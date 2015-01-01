Эзотерический ренессанс: лженаука как диагноз обществу

Лженаука в России процветает и с каждым годом набирает оборотыНедавно я наткнулась на интересную новость: девушка обратилась за помощью к HR специалисту из крупной компании, но в место консультации попала на лекцию по «дизайну человека». Слышали о таком? Оказывается, если вы хотите стать счастливым и найти свое место в жизни, нужно всего лишь определить свой генетический потенциал и реализовать его. Так называемая магия самопознания в конечном итоге приведет вас к покупке карты – точной схемы ваших психоэнергетических талантов и уязвимостей. Что бы это не значило. И все же, дизайн Homo Sapiens далеко не самый популярный сегодня тренд. Как сообщает издательская группа «Эксмо-АСТ», в России за год более чем на 50 процентов выросли продажи книг по эзотерике, духовным практикам, медитации, осознанности, позитивном мышлении и картах Таро. Современный ренессанс лженауки похож на отрыв «лихих девяностых», когда вся страна массово заряжала банки с водой словами Кашпировского, а эзотерика и разного рода учения были на пике популярности. Но как так получилось?Лженаука (или псевдонаука) – дисциплины и практики, имитирующие научно-исследовательскую деятельность, не отвечая требованиям научного метода.Когда впереди неизвестностьКогда мир вокруг становится небезопасным, будь то пандемия, война или экстремальные погодные явления, люди ищут спасения и уверенности в завтрашнем дне. Мы переживаем за семью и друзей, хотим быть здоровыми и дожить до старости. А еще мы хотим знать какое будущее нас ждет. Вот только машину времени пока не изобрели, а значит, узнать будущее невозможно.Однако именно в моменты неопределенности люди, как правило проживающие в социумах с невысоким уровнем научной грамотности, обращаются за помощью к экстрасенсам, астрологам, гомеопатам, гадалкам и даже ведьмам.Эта история стара как мир, но в XXI веке кое-что изменилось. Век научно-технического прогресса внезапно скомпрометировал сам себя – сегодня каждый уважающий себя экстрасенс, гомеопат или астролог ведет блог в социальных сетях. У многих «просвещенных» тысячи подписчиков в инстаграме, а фолловеры готовы отдать шарлатанам последнюю рубашку. Мы пользуемся благами цивилизации но обратили их себе во вред.Лженаука, или псевдонаука — это, по сути, имитация настоящей наукиСудите сами: почти треть россиян считают, что Солнце обращается вокруг Земли. И плевать, что в кармане лежит смартфон, с помощью которого это утверждение можно проверить, а также найти ответы на практически любые вопросы.Пандемия COVID-19 стала для россиян эзотерическим спусковым крючком. Доверие к науке пошатнулось еще сильнее (и не только в России, подобные тенденции отмечают по всему миру), как и доверие к политическим лидерам и врачам. Кому можно доверять? Кто действительно говорит правду, а кто лжет? Убьют ли нас вакцины, которые изобрели «колдуны-ученые»?Сегодня многие убеждены – нам врут. Все, за исключением вон той гадалки, которая прочла вашу астрологическую/психоэнергетическую карту и сказала, что умрете вы не от ковида, а от старости да еще и во сне и в один день с супругом. После подобных сеансов тревога ненадолго отступает, а картина мира становится все более сформированной.Любое утверждение, претендующее на научность, может быть таковым только в случае возможности её независимого опровержения.На деле лженаука — сложное социальное явление. Паразитируя на настоящей науке, эзотерики и астрологи активно используют научную терминологию, утверждая что их верования созданы на основе новых законов, которые не вписываются в существующую картину мира. Удобно, не так ли?Вам будет интересно: Люди верят в любую чушь, если она звучит «по-научному»Более того, некоторые лжеученые любят мистику, а экстрасенсы могут апеллировать к авторитету науки. Объединяют эти феномены ложь и мошенничество. А исследователи небезосновательно полагают, что псевдонаучные убеждения угрожают нашему обществу, являясь одной из социальных болезней.По статистике в России около 5% онкобольных обращаются к знахарям, а не в медучреждения. И врачи говорят, что 30% из них уже обречены, потому что теряют время. Целительство — это очень подлая, глубоко аморальная деятельность, – отмечает профессор Валерий Кувакин, доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии философского факультета МГУ входит в состав Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН.Появление интернета и соцсетей позволило каждому открыто высказывать свое мнение. Люди из разных городов и стран на просторах сети находят свою любовь, друзей и единомышленников. Последнее особенно важно, ведь мы ищем в сети ту информацию, что соответствует нашим убеждениям. А все, что им противоречит – игнорируем.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, так вы точно не пропустите ничего интересного!Новая эзотерикаНовая волна лженауки отличается от той, что мы видели после падения СССР. Эзотерика, например, стала более гибкой и размытой, включая в себя психологию, саморазвитие и «успешный успех». Блогеры и инста-модели смотрят на нас с экранов смартфонов, предлагая принять участие в очередном «марафоне желаний» и курсах личностного роста. Таким образом создается дружелюбная атмосфера, которая дарит людям надежду и покой.Пандемия COVID-19 внесла особый вклад в эзотерический ренессанс. Помните что говорили о пандемии по телевизору два года назад? Слухи, теории заговора, отсутствие и появление вакцины многих застали врасплох и еще больше снизили доверие к науке. Социальные сети также способствуют распространению псевдонаучных заблуждений. Люди XXI века оказались заложниками дезинформации и фейковых новостей, став легкой добычей для шарлатанов.Экстрасенсы, эзотерики, астрологи и прочие шарлатаны готовы на все ради денегЛюди ощущают себя дискомфортно в меняющемся мире. Всплеск эзотерики – не только реакция на кризис православия или коммунизма. Это реакция на меняющийся мир. Люди многие трудно адаптируются к меняющемуся миру, который для них неуютен, – рассказал в интервью Новым известиям историк Алексей Макаркин.Причина, по которой ученые и популяризаторы науки борются с засильем мракобесием, проста. Фейковые целители и экстрасенсы предлагают раковым больным гомеопатию и странные ритуалы, прекрасно зная о существовании эффекта плацебо. На сегодняшний день в мире не существует ни одного человека, который бы сумел подтвердить у себя наличие супер-способностей. Ни астрология, ни эзотерика, ни курсы «успешного успеха» не имеют под собой никаких научно подтвержденных данных.Больше по теме: Эпоха мракобесия: почему лженаука в России процветает?Выходит, в поисках избавления от тревоги и простых ответов на сложные вопросы, люди получают пустышку, приправленную теорией заговора. Пандемия, повышение цен, постоянные разговоры о грядущей третьей мировой войне повышают уровень стресса и в поисках успокоения многие эмоционально неустойчивые люди уходят в обновленную эзотерику с головой.Если человек ищет где-то плохое, он будет находить это плохое. Если человек верит, что связь с космосом дает ему все, что он хочет, он начнет видеть этому подтверждения в своей жизни. При чем он не будет смотреть на другие вещи, он будет смотреть только на подтверждения, и с каждой такой ситуацией будет все больше убеждаться в том, что это все работает, – говорит Павел Жавнеров, психолог, специалист по тревожным расстройствам.Гадание на картах Таро не предскажет будущее, увы и ахКак пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные издательской группы «Эксмо-АСТ», за прошедший год продажи эзотерической литературы выросли на 53%, что значительно больше чем в 2020 году. К этой категории издатели относят книги о гаданиях, предсказаниях и эзотерических учениях. А как выяснил сервис «Работа.ру», каждый шестой владелец бизнеса в России (16%) обращает внимание на знак зодиака соискателя. Неужели это то самое светлое будущее, которые мы заслужили?Вам будет интересно: Почетный Академик ВРАЛ-2021: битва за рептилоида и кофейную клизмуУспешный успех и карты ТароГадания сегодня тоже в моде, особенно на картах Таро. Многим «особая связь» между картами и эзотерическими учениями пришлась по вкусу. Особенно в сочетании с так называемой фем-практикой, согласно которой дамы обладают особой энергетикой, которую считывают карты. Так, недавно в издании The Village вышла статья (ужасная и позорная), авторы которой называют Таро феминисткой практикой, в которой нет ничего плохого.Как сказал Сергей Петрович Капица еще в 1990-е гг., для России масштабная лженаука оказалась еще и новой формой организованной преступности.На деле вся эта мистика и эзотерика, астрология и карты Таро (а также волшебные кристаллы и прочая лженаучная ерунда) свидетельствуют о наличии серьезных проблем в обществе. Отсутствие научной грамотности и неумение мыслить критически ведет мир к мрачным последствиям.Не пропустите: Гадание на картах Таро: предсказание судьбы по инструкцииЗвезды и планеты никак не влияют на вашу жизньВместо врачей люди обращаются к шарлатанам. Вместо по-настоящему важных и жизненно необходимых базовых знаний об окружающем мире мы получаем «пустышку» – в виде водички с сахаром или вредных идей и опасных заблуждений. Наша любовь к простым ответам становится все сильнее. А принимая на веру необоснованные и ничем не подкрепленные утверждения мы медленно но верно приближаемся к идиократии.Это интересно: Стоит ли доверять науке?Да-да, целый ряд научных исследований свидетельствует о том, что человечество глупеет, в среднем каждое новое поколение теряет до 7 пунктов интеллекта. Подробнее о том, почему эффект Флинна пошел в обратную сторону мы рассказывали здесь, рекомендую к прочтению.

Источник: hi-news.ru