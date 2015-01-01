В Египте найдено 18 000 древних «блокнотов». Что там написано?
Ученые совершили очередное важное археологическое открытие
Из школьной программы и многочисленных документальных фильмов мы прекрасно знаем, что во времена Древнего Египта люди писали на папирусах. Так называется писчая бумага, сделанная из одноименного водно-болотного растения Cyperus papyrus и использовавшаяся вплоть до конца античного мира. Но мало кто знает, что папирус был дорогим материалом, и вместо него египтяне часто использовали остраконы — осколки посуды, на которых можно было царапать буквы. Они были гораздо дешевле папируса, поэтому использовались для записей, квитанций и в качестве тетрадей для школьников. Благодаря своей прочности, они хорошо сохранились до наших дней, и сегодня ученые находят множество остраконов разных эпох, которые могут рассказать много интересного о жизни в древние времена. Недавно немецкие ученые обнаружили самый крупный архив древнеегипетских остраконов с начала ХХ века.
Интересный факт: наука, изучающая папирусы и остраконы, называется папирологией. Коллекционирование остраконов относится к баллотике — изучению избирательных бюллетеней или листов для голосования. К этой же области, кстати, относится и сбор коллекций марок, монет, медалей и так далее.
Раскопки в египетском городе Атрибис
По информации из сайта Тюбингенского университета, находка была сделана в ходе раскопок на территории древнеегипетского города Атрибис. Во времена правления фараона Птолемея XII этот город считался столицей древнеегипетского государства. Когда-то давно в этом месте был возведен храм, посвященный местному божеству Хентехтаю. Также, если верить историческим документам, в этом городе находился храм, возведенный фараоном Аменхотепом III — до наших дней он не сохранился. Ну и наконец, считается, что в этом городе родился известный архитектор Аменхотеп, который построил храм Амона-Ра в Луксоре, храм богини Мут в Карнаке и множество других древних сооружений.
Птолемей XII был отцом Клеопатры
На чем писали жители Древнего Египта?
Недавно немецкие ученые обнаружили в городе Атрибис огромный архив письменных документов. Речь идет не о папирусах, а более 18 000 остраконах — частях разбитой глиняной посуды. Их возраст оценивается в более 2000 лет. На фрагментах посуды нацарапаны математические задачи, упражнения по грамматике, изображения священных животных павиана и ибиса, а также простые детские рисунки. Судя по всему, исследователи раскопали архив древнеегипетской школы.
Место, в котором были найдены артефакты
Одна из древнеегипетских «записок»
Большая часть заметок написаны демотическим шрифтом. Он был распространен во времена правления фараона Птолемея XII, при котором город Атрибис и считался столицей Древнего Египта. Также археологи нашли записи, сделанные иератическим алфавитов, который также называется «птичьим». Записи сделаны на разных языках, среди которых есть греческий, арабский и коптский. Это доказывает, что город Атрибис был очень развитым и его посещали люди из разных государств. Школы обеспечивали высокий уровень образования. Если дети плохо учились, их наказывали известным даже сегодня способом — заставляли писать буквы огромное множество раз. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют остраконы со множеством повторяющихся букв.
Детский рисунок времен Древнего Египта
Плохих учеников заставляли писать буквы много раз
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Помимо школьных записей, археологи нашли финансовые расписки. По данным из открытых источников, похожее открытие археологи делали в начале 1900-х годов. Тогда, на территории древнеегипетской деревни Дейр-эль-Медина, ученые тоже нашли множество остраконов. Однако, найденные письменные документы, помимо финансов, касались темы врачебной практики и медицины в целом. Находка в городе Атрибис примечательна тем, что большинство заметок были сделаны детьми. Благодаря этому мы теперь знаем, какие задачи они решали во время учебы в школе, что рисовали от скуки и так далее. В большинстве случаев, сведения о повседневной жизни в Древнем Египте гораздо интереснее, чем научная информация.
Руины города Атрибис
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В завершении статьи напомню, что сторонники теорий заговора считают, что пирамиды Древнего Египта были построены не людьми, а инопланетянами. На данный момент науке известно как минимум о 140 таких постройках, большинство из которых были использованы для погребения фараонов. Само собой разумеется, египтяне строили их своими руками. О том, как им удавалось воздвигать такие огромные конструкции без современной техники, я рассказывал в этом материале.
Источник: hi-news.ru