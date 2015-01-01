NASA получило первые снимки космического телескопа Джеймс Уэбб

Телескоп нового поколения Джеймс Уэбб сможет заглянуть в самое сердце ВселеннойВ мире, охваченным пандемией COVID-19 и изменением климата бывает непросто найти хорошие новости. Но они есть, несмотря на многочисленные угрозы, что стоят перед нами. В конечном итоге наши общие усилия могут быть направлены на изучение Вселенной и мира, в котором мы живем. Ведь каждый человек на этой голубой планете хочет знать ответы на фундаментальные вопросы о том, как появилась жизнь на просторах бескрайнего космоса. А также о том, оставим ли мы после себя доказательства того, что мы вообще тут были. Современные технологии, к счастью, открывают перед нами дверь в неизвестное. Так, недавно выведенный в космос телескоп Джеймс Уэбб уже совсем скоро заглянет в прошлое и увидит, какой была наша Вселенная в самые первые микросекунды ее жизни. Более того, с помощью этого мощнейшего астрономического инструмента мы подберемся ближе к экзопланетам и, возможно, сможем наконец обнаружить жизнь за пределами нашей планеты. Исследователи из NASA, к слову, уже получили первые данные и снимки, сделанные новым телескопом.Интересный факт Телескоп Джеймс Уэбб оснащен огромным тепловым экраном в несколько слоев, который предназначен для защиты обсерватории от солнечных лучей. Это позволяет инструменту поддерживать температуру приборов ниже минус 220 градусов Цельсия для обеспечения условий работы в инфракрасном диапазоне излучения.Ближе к звездамРанее мы рассказывали об успешном запуске космического телескопа Джеймс Уэбб. Путь в космос был задачей по-настоящему сложной, так как в любой момент что-то могло пойти не так. Но несмотря на трудности и препятствия, Уэбб развернул все 18 золотых зеркал и впервые увидел свет, исходящий от далеких звезд.Этот удивительный телескоп не только расправил крылья, но и открыл глаза. Теперь инструменту предстоит отрегулировать фокус зрения, подобно тому, как мы протираем глаза после пробуждения, – пояснил на пресс-конференции специалист из NASA Ли Файнберг.Согласно заявлению космического агенства, первые полученные Уэббом снимки размыты. До тех пор, пока зеркала не будут полностью выровнены, каждое из них будет функционировать как отдельный телескоп. Технически, Джеймс Уэбб захватил 18 размытых изображений одной и той же звезды с первого раза, ознаменовав отличное начало своего пути.Космический телескоп Джеймса Уэбба начал трудоемкий процесс калибровки и уже передал на Землю свое первое изображение«Запуск Уэбба в космос, конечно, был захватывающим событием, но для ученых и инженеров-оптиков это кульминационный момент, когда свет от звезды успешно проходит через систему и попадает на детектор», – рассказал Майкл Макэлвейн, научный сотрудник из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.Больше по теме: Телескоп «Джеймс Уэбб» проработает дольше, чем планировалось ранееТак, еще во время 25-часового процесса калибровки 2 февраля телескоп собрал более 1000 изображений, из которых астрономы смогли создать огромную мозаику с более чем двумя миллиардами пикселей. Иными словами, Уэббу удалось обнаружить цель, которая находится на расстоянии 260 световых лет. И это – всего за шесть часов!Новая эра в астрономииОтметим, что изображение, опубликованное NASA, представляет собой небольшую часть из центра этой массивной мозаики. Каждая точка света в ней захвачена одним из 18 зеркал телескопа, но представляет одну и ту же звезду: яркую, похожую на Солнце звезду HD-84406 в созвездии Большой Медведицы. Немаловажно и то, что на данный момент Уэбб функционирует не как единый телескоп, а скорее как 18 разных телескопов, каждый из которых отправляет свое собственное изображение.Еще больше увлекательных статей о работе астрономических инструментов и не только, ловите на нашем канале в Яндекс.Дзен – там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!Команда инженеров NASA и их детищеСотни фотографий, сделанных Уэббом, открывают новую эру в астрономии. Этот инструмент наконец предоставит информацию о самых ранних этапах существования Вселенной. Например о том, как формировались звезды и о том, есть ли жизнь на планетах, расположенных далеко за пределами нашей Солнечной системы.Космическое селфиСвои первые снимки Уэбб сделал с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam). Как пишет The New York Times, именно NIRCam позволил создать мозаичное изображение звезды под названием HD 84406 с 18 различных ракурсов, используя 18 шестиугольных сегментов своего основного зеркала: снимки были сделаны в рамках многомесячного процесса настройки приборов.Космическое селфи. Красота!Интересно, что одно из изображений, которые уже отправил новый телескоп – это селфи, на котором видно его собственное зеркало. Остальные 17 отражателей находятся в тени, освещенные лишь скользящими лучами звезд. Прямо сейчас телескоп находится на точке Лагранжа L2, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли. В середине 2022 года Уэбб приступит к полноценному выполнению поставленных задач.Не пропустите: Как один телескоп обнаружил сотни таинственных радиосигналов из космоса?Ожидается, что период ввода Уэбба в эксплуатацию займет несколько месяцев, в значительной степени потому, что приборы все еще охлаждаются после запуска и месячного путешествия к точке Лагранжа. Приборы рассчитаны на работу при температуре минус 233 градуса по Цельсию, поскольку телескоп ищет объекты, излучающие тепло во Вселенной.На фото показана одна и та же звезда, но снятая с ракурса каждого отдельного сегмента зеркала аппаратаКак только цель будет достигнута, все 18 зеркал будут работать как одно целое, фокусируясь на свете, исходящем из одной и той же точки неба. Напомним, что на создание этого чуда техники ушло 25 лет, а стоимость космического аппарата превышает 10 миллиардов долларов.Вам будет интересно: Знакомьтесь – новые телескопы, которые навсегда изменят астрономиюЧто дальше?Как говорится на официальном сайте NASA, в ближайшем будущем изображения Уэбба будут становиться более четкими, детализированными и сложными. И хотя этот важный момент подтверждает исправность телескопа, в ближайшие месяцы астрономам предстоит немало работы, чтобы подготовить обсерваторию к полноценным научным операциям с использованием всех инструментов и приборов.Так или иначе, этим летом технологическое чудо начнет собирать невиданные ранее изображения космоса, – сообщают специалисты.Различия между телескопом Джеймс Уэбб и Хаббл – так далеко в прошлое мы еще не заглядывалиНеобходимо также отметить различия между Уэббом и космическим телескопом Хаббл – главное зеркало нового телескопа в шесть раз больше, чем у Хаббла, а приборы значительно чувствительнее. Более того, Уэбб оснащен специальным теплозащитным экраном, а его местонахождение в точке Лагранжа позволят снизить тепловые помехи в наблюдениях до исторического минимума.Интересно и то, что Уэбб — преемник, а не замена Хаббла. Его основной целью является изучение Вселенной в инфракрасном диапазоне волн: самый мощный астрономический инструмент будет изучать Вселенную в основном в оптической и ультрафиолетовой части спектра.Не пропустите: Посмотрите что видел телескоп Hubble в день вашего рожденияХаббл и Джеймс Уэбб – колоссальная разницаНашу Солнечную систему Уэбб также не обойдет стороной, позволив астрономам обнаружить астероиды, а также детально изучить Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и спутники газовых гигантов – Энцелад и Европу. О том, какие еще телескопы работают прямо сейчас, читайте в статье моего коллеги Рамиса Ганиева.

Источник: hi-news.ru