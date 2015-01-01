Как мыслят глухонемые от рождения люди?

Мышление глухонемых людей имеет свои особенностиКогда у нас в голове возникают мысли, мы проговариваем в уме слова, фразы или целые предложения. Разумеется, они звучат в уме на том языке, на котором мы разговариваем в жизни. Но как думают люди, которые не умеют разговаривать? Те, кто потеряли голос или слух в течение жизни, мыслят так же, как и обычные люди, на своем родном языке, который знали с детства. Но как насчет глухонемых от рождения, которые никогда не слышали, как звучат буквы и слова? Такие люди рождаются, по сути, отрезанными от окружающего мира. В свое время даже считалось, лишенные дара речи люди вообще не могут мыслить, так как в способности разговаривать и заключается сущность человека. Конечно, это заблуждение, однако доля истины в этом есть. Как выяснилось позже, мысль все же первична, и когда человек учится говорить, она эта мысль облекается в слова. Однако, чтобы человек начал мыслить, он должен взаимодействовать с окружающим миром. В противном случае его психика не будет развиваться. Речь является для людей средством коммуникации, то есть одним из способов взаимодействия с окружающим миром.Формирование психики и речи глухонемого человекаСпециалисты, которые занимаются воспитанием и обучением слепоглухонемых детей, уверены, что психика и поведение формируются и развиваются только благодаря общению и взаимодействию с окружающим миром. Но почему для человека так важно взаимодействие с окружающим миром? Все дело в том, что в своих мыслях мы оперируем определенным запасом знаний и понятий. Соответственно, без этих знаний и понятий, нам попросту нечем будет оперировать.Глухонемых детей, у которых есть зрение, это касается в меньшей степени, так как они все же взаимодействуют с окружающим миром. Однако им все равно необходимо помогать развиваться, в отличие от здоровых детей. Формирование психики ребенка, который слышит и разговаривает, происходит незаметно. Его предпочтения, чувства и эмоции возникают в результате взаимодействия с окружающим миром сами по себе. Но глухонемой не может начать полноценно взаимодействовать с миром без помощи специального педагога.Глухонемые люди вначале изучают язык жестов, а затем дактикологиюПервое общение начинается языком жестов. Надо сказать, что люди зачастую путают язык жестов и дактилологию. Жестовые знаки представляют собой целые слова, а дактикология — это словесная форму речи, аналогичная обычной, только воспроизводится не речевым аппаратом, а посредством пальцев рук. То есть при помощи пальцев люди передают звуки речи, букву за буквой, только не речевым аппаратом, а жестовыми знаками.К изучению дактилологии глухонемые дети переходят постепенно после освоения языка жестов. Также детей обучают чтению. Вначале они учатся читать «глобально». Им показывают таблички со словами и простыми фразами, а также картинками, поясняющими что эти слова означают. В результате дети запоминают целые слова, а не читают по буквам и слогам.Затем при помощи специальных приемов сурдопедагог помогает детям перейти к чтению по буквам и слогам, как это делают обычные люди. Таким образом, все глухонемые, по сути, являются билингвами, то есть знают два языка — государственный, к примеру, русский, и язык жестов, изученный в самом раннем возрасте.Мысли глухонемых людей формируются на родном для них языке — это язык жестовНа каком языке думают глухонемыеИтак, мы выяснили, что глухонемые люди знают язык, на котором разговаривают в их стране, в том числе читают книги, как и обычные люди. Но как они мыслят? Ведь знать язык — это еще не значит думать на нем. К тому же здоровые люди, когда думают, не видят пред собой буквы и слова, а воспроизводят в уме звуки. Глухонемые же никогда не слышали, как звучат слова, а значит и воспроизвести в уме их не могут. Да и вообще, русский язык или любой другой государственный для них является вторым а не первым. Однако мозг человека устроен так, что в мыслях он обращается не к самому предмету, о котором думает, а его символу. Конечно, иногда у нас всплывают в голове образы, тем не менее мы не думаем образами постоянно, и глухонемые люди не исключение.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Однако у глухонемых нет необходимости облекать мысли в определенные звуки, как это делаем мы. Поэтому они думают “зрительно”, если так можно выразиться, то есть у них всплывают в голове жесты. Этому есть несколько подтверждений. К примеру, когда глухонемые люди спят и им снится, что они общаются, во сне они зачастую начинают шевелить руками. Кроме того, как рассказывают переводчики, когда они длительное время общаются с глухими на языке жестов, то сами начинают мыслить жестами.Но это касается людей, которые знают языки. О том, как мыслят глухонемые люди, которые не выучили ни одного специального языка, мы ничего не знаем. Единственное, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что они обладают слабыми интеллектуальными способностями. Напоследок напомню, что в будущем, возможно, часть немых людей смогут говорить. Китайские ученые не так давно изобрели искусственный речевой аппарат. Но это приспособление поможет только людям, которые слышат. Для глухонемых также разрабатываются технологии, которые превращают мысли в речь.

Источник: hi-news.ru