Люди верят в любую чушь, если она звучит «по-научному»

Люди склонны верить чему угодно, если текст обилует умными словами, а автором является ученыйВ наше время люди имеют дело с огромными потоками информации. Новости льются в наши головы не только из газет и телевизора как раньше, но и с экранов смартфонов и многих других источников. Информации порой настолько много, что разобраться где правдивые данные, а где ложные, крайне непросто — для этого должен быть развит навык критического мышления. Недавно ученые провели эксперимент, в рамках которого доказали, насколько легко можно убедить большинство людей в правдивости даже откровенного бреда. Если поставить под каким-либо утверждением подпись известного ученого или духовного гуру, большая часть людей, безо всяких сомнений, поверят в подлинность и «мудрость» изречения. Причем не важно, поняли они суть сказанного, или даже не вникали в идею. Эксперимент и его результаты оказались очень интересными, поэтому давайте рассмотрим подробности.Генератор текстов с «умными» словамиПо данным научного издания Science Alert, для создания бредовых изречений ученые использовали сервис New Age Bullshit Generator. При каждом обновлении страницы, сайт создает предложения и фразы, которые содержат в себе много «умных» слов, благодаря чему они выглядят как как что-то мудрое и глубокомысленное.Скриншот сайта New Age Bullshit GeneratorВот отрывок текста, который может выдать алгоритм:Эта жизнь — не что иное, как предопределяющий источник межгалактической природы.Сознание состоит из резонансного каскада квантовой энергии. «Квант» означает облагораживание высшего. Цветя, мы вибрируем. Сложность настоящего времени, кажется, требует раскрытия наших душ, если мы хотим выжить.Звучит как что-то глубокомысленное, но в этих предложениях нет ни капельки смысла.Люди больше верят ученым, а не духовным лидерамВ рамках научного эксперимента, международная группа ученых взяла на вооружение созданные алгоритмом бредовые тексты и поставила под ними подписи известных ученых и духовных гуру. После этого утверждения были показаны 10 тысячам людей из 24 стран. Добровольцев попросили оценить степень правдоподобности каждого из изречений.Несуществующее высказывание ученогоЭксперимент показал, что 70% людей приняли за правду даже самый откровенный бред, если под ним стояла подпись ученого. Духовные гуру тоже пользуются у людей большим авторитетом — если под записью стояла их подпись, словам верило 55% добровольцев. Перед проведением эксперимента, ученые попросили людей заполнить анкету, при помощи которой определили уровень их религиозности. Неожиданно, но религиозные люди верили текстам с подписью ученых больше, чем словам, сказанным духовными гуру.По мнению авторов научной работы, доверие людей с большим авторитетом является объяснимым явлением:С эволюционной точки зрения, уважение к заслуживающим доверия авторитетам вроде учителей, врачей и ученых, является адаптивной стратегией, которая обеспечивает эффективное культурное обучение и передачу знаний. Действительно, если источник считается доверенным экспертом, люди готовы верить заявлениям этого источника, даже не до конца понимая сути сказанного, — объяснили исследователи.Читайте также: Стоит ли доверять науке?Почему люди больше доверяют ученым?Ученые проводят такое исследование далеко не в первый раз. В результате научной работы 2017 года было выяснено, что религиозные люди верят в эффективность молитв, даже если этому нет убедительных доказательств. А вот для того, чтобы поверить в эффективность лекарств для лечения болезней, им нужны научные утверждения из как можно более достоверных источников. Также эксперимент показал, что приверженцы одной религии могут поверить в противоречащие их взглядам заявления только если они исходят из уст лидера их вероисповедания. Если противоречивое мнение исходит из уст представителя другой религии, они соглашаются с ним неохотно или вовсе считают неправдой.Несуществующее высказывание духовного лидераПо мнению авторов новой научной работы, в какой-то период времени ученые обрели среди людей больший авторитет, чем духовные гуру. Скорее всего, это связано с тем, что исследователи могут дать более внятное и реалистичное объяснение многим физическим явлениям. К тому же, сегодня многие компании привлекают к проверке качества своих продуктов именно ученых и это широко оглашается в СМИ.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Как бы то ни было, иногда ученые тоже могут ошибаться. И совершенно точно не стоит верить всему, что пишут в Интернете. На нашем сайте есть отличная статья про то, как отличить правду от вымысла в социальных сетях и других источниках. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru