На Земле найден искусственный остров, созданный 1200 лет назад

Остров Аль-Сайя оказался искусственным и очень древнимБахрейн — это большое государство в Персидском заливе, которое состоит из более 80 островов. Большинство из них имеет естественное происхождение, но есть и те, что были созданы искусственным путем. Одним из островов является Аль-Сайя, посреди которого имеется источник с пресной водой. В начале января 2022 года профессор Роберт Картер (Robert Carter) и его коллеги начали археологические раскопки на этом небольшом клочке земли. До сих пор считалось, что остров был создан природой, но результаты раскопок показали, что представители начала исламской эпохи создали его своими руками. Примерно 1200 лет назад остров Аль-Сайя играл роль станции для обеспечения людей питьевой водой. В частности, источником активно пользовались древние добытчики жемчуга. Археологам удалось выяснить, каким образом местные жители соорудили искусственный клочок земли.Остров Аль-Сайя располагается у берегов города Мухаррака, который считается вторым по величине в Бахрейне. В результате начавшихся в январе археологических работ, были найдены свидетельства того, что более тысячи лет назад это место играло роль искусственного источника пресной воды. Подробностями о научном открытии поделилось издание Arkeonews.Остров Аль-СайяКак создавались искусственные острова в древности?Чтобы создать искусственный остров, первым делом местные жители построили резервуар и заполнили его водой, которая поступает со скалистого морского дна. Вокруг резервуара впоследствии сформировался круг шириной 20 метров — людям пришлось перенести довольно много земли. Впоследствии, путем добавления еще большего количества земли и песка, ширина острова увеличилась до 40 метров. Также, на южной и восточной сторонах острова, были построены прямые площадки, из которых образовался пирс.На искусственное происхождение острова намекает его структураВ конечном итоге, древним жителям нынешнего Бахрейна удалось создать остров длиной 60 и шириной 40 метров. По мнению исследователей, благодаря его наличию, на территории Бахрейна в свое время было добыто много жемчуга — на это намекает обилие раковин жемчужных моллюсков. Источник пресной воды мог использоваться для отдыха людей, которые ныряли на большие глубины в поисках жемчуга. Они добирались до острова на лодках, а местом прибытия служил упомянутый выше пирс.Искусственный остров помогал людям добывать жемчугНа данный момент остров Аль-Сайя обладает не настолько большими размерами, как раньше — часть земли с течением времени медленно ушла под воду. До сих пор считалось, что государство Бахрейн состоит из 51 естественного и 33 искусственных островов. Но теперь, считавшийся естественным остров Аль-Сайя явно перейдет в число искусственных. Благодаря новому открытию, у ученых теперь есть хоть какое-то представление о том, как в древности создавались искусственные острова. Только вот не до конца ясно, как строители перевозили землю и песок. Должна быть, для этого использовались лодки. Не исключено, что люди использовали донный грунт.Читайте также: В Саудовской Аравии строят город на воде, который не вредит природеСамые древние искусственные островаСтоит отметить, что остров Аль-Сайя — далеко не самый древний искусственный остров. Он примечателен разве что тем, что имеет достаточно крупные размеры по сравнению с еще более древними искусственными клочками земли. Первые созданные людьми острова появились в Шотландии и Ирландии примерно в XVII–XVIII веках. Они назывались кранногами и использовались для защиты от разбойников — на размещенные на этих платформах дома можно было попасть только через мост. Долгое время самым старым кранногом в мире считался Илен Доннелл, который был возведен в период между 3650 и 2500 годами до нашей эры. Однако, в 2019 году на Земле были найдены и более древние искусственные острова — о них я рассказывал в этом материале.Самые первые искусственные острова — это кранногиСовременные искусственные островаИскусственные острова создаются и сегодня — возможно, даже чаще, чем раньше. Особенно хорошо в этом деле преуспевают Объединенные Арабские Эмираты, где количество песка просто зашкаливает. Процесс создания искусственных клочков земли сегодня занимает гораздо меньше времени и сил, потому что для извлечения песка из прибрежных зон и отмелей используются специальные судна с мощным насосом. Иногда для создания искусственных островов используются другие материалы — например, в индийском океане скоро хотят построить остров из пластикового мусора.Примерный внешний вид острова из пластикового мусораЕсли вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Возможно, вам известны и другие интересные примеры искусственных островов. Если да, пишите в комментариях — будет интересно почитать.

Источник: hi-news.ru