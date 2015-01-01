Как iPhone, только на Android: Как купить Redmi Note 11 Pro дёшево

Redmi Note 11 Pro очень похож на iPhone 13, предлагает лучшие характеристики, а стоит дешевлеЕжегодно на рынок выходят сотни новых смартфонов, выбрать из которых тот, что подойдёт именно вам, — задача совершенно нетривиальная. Ведь, чтобы не облажаться, необходимо изучить не только характеристики и особенности тех аппаратов, которые вы уже отобрали, но и умудриться не пропустить запуск новых, которые, возможно, окажутся ещё лучше. Но разве это возможно, когда большинство смартфонов и выглядят одинаково, и железо предлагают плюс-минус одинаковое, отличаясь только шильдиком производителя на задней части корпуса? На их фоне новые Redmi Note 11 Pro выглядят как настоящее спасение.Xiaomi делает очень неплохие устройства. Но особенно ей удаются доступные смартфоны, которые она выпускает под брендом Redmi.Обычно к нефлагманским смартфонам на Андроид не предъявляют много требований. Лишь бы не зависал — так в большинстве своём говорят пользователи, которые покупают недорогой аппарат на базе ОС от Google. Но проблемы такого характера уже давно остались в прошлом. Пришло время удивлять, и Redmi Note 11 Pro, и Redmi Note 11 Pro 5G действительно на это способны.Характеристики Redmi Note 11 ProRedmi Note 11 очень красив и при этом технически продвинутПервое, на что хочется обратить внимание, — это дизайн новинок. Выглядят они совершенно нетипично для смартфонов 2021-2022 модельного года. Рубленые грани и плоская поверхность задней панели без выпуклостей и скруглений, характерных для китайских аппаратов, придают Redmi Note 11 Pro привлекательной строгости. Несмотря на это, смартфоны буквально сотканы из элегантности. На них и посмотреть приятно, и в руку они ложатся просто потрясающе.Глядя на Redmi Note 11 Pro, довольно быстро понимаешь, чем вдохновлялись дизайнеры Xiaomi. Если не вглядываться и не искать различий, создаётся полное впечатление, что это если и не клон iPhone 13, то по крайней мере его близкий брат. Дизайн Redmi Note 11 Pro реально очень сильно напоминает флагманский смартфон Apple. Так что, если вы хотели Айфон на Андроиде, возможно, лучшего претендента на покупку вам просто не найти.Дисплей Redmi Note 11 Pro имеет частоту обновления 120 Гц, что выше, чем у iPhone 13Отличное сочетание аппаратных спецификаций делает Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G всё-таки ближе к флагманам, чем к бюджетникам, хоть их цена и довольно низка по современным меркам. Впрочем, несмотря на то что, по сути, это один и тот же смартфон. Отличия между ними всё-таки есть. По крайней мере, по части технического наполнения. Однако назвать их существенными всё-таки не повернётся язык.Купить Redmi Note 11 ProКупить Redmi Note 11 Pro 5GПроцессор — Helio G92 (Redmi Note 11 Pro) и Snapdragon 695 (11 Pro 5G)Графика — Mali-G57 MC2 (Redmi Note 11 Pro) и Adreno 619 (11 Pro 5G)Память — 6/64, 6/128, 8/128 ГБДисплей — 6,7 дюйма, OLED, 120 ГцКамера — 108/8/2 МпАккумулятор — 5000 мА*ч, 67 ВтПлатформа — MIUI 13 (Android 11)Аналог iPhone на AndroidНе нужно глубоких познаний в характеристиках нынешних флагманов, чтобы понять, что у Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G всё в порядке. Чего только стоит экран на 6,7 дюймов, выполненный по AMOLED-технологии, с частотой обновления 120 Гц. Да не каждый топовый смартфон может похвастать этой характеристикой. Возьмите хотя бы iPhone 13 за 80 тысяч рублей, у которого частота обновления экрана по-прежнему находится на отметке 60 Гц.Сканер отпечатков пальцев не стали встраивать в дисплей, а разместили в боковой кнопке питанияВысокая частота обновления обеспечит более плавную работу интерфейса, приложений и игр. Благодаря ей картинка будет обновляться быстрее, а анимация будет двигаться без рывков, независимо от того, что именно происходит на экране. Особенно это будет заметно в играх и динамических сценах в кино и на видео, где кадры быстро сменяют друг друга. Главное — чтобы контент поддерживал 120 Гц. А уж Redmi отработает его на высшем уровне, можете не сомневаться.Яркость экрана у Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G — идентичная: 1200 нит. Это очень высокая яркость. Если вывести на дисплей просто белую картинку, можно использовать его в качестве фонарика. Будьте уверены, что он осветит ваш путь не хуже встроенной вспышки. Впрочем, такая яркость нужна не для этого. Она нужна для воспроизведения HDR-контента и более глубокой и точной проработки цветов. Благодаря высокой яркости на экране Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G очень комфортно смотреть фильмы и сериалы — вы точно не пропустите ничего важного даже в визуально сложных сценах.Как снимает Redmi Note 11 ProБлагодаря камере на 108 Мп, которой оснащается Redmi Note 11 Pro, он просто не может снимать плохо. Это смартфон, буквально ориентированный на фото- и видеосъёмку, поэтому проблем не будет ни в одном из доступных режимов. В конце концов, благодаря такому разрешению не нужен даже оптический зум — можно просто кропнуть нужный фрагмент из большого снимка, и ничего увеличивать не придётся.Посмотрите, как классно отработано освещениеНикаких пересчётов на снимке нетДаже почти без света Redmi Note 11 Pro снимает очень и очень хорошоНо для большинства людей своего рода камертоном качества камеры смартфона является ночной режим. Уж если аппарат вытягивает съёмку в условиях недостаточного освещения, значит, и в остальных сценариях он справится с фотографированием на ура. У Redmi Note 11 Pro с этим всё в полном порядке. Вы только посмотрите, какие классные снимки выдаёт этот аппарат. А ведь стоит он — на минуточку — почти вчетверо дешевле, чем iPhone 13. Имейте это в виду.Купить Redmi Note 11 ProОчень круто, что Xiaomi позаботилась об удобстве пользователей и снабдила Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Это не самый продвинутый показатель, но всё равно очень и очень достойный. Зарядка на высокой скорости от 0 до 51% займёт всего 15 минут, а до 100% смартфоны зарядятся за полчаса. Кайф. Теперь не нужно переживать, что смартфону навредит зарядка в течение всей ночи. Можно просто заряжать его утром перед выходом на работу. iPhone так не умеет. Ему требуется более часа, чтобы зарядиться на полную. Вот так и инновации.В комплекте с Redmi Note 11 Pro идёт мощный блок питания, который зарядит его всего за полчасаНесмотря на то что Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G упакованы, что называется, по последнему слову техники, стоят они вполне адекватных денег. Особенно на распродаже, которая стартует 16 февраля на АлиЭкспресс и продлится ровно сутки, до 17 февраля. В рамках этого события Redmi Note 11 Pro можно будет купить за 21 тысячу рублей, а Redmi Note 11 Pro 5G — за 22 500. А, чтобы покупка стала ещё выгоднее, не забудьте взять купон со страницы товара. Воспользуйтесь на этапе оформления заказа, и итоговая цена станет меньше.Купить Redmi Note 11 ProКупить Redmi Note 11 Pro 5GКазалось бы, куда уж выгоднее? Но для первой тысячи покупателей предусмотрен дополнительные приз. Если вы успеете оформить заказ в числе первых, в дополнение к смартфону вы получите подарок — Xiaomi Mi Band 6. Это самый продвинутый фитнес-браслет Xiaomi. Он умеет измерять уровень сатурации (содержание кислорода в крови), пульс и отслеживает качество вашего сна, а также предупреждает, если вы вдруг засиделись, способствуя активной двигательной деятельности. Отдельно такой гаджет стоит в районе 4000 рублей, но у вас есть возможность получить его бесплатно.

Источник: hi-news.ru