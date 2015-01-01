5 видов загрязнений, которые могут стать причиной экологической катастрофы

Люди сильно загрязняют планету, но речь идет не только об углекислом газе и пластикеВ 2020 году российские исследователи объявили, что 56 миллионов жителей России дышат загрязненным воздухом. Также было выяснено, что все реки нашей страны отравлены сточными водами, и то же самое можно сказать и про почву. Некоторые эксперты считают, что уже через пять лет людям будет некуда выбрасывать мусор. Загрязнение окружающей среды является большой проблемой для всей планеты, но некоторые люди даже не понимают масштабов происходящего ужаса. Ведь под словом «загрязнение» нужно понимать не только обилие вредных веществ в воздухе и горы мусора на улицах. Люди также загрязняют окружающую среду шумом, светом, теплом и так далее. Все это сильно вредит людям, животным и растениям, приближая экологическую катастрофу, последствия которой человечеству вряд ли когда-нибудь удастся устранить. Давайте рассмотрим каждый вид загрязнения по отдельности и узнаем, чем именно опасен каждый из них.Чем опасно загрязнение воздуха?Атмосфера Земли, особенно над крупными городами, загрязнена ядовитыми газами и крошечными частицами, которые могут сильно навредить здоровью любого живого организма. В некоторых случаях воздух нашей планеты загрязняется природой в результате извержений вулканов и других явлений. Но самое негативное влияние на чистоту воздуха оказывают люди, своими заводами, электростанциями, автомобилями и так далее. В число наиболее вредных веществ в воздухе входят оксид углерода, диоксид серы, свинец, механическая пыль, промышленная сажа и так далее.Больше всего от деятельности человека страдает воздухО последствиях загрязнения воздуха мы пишем часто, поэтому постоянные читатели нашего сайта хорошо о них знают. Обилие газов в атмосфере приводит к образованию парникового эффекта, который является причиной климатических изменений. Также грязный воздух сильно вредит человеческому организму. Живущие в городах люди чаще сталкиваются с заболеваниями органов дыхания — это вполне логично, потому что грязный воздух попадает в легкие. Есть и менее очевидные последствия вдыхания грязного воздуха: плохие условия окружающей среды приводят к депрессии, снижению уровня интеллекта и даже на рост преступности.Загрязнение воздуха влияет не только на здоровье, но и поведение людейЧитайте также: Отказавшись от этой технологии, мы можем спасти 12 миллионов жизнейЧем опасно загрязнение воды?Вторым по загрязненности природным ресурсом является вода. Человечество в огромном количестве выбрасывает в реки, моря, океаны и другие воды огромное количество мусора. Речь идет не только о крупных пластиковых бутылках, но и о микроскопических частицах пластика, которые видны только через микроскоп. Они уже в большом количестве содержатся в наших организмах, попадая через питьевую воду. Накапливаясь, микропластик может приводить к развитию серьезных заболеваний — недавно его обвинили в развитии воспалительных заболеваний кишечника.Частицы микропластика, которые были извлечены из водыНе стоит забывать и про химикаты. В реках, озерах и других водоемах часто находят большую концентрацию тяжелых металлов вроде свинца, хрома и даже ртути. Ученые особенно обеспокоены тем, что в естественные воды попадают частицы лекарств, которые впоследствии оказываются внутри рыб и других водных обитателей. Под воздействием химикатов, многие виды животных перестают питаться или размножаться, что приводит к их вымиранию.Считается, что к 2015 году в океане будет больше пластика, чем рыбыЧем опасно загрязнение почвы?Помимо воды, люди активно загрязняют пластиком и химикатами почву. В развитых городах мусор на земле обычно не валяется, потому что его быстро собирают и отправляют на свалки. Но вот в развивающихся странах земля усыпана пластиком, который потом распадается на упомянутый выше микропластик, вредит здоровью людей и животных, а также замедляет рост растений. На нашем сайте уже есть статья про то, как частицы пластика разрушают целые экосистемы. Помимо пластика, почва загрязнена химикатами, которые тоже плохо влияют на растения. В долгосрочной перспективе, загрязнение почвы может стать причиной массового голода.Почва загрязняется микропластиком и химикатамиЧем опасно шумовое загрязнение?Жители больших городов страдают от шумового загрязнения — днем везде слышен шум автомобилей, разговоры людей и другие громкие звуки. Считается, что уличный шум обладает громкостью в 80 децибел, а во время ремонтных работ этот показатель равен 100 децибелам. Ученые считают, что постоянный шум «выше сотки» может стать причиной потери слуха. В некоторых источниках говорится, что шумовое загрязнение делает людей более агрессивными и в целом плохо сказывается на эмоциональном состоянии. Помимо людей, высокий уровень шума также плохо влияет на животных.Говоря о загрязнении, не стоит забывать и о шумеИнтересный факт: некоторым насекомых городской шум наоборот, помогает выживать. Подробности можете почитать в этом материале.Чем опасно световое загрязнение?Находясь в центре крупного города, вы вряд ли сможете найти темный уголок: все тротуары освещены фонарями, а здания — лампами. Свет попадает в окна людей и значительно ухудшает качество сна, что может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Искусственный свет ночью плохо влияет и на животных. В 2020 году ученые выяснили, что городское освещение может стать причиной вымирания рыб.Так ночная Земля выглядит из космосаНа световое загрязнение также жалуются астрономы, потому что оно мешает им проводить наблюдения. Мало того, что атмосфера Земли излишне освещена уличными фонарями, так еще и спутники Starlink создают загрязнение на околоземной орбите.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Стоит отметить, что некоторые ученые также говорят о существовании теплового и визуального загрязнение. Их влияние на окружающую среду на данный момент плохо изучено, поэтому я не стал включать их в общий список. Тепловое загрязнение возникает из-за того, что некоторые заводы используют естественные водоемы для охлаждения труб. Вода нагревается, что явно плохо сказывается на здоровье рыб и других водных обитателей. Под «визуальным загрязнением» принято понимать то, что обилие зданий часто мешает наслаждаться видами на чистую природу. Вредит ли это кому-нибудь, сказать сложно.

Источник: hi-news.ru