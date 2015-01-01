Самый умный человек в мире, кто он?

По словам ученых, чем позднее вы ложитесь спать и встаете утром, тем вы умнее.Сегодня на нашей планете живет почти восемь миллиардов человек. Это – абсолютный рекорд для нашего вида. Мы заселили все континенты и поделили участки суши между собой. Мы возвели города, отправили роботов на другие планеты и создали технологии, о которых нашим предкам оставалось только мечтать. Но это кажущееся благополучие, увы, иллюзорно. Дело в том что человечество… глупеет. Так, в 2012 году исследователи из США пришли к выводу, что интеллектуальные способности человечества неуклонно ухудшаются. Последующие исследования это подтвердили. Выходит, будущее нас ждет «веселое» – высокая концентрация углекислого газа в земной атмосфере также негативно сказывается на умственных способностях. И если ученые правы и мы действительно глупеем, то в не слишком отдаленной перспективе интеллект человека может опуститься до уровня развитой обезьяны. Но что вообще ученые понимают под интеллектом? И кем был или является умнейший представитель Homo Sapiens?Как измерить интеллект?Считается, что оценить умственные способности можно с помощью IQ тестирования – чем выше балл, тем человек умнее. Но все не так просто, ведь тесты IQ измеряют различные навыки, такие как рабочая память, мышление, понимание слов и многое другое. И все же тесты IQ – не панацея, а результаты тестирования следует правильно интерпретировать.Одна из самых больших проблем заключается в том, что чей-то показатель IQ может меняться в зависимости от контекста. Известно, что тесты чувствительны к мотивации и в этом есть смысл — если вы будете стараться меньше, то не наберете высокий балл. В целом многие исследователи полагают, что истинные интеллектуальные способности можно суммировать по тому, сколько сил тот или иной человек прилагает для прохождения теста.По сути, тест IQ – это оценка, которая измеряет диапазон когнитивных способностей и предназначены для оценки интеллектуальных способностей и потенциала человека. Сегодня существует целый ряд различных тестов на интеллект и их содержание может значительно различаться.Наш мозг – самая загадочная машина, работающая по своим правиламБолее того, тесты IQ культурно, лингвистически и экономически предвзяты. Если бы это было не так, у нас не было бы разных показателей IQ по расовым и этническим признакам, но они есть. Это – признак того, что с проблема заключается в самих тестах, а не в нас.Не пропустите: 13 научно подтвержденных признаков того, что вы умнее, чем вам кажетсяБыть умным – что это значит?Среди психологов, нейробиологов и экспертов по искусственному интеллекту продолжаются дебаты о том, что такое интеллект на самом деле. Если дать максимально упрощенное определение, то высокий интеллект – это способность к обучению, рассуждению, пониманию и аналогичным формам умственной деятельности; способность постигать истины, отношения, факты и прочее.В этом определении интеллекта подразумевается общее знание. Умный человек, способный понять квантовую механику, бесполезен для общества, если он невежественен. Выходит, по-настоящему умный человек должен знать много всего и желательно о самых разных темах. Наконец, об интеллекте нельзя говорить без упоминания творчества. Творческие люди мыслят иначе, нежели большинство. Там, где общество видит тупик, творческий человек видит возможность.Это интересно: Как чтение новостей о конце света влияет на здоровье?Умные люди восхищаются тем, что другие воспринимают как должное.Итак, сколько баллов IQ необходимо набрать, чтобы считать себя умным человеком? Ниже приведена приблизительная разбивка различных диапазонов показателей IQ. Некоторые тесты представляют результаты по-разному и с различными интерпретациями.Классификации IQ140 и больше — гений или близок к гениальностиот 130 до 139 – талантот 120 до 129 – очень высокий уровень интеллектаот 110 до 119 – превосходный интеллектот 90 до 109 — средний (нормальный) интеллектот 80 до 89 — пониженный уровень интеллектаот 70 до 79 — крайне низкий интеллектот 69 и ниже – умственная отсталостьИсследователи полагают, что лишь немногие (примерно 0,2%) набирают больше 145 баллов, что указывает на очень высокий интеллект. Если же результат тестирования равен 70 и ниже 55 баллов, то речь идет о наличии умственных отклонений.Больше по теме: Добро пожаловать в «Идиократию»: коронавирус способствует снижению интеллектаСамый умный на ЗемлеИтак, если рассматривать умственные способности в рамках вышеописанного, то кого можно назвать самым умным человеком в истории? Это особенно интересно, так как мы не можем попросить, например, Исаака Ньютона пройти IQ тест (в 17 веке их просто не существовало). И все же, именно Ньютон, вероятно, и есть тот самый гений и эрудит.Мы знаем, что Ньютон был умным человеком, но он также обладал такими важными характеристиками как знания и креативность. Он был настоящим эрудитом и владел физикой и математикой. Ньютон также хорошо разбирался в алхимии, что не должно нас смущать – многие великие ученые своего времени верили, что любой металл можно превратить в золото. В более позднем возрасте Ньютон увлекся экономикой.Возможно Ньютон не был самым умным человеком на свете. Однако именно его работа изменила привычный ход вещейК сожалению, несмотря на славу, Ньютон вел одинокую жизнь. Историки отмечают, что он страдал от резких перепадов настроения (что указывало на биполярное расстройство в сочетании с психотическими наклонностями).У него также была склонность писать письма, наполненные безумными бредовыми идеями, что, по мнению некоторых историков, может указывать на наличие расстройств шизофренического спектра.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram – так вы точно не пропустите ничего интересного!Высокоинтеллектуальные люди страдают от большего количества психических и физических расстройств.Безусловно, делать громкие заявления о том, что человек, живший несколько столетий назад является умнейшим из нас, не стоит. Альберт Эйнштейн, Стивен Хокинг, Ноам Хомский, Стивен Пинкер, Нил Деграсс Тайсон и другие, не менее выдающиеся исследователи и деятели культуры. И они действительно умнее, чем большинство из нас. Именно по этой причине всем нам стоит прислушаться к их словам и, разумеется, развивать собственные интеллектуальные способности.Мы глупеем? Что делать?Исследователи полагают, что существует определенный фактор окружающей среды (или совокупность факторов), который является причиной снижения показателей IQ среди родителей и их детей, а также детей старшего возраста, их младших братьев и сестер.Например, экологическая обстановка на Земле стремительно ухудшается – изменение климата и связанные с ним проблемы подрывают нашу способность концентрироваться.Словом, было бы неплохо определить точную причину снижения показателей IQ во всем мире, прежде чем мы станем слишком глупыми, чтобы это понять. Ученые также говорят о глобальном кризисе интеллектуальный способностей, который подрывает способность человечества решать важнейшие для выживания вида проблемы, связанные глобальным потеплением, пандемией COVID-19 и событиями, которые мы даже не можем себе представить.Проведенный учеными эксперимент доказал, что чем хуже человек осведомлен в той или иной области, тем больше он переоценивает свои интеллектуальные способности.Читайте также: Шкала Ландау – умнейшие физики ХХ векаК счастью, выход у нас есть и это чтение. Да-да, чтение улучшает кровоток мозга и стимулирует его работу. Немаловажно, что речь идет не только о заумных текстах, требующих глубоко погружения в тему. Мозг любит художественную литературу тоже. Все потому, что мы можем представить себя на месте главного героя. Воображение активизирует определенные участки мозга, которые не были задействованы до чтения.А вот во время просмотра телевизора или листания новостной ленты в социальных сетях, подобного эффекта не наблюдается. Выходит, чтение – наша обязательная и регулярная тренировка. О том, как читать быстро и с пользой мы рассказывали ранее, не пропустите.

Источник: hi-news.ru