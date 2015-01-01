Автомобиль DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее» станет электрическим

Силуэт электрического DeLorean EVolvedАвтомобиль DeLorean DMC-12 считается одним из главных символов 1980-х годов, потому что он снимался в фантастическом фильме «Назад в будущее». Именно из него вымышленный изобретатель Эмметт Браун создал машину времени и отправился в путешествие со своим напарником Марти Макфлаем. Фантастический автомобиль действительно существовал в реальности и даже сегодня в продаже можно найти его реплики стоимостью до 90 000 долларов. Владельцы оригинальных «делорианов» не были от них в восторге из-за недостаточной мощности и плохого качества сборки, однако торговая марка все еще известна, поэтому было бы глупо ее не использовать. Недавно американская компания DeLorean Motor Company намекнула на то, что скоро автомобиль снова официально появится в продаже. На этот раз он будет полностью электрическим.Электрический автомобиль DeLorean DMC-12Об электрической версии автомобиля DeLorean DMC-12 рассказало издание Tom’s Guide. Как бы нам не хотелось знать о грядущей новинке больше информации, ее очень мало. На данный момент известно, что он будет оснащен электрическим двигателем и выйдет в продажу где-то в 2022 году. Легендарные двери типа «крыло чайки» никуда не исчезнут — без них новый «делориан» вряд ли смог бы кого-нибудь заинтересовать. Ну и, наконец, электрическая версия культового автомобиля получит название DeLorean EVolved. Внимание на последнее слово, в котором две заглавные буквы в начале обозначают «Electric Vehicle» — отличный каламбур.Анонс автомобиля DeLorean EVolvedНа официальном сайте DeLorean на данный момент нет ничего интересного, кроме силуэта будущего автомобиля с открывающимися в обе стороны дверями. Конечно, фанаты компании могут купить продукцию с логотипом компании вроде мужских толстовок и женских леггинсов, но официальный мерч DeLorean стоит не менее 100 долларов. В пересчете на рубли это более 7 000 рублей, а такая стоимость одежды это явный перебор.Особенности оригинального DeLorean DMC-12Спортивные автомобили DeLorean DMC-12 официально продавались в период между 1981 и 1983 годами. В 2009 году фанаты «Назад в будущее» получили возможность приобрести восстановленные силами компании DMC Texas машины, однако они стоят баснословные 90 000 долларов или даже больше. Считается, что до прекращения производства оригинальных DeLorean DMC-12 в 1983 году, было выпущено примерно 9 000 экземпляров. Тысяча из них пропала, а до наших дней сохранились около 8 0000 оригинальных DeLorean DMC-12.Оригинальный DeLorean DMC-12Автомобиль DeLorean DMC-12 весит 1230 килограммов. Максимальная скорость его движения достигает 177 километров в час. При этом до «сотки» он разгоняется за 10,5 секунд. По нынешним меркам характеристики спортивного автомобиля не могут ничем удивить — модель считалась слабой даже в 1980-е годы. Больше всего автомобиль привлекал к себе внимание своим внешним видом. Открывающиеся вверх двери придавали ему вид «автомобиля будущего», благодаря чему его полюбили создатели фантастической трилогии. Также «делориан» был покрыт слоем нержавеющей стали, благодаря чему приобрел нестандартный цвет и устойчивость к коррозии.Читайте также: Какие отсылки к фильму «Назад в будущее» есть в автомобилях Tesla?Почему DeLorean DMC-12 перестали выпускать?Но владельцы DeLorean DMC-12 никак не могли назвать свой автомобиль идеальным. Во-первых, у него были довольно скромные технические характеристики, а ведь он позиционировался как спорткар. Во-вторых, у автомобиля страдало качество сборки, из-за чего он часто ломался. В-третьих, в случае поломки взяться за ремонт настолько необычной машины решался далеко не каждый механик — разобраться в его строении и достать запчасти было достаточно тяжело. А ведь мы говорим о временах, когда у людей не было возможности найти любой товар в Интернете.Джон Делореан и его легендарный автомобильИнтересный факт: проблемы с производством оригинального DeLorean DMC-12 возникли не только из-за плохих отзывов. В 1982 году глава компании Джон Делореан был арестован по обвинению в продаже запрещенных веществ. Позже он был признан невиновным, но репутация его компании была разрушена и никто не хотел давать ей финансовую помощь.Получается, что оригинальный DeLorean DMC-12 был хоть и красивым, но далеко не самым надежным автомобилем. Остается надеяться, что электрическая модель улучшит репутацию культового автомобиля, оказавшись мощнее и качественнее в плане сборки. Если появятся новые подробности о грядущей новинке, мы обязательно об этом расскажем — если не на сайте, то наверняка в Telegram-канале.Если вам нравятся наши статьи, подпишитесь на нас в Google News! Так вам будет удобнее следить за новыми материалами.Напоследок хочется узнать, что вы ждете от нового DeLorean EVolved? Своим мнением об автомобиле делитесь в комментариях.

Источник: hi-news.ru