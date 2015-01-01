Древние крокодилы могли проглотить целого динозавра

Палеонтологи считают, что древние крокодилы могли проглатывать динозавров целикомВ 2010 году, на территории австралийского штата Квинсленд, палеонтологи раскопали останки огромного крокодила. Он долгое время оставался неизученным, но недавно ученые наконец-то смогли в подробностях рассмотреть его кости. Оказалось, что они зря тянули с изучением — предок нынешних крокодилов жил в Австралии около 95 миллионов лет назад и был способен проглотить целого динозавра. Ученые узнали об этом в ходе изучения скелета земноводного хищника. После раскопок было замечено, что в области брюшной полости рептилии имеются фрагменты костей динозавра. При помощи компьютерного моделирования, авторы исследования восстановили случайно раздробленные во время раскопок останки динозавра и определили его вид. Древний крокодил перед своей гибелью проглотил орнитопода — динозавра, который питался растениями и жил во времена юрского периода.Ученые открыли новый вид крокодиловИсследование показало, что найденный крокодил является представителем нового вида, которому было дано название Confractosuchus sauroktonos. К сожалению, до наших дней полный скелет древнего хищника не сохранился — у него отсутствует хвост, задние конечности и большая часть таза. Но зато палеонтологи смогли изучить его череп и остальные нетронутые временем кости.Череп древнего крокодила Confractosuchus sauroktonosНа момент гибели, длина крокодила составляла 2,5 метра. Авторы научной работы уверены, что это была довольно молодая особь, и в будущем она могла вырасти еще больше. Внешне крокодил почти ничем не отличался от современных представителей этого отряда животных. У ученых есть много доказательств того, что нынешние особи обладают такими же внешними особенностями, как их предки, жившие в период между 145,5 и 65,5 миллионами лет назад. О том, почему крокодилы не эволюционировали, я рассказывал в этом материале.Охота древнего крокодила на динозавров в представлении художникаЧитайте также: Найдена причина, по которой крокодилы пережили динозавровКрокодилы охотились на динозавровПо словам сотрудника Австралийского музея эпохи динозавров Мэтта Уайта (Matt White), останки динозавра в области брюшной полости древнего крокодила были замечены не сразу. Дело в том, что во время извлечения костей хищника, техника раздробила кости его жертвы. Чтобы идентифицировать животное на основе его фрагментов костей, группа ученых обратилась за помощью к Джозефу Бевитту (Joseph Bevitt). Оказалось, что кости принадлежат орнитоподу — одному из растительноядных динозавров, которые передвигались на двух задних лапах.Орнитоподы — отряд растительноядных динозавровЕсли вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Насколько сильны укусы крокодилов?С помощью компьютерной томографии, он определил, в каком положении на момент смерти находились кости динозавра. В течение 10 месяцев исследователь выяснил, что травоядное создание весом 3,7 килограмма не было разорвано крокодилом на части. Внутри древнего хищника его кости располагались в том же порядке, как и при жизни. Исследователи предполагают, что крокодил убил его одним укусом и вполне мог полностью проглотить. Стоит отметить, что во время поедания крокодил переломал одну его бедренную кость пополам. Другое бедро, судя по оставшемуся на кости следу от зуба, тоже было сильно повреждено.След укуса древнего крокодила на копии бедренной кости орнитоподаВсе это значит, что укусы древних крокодилов были такими же сильными, как и укусы нынешних хищников. Вряд ли найденный крокодил питался только динозаврами, но увидев легкую добычу, он явно не смог удержаться от нанесения атаки. Исследователь Мэтт Уайт надеется, что это и другие подобные открытия помогут узнать как можно больше подробностей о взаимоотношениях животных, которые обитали в Австралии миллионы лет назад.Палеонтолог изучает окаменелости древнего крокодилаИнтересный факт: максимальная сила укуса гребнистого крокодила (Crocodylus porosus) составляет 251 атмосфер. Это гораздо больше, чем у львов — у них сила укуса достигает максимум 40 атмосфер. Таким образом, гребнистые крокодилы являются потенциальными обладателями сильнейшего укуса в животном мире.В завершении статьи хочется отметить, что миллионы лет назад на территории Австралии жили настоящие гиганты. Например, там обитали вымершие на данный момент сумчатые львы (Thylacoleo). Длина их тела составляла около 1,5 метра и при этом они считались чуть ли не самыми опасными животными Австралии тех времен. По мнению исследователей, при помощи своих зубов и мощных челюстей, сумчатые львы могли перегрызть другим животным даже кости. В общем, Австралия во все времена была очень опасным местом — о других древних животных этого клочка нашей планеты вы можете почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru