Система сразу же показывает информацию о ближайших пролетах над выбранной территорией. Сайт отображает дату и время пролета, а также направление движения аппаратов. Еще одной важной деталью сервиса является то, что он показывает яркость спутников и их максимальную высоту. Для удобства можно установить приложения для Android и iOS — они умеют уведомлять о ближайших пролетах.В ближайшее время над Казанью пролетят следующие спутники StarlinkСервис Heavens AboveВторой сервис для слежения за спутниками Starlink называется Heavens Above. Им сложнее пользоваться, однако он предоставляет информацию и о других находящихся на околоземной орбите аппаратах. Для начала необходимо указать город, из которого нужно провести наблюдение. После этого можно перейти на эту страницу, где видны только данные об аппаратах Starlink. По умолчанию сайт показывает информацию о недавнем запуске — на момент написания статьи это 3 февраля. Скорее всего, в таблице ничего не будет, потому недавно запущенные спутники видны не сразу. Чтобы увидеть данные, нужно выбрать другие запуски. В таблице указывается видимость и яркость. Чем показатель яркости ниже, тем лучше виден объект. В идеале, это число имеет отрицательное значение.Результаты Heavens Above для КазаниУ сервиса Heavens Above есть и мобильное приложение для Android. Но разработчик Крис Пит (Chris Peat) больше внимания уделяет сайту, поэтому набор функций у него гораздо шире.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Стоит отметить, что следить за спутниками Starlink нужно в ясную погоду. Также лучше отправиться за пределы города, потому что яркий свет от фонарей и витрин делает невидимыми даже звезды — о спутниках и говорить нечего. Учитывая, что новые спутники Илона Маска обладают меньшей яркостью, может понадобиться телескоп. Особо мощный аппарат для этого не нужен, так что подойдет любая модель из Aliexpress с высокими оценками. Об одном из таких телескопов я упоминал в статье про самого молодого астронома в мире. Советую почитать.

