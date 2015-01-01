Возле Антарктиды нашли источник загадочного цунами

Загадочное землетрясение на Южных Сандвичевых островах вызвало мощное цунами вопреки ожиданиям ученыхСерия землетрясений, исходивших от Южных Сандвичевых островов 12 августа 2021 года, вызвала недоумение у ученых. Вначале под ними произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла. Затем спустя несколько минут оно повторилось, но уже с магнитудой 8,1 балла. Сами по себе толчки не стали чем-то удивительным, ведь острова находятся на стыке тектонических плит. Однако ломать голову заставило мощное цунами, которое последовало вслед за землетрясением. Оно обрушилось на берега Атлантического, Тихого и Индийского океанов. К счастью, волна не была разрушительной и смертоносной, но стала самой мощной с 2004 года. Казалось бы, цунами — это не редкость после землетрясений. Однако на Южных Сандвичевых островах оно не могло вызвать волну, так как, по оценкам экспертов, было слишком глубоким.Загадочное землетрясение под Южными Сандвичевыми островамиЗемлетрясения на Южных Сандвичевых островах не являются редкостью. Прямо над ними Южноамериканская тектоническая плита погружается под Южную Сандвичевую плиту со скоростью порядка 7 сантиметров год. В результате между плитами периодически возникает напряжение, которое со временем высвобождается, вызывая тем самым землетрясения. Иногда они настолько мощные, что приводят к возникновению цунами.Вообще причина возникновения мощной волны на поверхности океана — это сильная деформация дна, в результате которой выталкивается большой объем воды. Чтобы дно настолько серьезно деформировалось, землетрясение должны быть поверхностным. В противном случае цунами либо не будет вовсе, либо оно будет слабым. Подробнее о том, как возникают цунами, мы рассказывали ранее в этой статье.Южные Сэндвичевы острова находятся на стыке двух тектонических плитПервое землетрясение, которое произошло 12 августа на Сандвичевых Островах, возникло на глубине около 45 км. Поэтому вероятность возникновения мощного цунами после него крайне мала. Последующее землетрясение, по оценкам экспертов, могло быть более опасным, так как его глубина составляла около 20 км. Однако все равно вероятность возникновения волны после него не высока.Чтобы точно определить источник цунами, необходимо воссоздать все процессы, которые произошли в тот момент. Однако, как выяснилось, сделать это было крайне сложно. Дело в том, что сейсмические сигналы от этой последовательности землетрясений были очень запутанными. Землетрясения произошли друг за другом в короткий промежуток времени. Чтобы было понятнее — это похоже на запись двух людей, которые разговаривают одновременно и стараются друг друга перекричать. В результате получается неразборчивый шум.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Посему землетрясение на Южных Сэндвичевых островах вызвало цунамиВ течение следующих нескольких месяцев Чжэ Цзя, аспирант кафедры геофизики Калифорнийского технологического института со своей командой распутывали беспорядочную «паутину» сейсмических волн. Они шаг за шагом удаляли помехи и выявляли отдельные разрывы, ставшие причиной толков. В конце концов им удалось обнаружить, что в момент землетрясений произошло не два крупных разрыва, а целых пять. То есть, по сути, было пять землетрясений, причем все они произошли в течение 260 секунд.Первые два землетрясения магнитудой 7,2 балла длились всего 23 и 19 секунд. Сочетание этих двух разрывов привело к землетрясению, которое вначале ученые приняли за одно магнитудой 7,5 балла. Последние два землетрясения были тоже кратковременными, а их магнитуда составляла 7,6 и 7,7 балла.Цунами могло быть вызвано землетрясением, произошедшим на глубине 13 кмНаиболее странным ученым показался третий разрыв. Он был зафиксирован как землетрясение магнитудой 8,2 балла. Оно было чрезвычайно мощным, так как высвободило большую часть энергии от всей серии землетрясений. Причем длилось довольно долго — порядка 180 секунд. По этой причине его не сразу удалось обнаружить, так как оно “скрывалось” за краткосрочными толчками.Дальнейшее исследование показало, что третье землетрясение было достаточно мелким — возникло на глубине около 13 км. Это значит, что вполне могло вызвать цунами. Об этом команда сообщает в своем исследовании, которое было опубликовано недавно в журнале Geophysical Research Letters.Прогноз цунами и подводных землетрясений станет более точным?Если поверхностные землетрясения, которые случаются на материках, легко исследовать, то процессы, которые происходят глубоко под поверхностью воды и толщей земли, остаются для ученых загадкой. Кроме того, Южные Сандвичевые острова являются достаточно отдаленным районом. На них нет станции геофизического мониторинга и донных сейсмометров. Команде удалось выяснить что здесь произошло только благодаря Глобальной сейсмографической сети. Это общепланетарная сеть открытого доступа, состоящая из 152 сейсмометров.Южные Сэндвичевы острова находятся между Антарктидой и Южной АмерикойТем не менее, ученые еще не смогли дать ответы на все вопросы. Скорее всего цунами было вызвано землетрясением магнитудой 8,2 балла. Однако доказательств этому все еще нет. Кроме того, нет ответа на главный вопрос — возможны ли такие или даже еще более мощные землетрясения в будущем?“Многие цунами на самом деле связаны с подводными оползнями, которые могут быть вызваны землетрясениями. Единственный способ проверить это — изучить морское дно”, — говорит Роберт Лартер, морской геофизик, сотрудник Британской антарктической службы.Но есть и хорошая новость. Исследование, проведенное учеными, имеет важное значение для прогнозирования землетрясений и цунами. Оно повысить способность прогнозирования подобных ситуаций в будущем. Напоследок напомню, что в 2015 году у берегов Японии произошло землетрясение, которое еще больше шокировала ученых.

Источник: hi-news.ru