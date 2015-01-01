Космические туристы SpaceX выйдут в открытый космос и испытают новые скафандры

В 2022 году SpaceX отправит в космос новую группу туристовНедавно глава компании SpaceX Илон Маск провел презентацию, в котором рассказал о скорой готовности запустить космический корабль Starship в орбитальный полет. По его словам, у них уже есть несколько клиентов, которые хотят использовать корабль для космических путешествий в своих целях. Судя по всему, одним из них является Джаред Айзекман (Jared Isaacman), который сколотил состояние путем разработки платежной системы Shift4. Ранее он уже пользовался услугами SpaceX и побывал в космосе вместе с тремя другими космическими туристами. Теперь миллиардер создал программу Polaris, в рамках которого совершит еще три частных полета на орбиту нашей планеты. Вместе с новой группой космических туристов он достигнет самой высокой точки околоземной орбиты, проведет научные исследования и выйдет в открытый космос. А ведь они не являются профессиональными астронавтами!Новая туристическая миссия SpaceX 2022 годаОрганизатором новой космической миссии является американский бизнесмен Джаред Айзекман. В рамках запущенной программы Polaris войдет три миссии — на данный момент подробности известны только об одной. Первая миссия носит название Polaris Dawn и будет проведена в конце 2022 года. Она продлится пять дней и начнется на стартовой площадке в Космическом центре Кеннеди. Ракета Falcon 9 выведет на околоземную орбиту космический корабль Dragon.Космический корабль SpaceX DragonЭкипаж корабля будет состоять из четырех человек: командира Джареда Айзекмана, пилота Скотта Потита (Scott Poteet), сотрудницы SpaceX Сары Гиллис (Sarah Gillis) и медицинского специалиста Анны Менон (Anna Menon). Планируется, что новая группа космических туристов достигнет самой высокой точки околоземной орбиты — такой далекий полет совершался только во времена программы «Аполлон» во второй половине XX века.Экипаж миссии Polaris DawnОбычные люди впервые выйдут в открытый космосВ рамках миссии Polaris Dawn, в открытый космос впервые в истории выйдут обычные люди. Это очень важное событие в космической отрасли — в 2021 году космические туристы впервые начали активно посещать околоземную орбиту, а скоро они начнут выходить в открытый космос. Ранее эта возможность была доступна только для астронавтов, потому что это требует тщательной подготовки. Выход в космическое пространство является очень рискованной затеей, потому что всегда есть риск улететь в бесконечные просторы Вселенной или столкнуться с космическим мусором.Открытый космос таит в себе множество опасностейЧитайте также: 5 опасностей, которые угрожают человеку в открытом космосеSpaceX разработала новые скафандры и скоро их покажетУчастники миссии Polaris будут облачены в фирменные скафандры SpaceX. Ранее я уже рассказывал о костюме, который используется внутри космического корабля Dragon — он был разработан голливудским дизайнером Хосе Фернандесом (Jose Fernandez). Используемые в рамках новой миссии скафандры станут более гибкими и защищенными, потому что предназначены для выхода в космос.Космический скафандр SpaceXНаучные эксперименты SpaceXКосмические туристы также намерены провести несколько испытаний. Например, они протестируют систему лазерной связи Starlink. Ранее компания SpaceX заявляла, что когда лазерная связь будет полностью развернута, Starlink станет одним из наиболее быстрых вариантов передачи данных во всем мире.SpaceX протестирует лазерную связь StarlinkТакже участники программы Polaris попытается выяснить, как космос влияет на организм людей. Например, ранее ученые уже выясняли, что пребывание в космосе может привести к газовой эмболии — заболеванию, при котором в кровеносной системе возникают воздушные пузыри. Также новой группе туристов предстоит выяснить подробности о влиянии на организм человека космической радиации.Исследование влияния космоса на организмы людей важно для успешного полета на МарсКак можно заметить, космическим туристам скучать не придется — предстоит сделать много работы. Скорее всего, все запланированные задачи выполнить в рамках первой миссии Polaris Dawn не удастся, и они будут перенесены на другие два полета. Завершить программу планируется полетом внутри космического корабля Starship, разработка которого на данный момент идет полным ходом.Космический корабль StarshipЕсли вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Как я уже говорил в начале статьи, ранее бизнесмен Джаред Айзекман уже был клиентом компании SpaceX. В 2021 году он успешно побывал в космосе в рамках миссии Inspiration4 — о том, как она прошла, можете почитать в этом материале. Одного из космических туристов в ходе полета тошнило, и об этом мы тоже рассказывали.

Источник: hi-news.ru