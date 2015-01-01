Илон Маск поделился подробностями о запуске космического корабля Starship

Илон Маск почти готов провести орбитальные испытания космического корабля StarshipВ конце 2021 года Илон Маск объявил, что компания SpaceX рискует стать банкротом из-за проблем с разработкой космического корабля Starship. Во многом работа этого аппарата зависит от ракетных двигателей Raptor, но в их производстве долго не было заметного прогресса. Чтобы ускорить процесс, предприниматель отказался от отпуска и, судя по всему, громкий «пинок» со стороны руководства заставил инженеров SpaceX работать усерднее. Недавно компания провела презентацию, в рамках которой стало известно, что космический корабль Starship почти готов к первому полету. В 2022 году компания намерена провести 50 запусков, после чего космический корабль совершит 90-минутный полет вокруг Земли. Если все пройдет хорошо, в будущем аппарат будет использоваться для доставки людей на Луну и Марс, а также осуществления быстрый перелетов в разные уголки нашей планеты.Когда начнутся новые испытания Starship?По данным BBC News, на прошедшей презентации Илон Маск впервые за два года огласил официальные данные о прогрессе разработки корабля Starship. Все данные, которые зарубежные СМИ предоставляли ранее, были основаны на сообщениях из сторонних источников. Но это не значит, что информация была ложной — многое, что сказал Илон Маск, мы уже знали давно. Однако, в рамках презентации были оглашены и новые подробности.Запись новой презентации SpaceXПо словам Илона Маска, дата начала новых испытаний космического корабля Starship сегодня во многом зависит от решений Федерального авиационного управления США (FAA). Компания ожидает разрешения на проведение тестирования и оно, по ожиданиям главы SpaceX, уже должна быть на подходе.Я думаю, что мы получим одобрение регулирующих органов примерно к моменту готовности космического корабля Starship к новым испытаниям, — поделился бизнесмен.Илон Маск перед своей аудиториейПо его прогнозам, до новых испытательных полетов космического корабля Starship осталось примерно два месяца. На данный момент компания запланировала 50 полетов, то есть по одной в каждую неделю. После них будет проведено орбитальное испытание, которое продлился 90 минут — это произойдет в 2022 году, и в этом у бизнесмена нет особых сомнений. Планы Илона Маска могут разрушить только медленное рассмотрение со стороны FAA. Если возникнут проблемы, запуск космического корабля нужно будет проводить не из частного космодрома SpaceX в Бока-Чика (Техас), а из Космического центра Кеннеди во Флориде. Известно, что там строится еще одна стартовая площадка для Starship.Взлет космического корабля Starship будет выглядеть примерно такКому нужен космический корабль Starship?Вдобавок ко всему, предприниматель заинтриговал публику тем, что в ближайшее время будет сделано несколько интересных объявлений. По его словам, у компании SpaceX уже есть несколько клиентов, которые хотят использовать корабль Starship в своих целях. Об одном из клиентов компании уже известно — им является японский миллиардер Юсаку Маэдзава. В 2023 году он хочет совершить путешествие вокруг Луны вместе с восемью деятелями искусства. Также он хотел взять с собой девушку, которая должна была победить в шоу Full Moon Lovers, но предприниматель быстро закрыл этот проект. Скорее всего, у SpaceX появились новые клиенты, но Илон Маск не хочет о них рассказывать. Он объяснил свое молчание следующими словами:Они собираются сделать свои собственные объявления, я не хочу красть у них славу.Илон Маск и Юсаку МаэдзаваВажно отметить, что в конце 2021 года Юсаку Маэдзава уже летал в космос. Ему в этом деле помог «Роскосмос» — подробности читайте в этом материале.Каким будет первый полет корабля Starship?Сколько бы у компании SpaceX ни было клиентов и какими бы крутыми они ни были, первый полет космического корабля Starship будет беспилотным. Аппарат не вылетит дальше земной орбиты, а просто совершит круг и приземлится в водах у Гавайских островов. Для его запуска будет использована ракета Super Heavy, которую тоже хотят сделать многоразовой. Чтобы она могла совершить мягкую посадку, компания создала «мехазиллу» — башню, которая оснащена двумя щупальцами для ловли ракеты.Для ловли ракеты Super Heavy будет использована башня «Мехазилла»Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. 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Может быть, на данный момент и мы не можем даже представить все варианты использования корабля Starship.Как вы думаете, обладает ли космический корабль Илона Маска таким потенциалом? Своим мнением делитесь в комментариях.

Источник: hi-news.ru