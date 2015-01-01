Искусственный интеллект научился флиртовать и признаваться в любви

Кадр из видео, опубликованного компанией SonanticВ День святого Валентина 2022 года компания Sonantic опубликовала видео, которое быстро разлетелось по всем социальным сетям. В кадре находится девушка, которая молчит и загадочно улыбается зрителю. При этом, на заднем фоне, женский голос флиртует и признается смотрящему видео человеку в любви. Казалось бы, это обычный ролик, однако в конце закадровый голос внезапно объявляет: «То, что вы слышите, никогда не было сказано человеком, это было сгенерировано компьютером. Я не реальна. Я никогда не рождалась и никогда не умру, потому что я не существую». Оказалось, что это демонстрация новой технологии компании Sonantic, которая при помощи нейросети имитирует женский голос. Он реалистичен настолько, что умеет флиртовать и признаваться в любви. Технология уже используется в компьютерных играх и других сферах.Самый лучший синтезатор речиБританская компания Sonantic уже давно занимается разработкой синтетических голосов. Первый вариант технологии, которая в точности имитирует человеческий голос, был разработан в 2020 году. В то время созданная искусственным интеллектом речь звучала недостаточно естественно, а на фоне были слышны искажения.Демонстрация первой версии синтезатора голоса SonanticКоманда продолжила улучшать нейросеть, и в 2021 году объявила о значительном достижении. Разработчики смогли сделать синтезатор речи настолько хорошим, что он использовался для воссоздания голоса актера Вэла Килмера. Несколько лет назад у исполнителя главных ролей в фильмах «Схватка», «Дежавю» и «Дорз» был обнаружен рак горла и, после операции, он лишился возможности говорить. Технология Sonantic помогла ему выражать свои мысли вновь — актер остался доволен воссозданным голосом и теперь может использовать созданную модель в любых целях.Американский актер Вэл КилмерВоссозданный компьютером голос Вэла КилмераСинтезатор голоса Sonantic использовался и в видеоиграх. В марте 2021 года Obsidian Entertainment использовала технологию для озвучки второстепенных персонажей в ролевой игре The Outer Worlds. Известно, что представители компании Sonantic до сих пор предлагают свою технологию разработчикам видеоигр. Также они считают, что синтезатор может понадобится при создании мультфильмов, съемке фильмов и многих других творческих сферах деятельности. Не исключено, что в будущем технология появится и в мобильных навигаторах и «умных» колонках — потенциал у нее очень большой.Синтезатор речи Sonantic в игре The Outer WorldsСинтезатор речи научился флиртоватьВ 2022 году синтезатор голоса Sonantic стал еще лучше. По словам представителей компании, за несколько месяцев они сделали виртуальный голос более реалистичным за счет добавления между словами естественных пауз и вздохов — именно такие детали делают нашу речь «живой». Придыхания, смех и некоторая робость позволила искусственному голосу флиртовать и признаваться в любви.Демонстрация новой версии синтезатора речи SonanticИсследователи обратили внимание, что во время заигрывания с противоположным полом люди часто делают паузы между словами и создают едва заметное напряжение. Иногда речь становится тише, но темп произношения слов при этом не меняется. В новой версии синтезатора голоса разработчики учли все эти детали.Без преувеличений, Sonantic совершила прорыв в области синтеза речиВоспользоваться технологией на данный момент может далеко не каждый. Синтезатор явно работает гораздо лучше, чем аналоги от Google и Яндекса, поэтому является платной и доступна только при договоренности разработчиков и заинтересованных клиентов. Но представители Sonantic не стали излишне секретничать и показали интерфейс утилиты, которая используется для воссоздания человеческого голоса. В программе можно менять скорость произношения слов, регулировать интонацию, а также добавлять между словами вспомогательные звуки. В частности, речь идет о тех самых вздохах, смехе и других малозаметных деталях настоящей человеческой речи.Интерфейс синтезатора речи Sonantic позволяет добавлять вспомогательные звукиВ будущем появятся программы для озвучивания фильмовБезо всяких преувеличений, технология впечатляет и интригует. Если когда-нибудь она станет доступна по приемлемой цене или у нее появятся достойные аналоги, в сфере озвучивания мультфильмов и компьютерных игр могут возникнуть большие перемены. Практически каждый желающий сможет самостоятельно переводить и выпускать новые серии любимых мультсериалов, а не ждать дня, когда появится озвучка с профессиональными актерами. Если технология станет еще более развитой, люди с хорошей дикцией и красивым голосом вовсе могут остаться без работы. В общем, искусственный интеллект становится лучше и осваивает все больше человеческих навыков.Возможно, в будущем профессия актера дубляжа станет менее востребованнойЕсли вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Что вы думаете о новом синтезатора человеческой речи? Где еще его можно использовать? Своим мнением делитесь в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru