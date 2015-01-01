США ожидает засуха, которая может продлится до 2030 года

Засуха на западе США может стать самой сильной за последние 1200 летПрошлый год оказался экстремально жарким и засушливым, в результате тепловых куполов температура в некоторых регионах била рекорды. В частности, пострадал запад США, где возникла серьезная засуха. Однако, по мнению экспертов, не стоит ожидать, что ситуация в ближайшее время изменится. Регион может ожидать самая сильная засуха за последние 1200 лет (а по сути, за всю историю наблюдений), которая продлится до 2030 года. Надо сказать, что проблема, связанная с недостатком влаги, возникла более 20 лет назад, однако периодически были перерывы. К примеру, фермеров порадовал и дал надежду богатый на осадки 2011 год. В 2019 году не было большого количества дождей, но их компенсировало обильное выпадение снега зимой. Теперь же эксперты ожидают, что засуха будет длиться беспрерывно. Виной тому, по их мнению, глобальное потепление климата. Правда, вполне возможно, что засуха возникла бы и без деятельности человека, так как засушливые периоды характерна для региона. Однако ситуация не была бы настолько критичной. Согласно одному из недавних исследований, в результате глобального потепления климата засуха будет усилена на 40%.Самые сильные засухи в США за последние 1200 летОсобенностью климата на запада США всегда была его нестабильность. Обильные осадками периоды регулярно сменяются засушливыми месяцами или даже годами. При этом американские ученые постоянно следят за ситуацией, так в регионе живет большое количество людей. В 2020 году климатолог Парк Уильямс, сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, провел со своими коллегами исследование, в котором изучалась региональная засуха в течение последних 1200 лет. Основным источником информации о климате служили кольца деревьев.Информацию о прошлых засухах содержат годовые кольцаВ годы, когда выпадает большое количество осадков, годовые кольца толстые, так как деревья активно растут. В стрессовые же годы, когда влаги мало, кольца, соответственно, тонкие. Деревья в этот период стараются сэкономить влагу, поэтому не тратят ее на рост.Исследователи изучили годичные кольца более полутора тысяч деревьев на западе США, многим из которых было порядка 800 лет и даже больше. В результате им удалось выяснить, что в период с 800 по 2018 год было 40 засух, четыре из которых были исключительно сильными, так называемыми “мегазасухами”. Первая возникла в конце 800-х годов, также были серьезные засухи в середине 1100-х годов и в 1200-х годах. Но самой сильной оказалась четвертая мегазасуха, которая длилась с 1575 по 1593 год.Засуха в США бьет рекордыКогда ученые опубликовали свой анализ, было понятно, что текущая засуха в 2018 году далеко не самая сильная. К примеру, в 1500-х годах ситуация была более серьезная, к тому же она длилась дольше. Так как 2019 год был дождливым, эксперты рассчитывали на то, что засушливый период закончился.Уровень воды в водоемах на западе США критически низкийНо, как оказалось, 2019 год был лишь исключением, а не сменой засушливого периода. Последующие 2020 и 2021 годы были еще хуже, чем 2018 год. К примеру, летом 2021 года наблюдались рекордные волны тепла, которые высасывали из почвы все следы влаги, и настолько осушали водохранилища, что многие фермеры оказались вообще без воды для орошения посевов. В результате высыхания крупных водохранилищ вдоль реки Колорадо, было сокращено потребление воды в штатах Аризона и Невада.Когда Парк Уильямс с коллегами добавили к своему анализу данные за последние годы, стало совершенно ясно, что нынешняя засуха является самой засушливой за всю историю наблюдений, хотя пока и не самой продолжительной. Несколько предыдущих мегазасух длились дольше. При этом 2021 год стал самым засушливым за последние 300 лет.Глобальное потепление климата усиливает засухуКоманда обнаружила, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, превратило засуху “из плохой в ужасную”. То есть, если бы не глобальное изменение климата, это были бы обычные для региона засушливые года. Однако в результате потепления, климат стал более жарким и сухим, поэтому почва потеряла гораздо больше влаги. Согласно данным экспертов, один только 2021 год стал примерно на 20 процентов суше, чем мог бы быть.Глобальное потепление климата усугубляет засуху в регионеТакже по оценкам экспертов, изменение климата стало причиной примерно половины потерь воды в реке Колорадо в последние годы. Вместе с тем резко возросла пожароопасность. Средняя температура уже повысилась примерно на 1,1 градуса Цельсия в сравнении с концом 1800-х годов. По прогнозам, в ближайшие десятилетия температура вырастет еще больше.Когда в США закончится засуха?Никто не может точно сказать, когда закончится эта засуха. Но, если судить по истории прошлых засух, рано или поздно она в любом случае произойдет. Но проблема в том, что, в отличие от ситуации прошлых лет, устранить дефицит почвенной влаги в условиях глобального потепления будет значительно труднее.“Инерция засухи такого масштаба вряд ли будет нарушена за один год хороших осадков. Потребуется несколько дождливых лет, чтобы почва впитала достаточное количество влаги.” — говорит Парк Уильямс.Это крайне негативная новость для многих фермеров, которые уже годами ждут изменения текущей ситуации. Чтобы оценить когда регион выйдет из сверхзасушливой фазы, исследовательская группа изучила модели влажного и засушливого периода, описанные их исследовании. Затем они наложили эти исторические данные на текущее состояние.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.В результате команда пришла к выводу, что даже при условии отсутствия изменения климата, засуха может продлится до 2023 года. В нынешних же условиях моделирование показало, что засуха с вероятностью в 75% продолжится до 2030 года. Но, самое страшное даже не это. Дело в том, что следующие фазы засухи будут еще более сильными и длительными. Вот почему некоторые эксперты говорят, что глобальное потепление климата может быть быть более опасными для людей, чем пандемия коронавируса.

Источник: hi-news.ru