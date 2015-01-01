Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет ставит под сомнение теорию африканского происхождения людей

Человек разумный мог появиться не только в Африке, но и на любом другом континентеСогласно официальной версии, колыбелью человечества является Африка. Именно на этом континенте находят окаменелости первых людей, таких как Хомо Наледи. Кроме того, примерно 270 тысяч лет назад здесь появились современные люди. Однако последнее исследование позвонка одного из вымерших видов человека возрастом полтора миллиона лет может поставить теорию африканского происхождения людей под сомнение. В нем говорится, что люди начали мигрировать в Евразию миллионы лет назад, то есть задолго до появления Homo Sapiens. Это значит, что человек разумный мог эволюционировать не только в Африке, но и на любом другом континенте. Более того, есть и другие свидетельства того, что люди стали заселять другие континенты в раннем плейстоцене.На территории Израиля жили люди полтора миллиона лет назадВ 2013 году в журнале Science была опубликована статья, в котором описывалась окаменелость черепа древнего человека, обнаруженная на территории Грузии. Ее возраст составлял 1,8 миллиона лет. То есть, первые древние люди мигрировали в Евразию как минимум 1,8 миллиона лет назад. При этом у ученых не было единого мнения относительно того, как происходило переселение, то есть оно было разовым или миграция происходила периодически. Последнее исследование, опубликованное недавно в журнале Scientific Reports говорит в пользу второй версии, то есть переселение, скорее всего, происходило многократно.Убейди — место, где была обнаружена кость человека возрастом 1,5 миллиона летКость позвонка, обнаруженная в Убейдии (долина реки Иордан) является древним свидетельством того, что полтора миллиона лет назад на территории современного Израиля уже жили люди. Убейдия — это старейший археологический памятник, расположенный за пределами Африки.Помимо останков людей, здесь также были найдены окаменелости многих вымерших видов животных, среди которых саблезубые кошки, мамонты и пр. Повторное исследование кости позвоночника, проведенное в 2018 году, показало, что она принадлежала гоминину, то есть группе, в которую входили ближайшие эволюционные родственники и предки современного человека.Люди покидали Африку постепенноИзучив размер, форму и другие некоторые параметры окаменелости, ученые пришли к выводу, что это кость спины ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. На момент смерти его рост составлял 155 сантиметров, а вес находился в пределах 45 — 50 килограммов. То есть вес был примерно таким же, как у современного ребенка в возрасте от 11 до 15 лет. При этом он был выше современных детей примерно на голову.Окаменелость кости позвонка, которая предположительно принадлежит древнему виду человекаИсследования останков гоминина, обнаруженного в Грузии, показало, что они были небольшого роста — взрослые особи были не выше 145-166 см, а их вес составлял 40-50 кг. То есть исследование израильских ученых говорят о том, что найденная кость принадлежит другому виду гоминина. По их мнению, обнаруженный ими вид мог достигать порядка 2 метров в высоту, при этом его вес составлял около 100 кг.Также археологи обнаружили косвенные признаки того, что кости из Грузии и Израиля принадлежат разным видам. В частности, имеются большие различия в каменных орудиях. Те инструменты, которые найдены в Грузии, были довольно простыми, изготавливались из одного или нескольких отщепов камня. В Убейдии орудия труда более сложные. В частности, учеными были найдены топоры, сделанные из вулканических горных пород.Отсюда можно сделать вывод, что люди мигрировали волнообразно. Причем разные виде людей занимали разные территории и изготавливали разные инструменты. Однако не все ученые спешат делать выводы на основе данной находки.Орудие труда древних людей, найденное в УейдииПочему гоминид из Израиля не вызывает доверияУ экспертов возникает много вопросов к размерам окаменелости из Убейдии. По степени развития она соответствует ребенку возраста 5 лет. Однако па размеру, как было сказано выше, она гораздо больше детский костей гомининов и больше соответствует неандертальцам или горилле. Однако неандертальцы появились намного позже, чем гоминины Убейдии.По мнению некоторых ученых, если кость действительно принадлежала древнему человеку, то, скорее всего, он обладал каким-то серьезным заболеванием. Поэтому использовать ее в качестве представителя вида весьма рискованно. Тем более сложно делать выводы о постепенной волнообразной миграции людей из Африки.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Но, с другой стороны, нет никаких доказательств тому, что в Евразии не было людей в начале раннего плейстоцена, то есть 2 миллиона лет назад или даже еще раньше. К тому же в некоторых странах, таких как Китай, Пакистан и некоторых других предположительно есть свидетельства присутствия людей на этих территорий в еще более древний период.В настоящее время ученые продолжают раскопки в Убейдии. Вполне возможно, что удастся найти другие окаменелости, которые позволят сделать окончательные выводы. Напоследок напомню, что в прошлом году в Африке был обнаружен новый вид человека.

Источник: hi-news.ru