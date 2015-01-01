Ракета, которая скоро врежется в Луну, может принадлежать Китаю, а не SpaceX

Ученые выяснили, что на Луну падает не ускорительный модуль Falcon 9, а модуль китайской ракетыВ феврале 2015 года Билл Грей, астроном, а также специалист в области разработки ПО для отслеживания астероидов, обнаружил космический мусор, который получил название WE0913A. Его идентифицировали как верхнюю ступень ракеты Falcon 9, которая была запущена также в феврале 2015 года. Ракета доставляла на орбиту спутник климатической обсерватории DSCOVR. Рассчитав траекторию полета, специалисты выяснили, что разгонный модуль должен столкнуться с Луной в начале марта нынешнего года, то есть спустя семь лет полета. Но недавно выяснилось, что астроном допустил ошибку, которую признал сам. Вероятно, WE0913A не имеет отношение к Falcon 9, а модулем ракеты-носителя Long March 3C, миссии Chang’e 5-T1, которая была запущенна в 2014 году. Chang’e 5-T1 представляет собой экспериментальный роботизированный космический аппарат, созданный Китаем для изучения Луны.Почему китайскую ракету спутали с Falcon 9 SpaceX?Как рассказывает сам Билл Грей в своем блоге, объект WE0913A был им замечен спустя двое суток после запуска DSCOVR. Поэтому он был уверен, что обнаружил нечто связанное с этой миссией. Позже вместе с другими специалистами пришел к выводу, что обнаруженный им космический мусор является второй ступенью Falcon 9. Об этом говорила яркость отраженного света, а также время, когда был замечен объект.Астронавты решили, что космическим мусором WE0913A является разгонный модуль ракеты Falcon 9Однако, по словам специалистов, были и некоторые несостыковки в их версии, которым они изначально не придали значение. Больше всего вопросов вызывала траектория этого объекта. Первый обратил на это внимание Джон Джорджини, сотрудник НАСА. Изучив базу данных Horizons, он обнаружил, что траектория обсерватории DSCOVR проходит на достаточно большом расстоянии от Луны. Поэтому мало вероятности того, что ступень ракеты может врезаться в нее.Изначально Билл Грей объяснил странность траектории тем, что из модуля вытекают остатки топлива. Они-то, по его мнению, и стали причиной необычной орбиты объекта. Хотя, как отмечает астролог, его самого удивило, что WE0913A в ближайшей к Земле точке оказался на гораздо большем расстоянии, чем предполагалось.Освоение Луны Китаем — миссия Чанъэ 5После переоценки данных астроном Билл Грей пришел к выводу, что его объяснение отклонения разгонного модуля от предполагаемой орбиты является маловероятным. Пытаясь разобраться что за объект летит к Луне, эксперты выяснили, что траектория WE0913A практически точно совпала с траекторией миссии Chang’e 5-T1. Таким образом они пришли к выводу, что это космическим мусором является часть китайской ракеты. Конечно, полученные доказательства тоже являются косвенными, но, по мнению экспертов, на этот раз достаточно убедительными и более реалистичными, чем версия о ракете Falcon 9.Китайская миссия Чанъэ-5-T1 стартовала 23 октября 2014 года. Аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунного грунта, после чего вернулся на орбиту, и затем отправился на Землю. По сути, это была подготовка к более масштабной миссии Чанъэ, запущенной в 2020 году, которая тоже уже успешно завершилась.Китайская миссия Chang’e 5-T1 успешно завершилась, но одна из ступеней ракеты-носителя продолжает свой полетСогласно расчетам Билла Грея, ступень ракеты Long March 3C должна столкнуться с Луной 4 марта в 12:25 UTC на скорости около 9300 км/ч. Столкновение произойдет на экваторе с обратной стороны Луны, поэтому с Земли этот момент увидеть будет невозможно. Однако его смогут зафиксировать спутники, среди которых индийский космический аппарат Чандраян-2, а также Лунный разведывательный орбитальный корабль НАСА.Столкновение ракеты с Луной — какая от этого пользаКазалось бы, какая может быть польза от столкновения ракеты с Луной, кроме того, что в космосе на одну единицу космического мусора станет меньше? Но, как было сказано выше, в момент удара о Луну скорость WE0913A будет достигать 9300 км/ч. В результате на поверхности спутника образуется достаточно глубокий кратер.По мнению ученых, этот кратер позволит получить больше информации о недрах Луны. Для его исследования будут задействованы вышеупомянутые орбитальные станции. Они сделают снимки, которые впоследствии будут переданы на Землю.Падение модуля китайской ракеты на Луну позволит больше узнать о ее недрахКак утверждают эксперты, в частности Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардского университета, в своем Твиттере написал, что эта ошибка подчеркивает проблему отсутствия системы отслеживания подобных объектов. Очевидно, что по мере освоения даже ближайшего космоса, космическому мусору придется уделять больше внимания. К тому же со временем он только накапливается, а значит проблема становится все более актуальной. Чем он опасен, мы уже рассказывали ранее.Уже сейчас из-за космического мусора возникают проблемы. К примеру, в прошлом году космонавты отказались из-за него выходить в открытый космос. Кроме того, ранее сообщалось, что космический мусор повредил роботизированную руку на МКС.

Источник: hi-news.ru