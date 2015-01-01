В каких странах День святого Валентина строго запрещен

В некоторых странах празднование Дня святого Валентина запрещено по законуДень святого Валентина — праздник, который своими корнями уходит в католичество, однако уже на протяжении многих лет празднуется во многих странах как абсолютно светский, именуемый Днем всех влюбленных. Вопреки бытующему мнению, России он вовсе не чужд. В дореволюционные времена 14 февраля был одним из самых любимых праздников дворян. В СССР о нем позабыли, но с начала 90-х годов XX века он вновь полюбился молодежи, что и не удивительно. Он имеет такие романтические символы, как открытки в виде сердечек, цветы, всевозможные сувениры из роз и, конечно, поцелуи. Казалось бы, что в них может быть плохого? Однако в некоторых частях света праздновать День святого Валентина строго запрещено по закону. Пары, которые поздравляют друг друга 14 февраля, даже рискуют быть арестованными. По мнению руководства некоторых стран праздник таит в себе опасность, так как распространяет и пропагандирует западную культуру. Правда, в последнее время таких стран становится все меньше, тем не менее дарить цветы и валентинки можно все еще не везде.В Пакистан День влюбленных запрещен высшим судом страныВ Пакистане праздник стал настоящим яблоком раздора. В 2016 году тогдашний президент страны Мамнун Хуссейн призвал пакистанцев избегать Дня святого Валентина. Он заявил студентам, что этот праздник “не имеет отношения к нашей культуре”. Эти замечания были впоследствии истолкованы как знак поддержки сторонников жесткой исламской линии в стране. Это спровоцировало в 2017 году запрет Дня святого Валентина высшим судом страны.В Пакистане День святого Валентина запрещен с 2017 годаВ стране также был издан указ о необходимости удаления всех свидетельств этого праздника из общественных мест, а также о запрете товаров, которые так или иначе с ним связаны. Разумеется, упоминать об этом празднике запрещено всем СМИ.Но несмотря на строгий надзор со стороны полиции, влюбленные пакистанцы находят способы приобрести цветы и подарить своим возлюбленным символичные подарки к празднику. Однако делать это приходится в тайне, не попадаясь на глаза полиции.В Малайзия День всех влюбленных «противоречит исламу»Власти Малайзии тоже приложили все усилия, чтобы покончить с праздником. В 2005 году Национальный совет, который толкует исламские законы и издает указы, объявил День святого Валентина противоречащим исламу, так как в нем есть “элементы христианства”. Несмотря на то, что христианские группы призывали совет пересмотреть свое решение, утверждая, что между современным Днем святого Валентина и христианством осталось мало чего общего, запрет сохранялся.Сложно поверить, что в этом современном городе влюбленных могут арестовать за празднование Дня святого ВалентинаСо временем ситуация только усугубилась. В стране начались массовые задержания пар, подозреваемых в праздновании праздника. К примеру, в 2011 году власти искали пары, праздновавшие День всех влюбленных в недорогих отелях и парках. С тех пор праздник остается под запретом.В Иране празднование 14 февраля является «признаком безнравственности»Религиозные власти Ирана обратились к общественности за помощью в судебном преследовании тех, кто отмечает праздник вопреки строгим религиозным законам. Правительство давно запретило символы дня, предупредив, что они “антикультурны”. А сам День святого Валентина осужден и признан символом безнравственности и западного упадка.Однако среди молодежи праздник стал настолько популярным, что некоторые исламские сторонники предложили вместо него отмечать древний иранский праздник Сепандармазган, известный как персидский день любви в честь Спандармада, зороастрийского божества. Спандармада олицетворяет любящую жену. Однако Сепандармазган приходится на 23 февраля, поэтому многие иранцы все равно стремятся поздравить своих вторых половинок 14 февраля.В Индии за празднование Дня всех влюбленных могут принудительно поженить паруВ Индии с Днем святого Валентина воюют националистыВ Индии праздник не запрещен на государственном уровне, однако экстремистские индуистские националисты протестовали против него и угрожали тем, кто празднует. Даже бывали случаи нападений на молодые пары. Им остригли волосы или пачкали лица.Также масштабная кампания против Дня святого Валентина была развернута в социальных сетях. В 2015 году крайняя ультраправая индуистская политическая партия пригрозила силой заставить жениться пары, которые празднуют западный праздник.В Саудовской Аравии с недавних пор разрешено продавать товары ко Дню святого ВалентинаВ Саудовской Аравии День всех влюбленных разрешен с недавних порНа протяжении многих лет 14 февраля был обычным днем, так как День святого Валентина, по мнению властей, противоречил исламским представлениям о правилах морали и приличия. Хотя некоторые люди все же обменивались подарками и цветами. Однако, за тем, чтобы этого не происходило, следила национальная религиозная полиция. Нарушители могли быть арестованы. Разумеется, торговцам запрещалось продавать тематические товары.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Ситуация изменилась примерно пять лет назад. Тогда наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман лишил Национальный комитет по поощрению добродетели и предотвращению порока многих его полномочий. С тех пор жители Саудовской Аравии открыто приветствовали праздник, а цены на цветы и подарки с сердечками, которые долгое время продавались “из-под полы”, резко упали.А вы планируете отмечать 14 февраля? Если да, рекомендуем ознакомиться с подарками, которые позволят вам не выглядеть в этот праздник банальным. К слову, их можно подарить не только на День святого Валентина, но и другие праздники.

Источник: hi-news.ru