«Сколково» и IT_One проведут онлайн-чемпионат для системных аналитиков

18-27 февраля 2022 пройдет Онлайн-чемпионат для системных аналитиков15 февраля 2022 г. – Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и IT_One проведут чемпионат среди системных аналитиков на онлайн-платформе All Cups от VK. Участников ждет призовой фонд 500 тыс. рублей, а также возможность получить работу в самых масштабных российских проектах цифровой трансформации. Зарегистрироваться можно до 25 марта на https://itonecup.sk.ruЗадачи чемпионата, состоящего из трех раундов, ориентированы на опытных middle- и senior-специалистов в области системного анализа. У участников соревнования будет возможность проверить силы в ознакомительном раунде: каждый получит несколько простых задач, результаты которых автоматически проанализирует система оценки онлайн-платформы All Cups.В квалификационном раунде системным аналитикам предстоит всего за сутки подобрать решения для трех задач IT-проекта на основе рабочих требований гипотетического заказчика. В финале участников ждет одна задача, решение которой будет оценивать уже не только алгоритм онлайн-платформы, но и экспертный совет чемпионата.Победители получат денежные призы от IT One:1 место — 250 000 руб.2 место — 150 000 руб.3 место — 100 000 руб.Авторы лучших решений по итогам трех раундов чемпионата получат возможность стать частью команды IT_One.Команда All Cups реализовала уже более 50 чемпионатов для IT-специалистов. Сейчас мы делаем онлайн-чемпионат для системных аналитиков. Это востребованное направление, однако профильных мероприятий в этой сфере в России почти нет, тем ценнее для нас возможность не только проверить знания и компетенции участников, но и предоставить для них новые перспективы карьерного роста в масштабных российских проектах цифровой трансформации.Анна Степанова, директор по образовательным проектам VK, руководитель онлайн-платформы All CupsПавел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково»:Игроки рынка IT сейчас ведут активную борьбу за талантливых специалистов, без которых невозможно развитие конкурентоспособных цифровых продуктов. На сегодняшний день хакатоны, подобные нашему, — это один из самых популярных и успешных инструментов решения HR задач крупных компаний. Организация таких онлайн чемпионатов делает заметным бренд компании, позволяет представить потенциальным сотрудникам реальные задачи и кейсы, дает возможность пригласить в команду наиболее способных участниковИрина Сокольская, HR-директор компании IT_One:Команда IT_One состоит из профессионалов высокого уровня и разных специализаций. Мы реализуем задачи любой сложности от поддержки приложения до разработки концептуальной бизнес-архитектуры, сочетая технологическую экспертизу и творческий подход. Онлайн-чемпионат это отличная возможность познакомить специалистов с нашими задачами, поделиться опытом и знаниями, а для участников проявить свой творческий потенциалОбщий призовой фонд составит 500 000 рублейСправочная информацияAll Cups — международная платформа для проведения онлайн-соревнований, созданная VK. All Cups организовала более 50 состязаний, в которых приняли участие свыше 300 000 человек из 130 стран. Провести чемпионат на платформе может любая компания — от стартапа до корпорации. https://cups.online/ru/Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) — некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда — поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.IT_One — стратегический партнер по цифровизации сервисов на рынке ИТ. Компания входит в группу «ГС-Инвест», принадлежащую Сергею Мацоцкому и Газпромбанку. В «ГС-Инвест» также входят компании Rubytech, ArenaData, Avanpost и БФТ.Сайт: https://www.it-one.ru/ E-mail: info@it-one.ru

Источник: hi-news.ru