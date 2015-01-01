Китай разрабатывает копию космического корабля SpaceX. Чем он отличается от Starship?

Китай разрабатывает космический корабль, который очень похож на Starship от SpaceXКитайские инженеры уже давно известны тем, что часто копируют популярную технику, произведенную в США. Когда выходит новая модель iPhone, китайские производители тут же представляют дешевые аналоги с похожим дизайном. Прогресс не стоит на месте, и вот уже несколько лет они успешно создают копии более сложной техники. Так, в первой половине 2021 года, был представлен китайский робот-собака AlphaDog, который является клоном аналогичного робота Spot от Boston Dynamics. Отличие заключается только в том, что китайский аналог стоит в 30 раз дешевле и обладает более ограниченным набором функций. В текущем году инженеры из Китая пошли еще дальше и рассказали о разработке космического корабля, который очень напоминает Starship от Илона Маска. Он тоже стоит в разы дешевле, но что насчет возможностей?Презентация китайской копии StarshipО том, что инженеры из Китайской академии космических технологий занимаются созданием копии космического корабля SpaceX, было известно уже в прошлом году. Но тогда был показан только видеоролик, который не давал почти никакой важной информации. На этот раз подробностей о китайской копии Starship гораздо больше, причем ими поделился сам глава академии — Ван Сяоцзюнь (Wang Xiaojun). Концепт космического корабля, похожего на американский Starship, был показан в рамках Международного симпозиума по сотрудничеству области пилотируемых космических полетов на околоземную орбиту.Презентация китайской копии Starship в 2021 годуЧем китайская ракета похожа на Starship?Судя по всему, на данный момент копия существует только «на бумаге». На слайде из презентации можно заметить, что являющаяся космическим кораблем верхняя ступень китайской ракеты максимально похожа на Starship — он обладает футуристическим дизайном с двумя парами аэродинамических рулей: нижние большие, а верхние чуть поменьше. В схеме полета показано, что во время приземления космический корабль будет принимать горизонтальное положение. Таким образом ракета может тормозить, не потребляя много топлива. Такой же способ торможения планируется использовать в космическом корабле Starship — об этом я упоминал в статье про историю создания компании SpaceX.Верхняя ступень китайской ракеты максимально похожа на прототипы StarshipОтличия между китайской копией и StarshipНижняя ступень китайского космического корабля отличается от аналогичной части Starship (в ее роли выступает ракета Super Heavy) гораздо сильнее. В некоторых источниках говорится, что по своей конструкции она больше всего напоминает первую ступень ракеты New Glenn, которая до сих пор разрабатывается компанией Blue Origin. В космической технике SpaceX для стабилизации ступени во время самостоятельного автоматического возврата и посадки используются решетчатые рули. Инженеры из Китая решили обойтись традиционными «крылышками», которые расположены сверху и снизу конструкции. Решетчатые рули считаются более эффективными, но крылышки стоят дешевле и, в целом, тоже неплохо справляются со своей задачей.3D-модель решетчатых рулей Super Heavy — по сравнению с человеком они огромныОсобенности ракетных двигателей RaptorКитайский и американский корабли будут работать на топливной паре метан-кислород. Но при этом принцип работы ракетных двигателей будет сильно отличаться. Известно, что двигатели SpaceX Raptor работают по замкнутой схеме с полной газификацией компонентов. В такой схеме топливные насосы двигателя активируются двумя газогенераторами, в одном из которых сжигается много топлива в малом количестве окислителя, а в другом — сжигается много окислителя в малом количестве топлива. Газ из обоих генераторов поступает в две турбины насосов, а из них — в камеру сгорания, где оба вещества воспламеняются и создают реактивную тягу.Ракетные двигатели SpaceX RaptorДвигатели в китайской копии Starship работают по открытой схеме. Это значит, что газ из генератора просто выбрасывается в атмосферу и используется только для питания турбин насосов. Это очень простая и дешевая технология, которая в космонавтике применяется уже давно. Но она в разы хуже технологии SpaceX, которая обеспечивает высокое рабочее давление и значительно повышает эффективность двигателя.Китайский космический корабль будет использоваться для непродолжительных полетовЧитайте также: Космические туристы SpaceX выйдут в открытый космос и испытают новые скафандрыГрузоподъемность космических кораблейСамое большое отличие китайской копии Starship от оригинала заключается в размерах конструкции и грузоподъемности. Высота космического корабля Starship достигает 120 метров, и на околоземную орбиту он сможет вывозить до 150 тонн груза. Китайский аналог будет в разы меньше, а грузоподъемность составит около 20 тонн — разница очень большая. Исходя из этого, предназначение двух космических кораблей тоже будет разным. В то время как американский Starship сможет доставлять людей на Луну и Марс, китайский аппарат будет всего лишь летать на околоземную орбиту и перевозить грузы между двумя точками на Земле.Космический корабль Starship будет выполнять одни из самых сложных миссийК сожалению, на какой стадии разработки находится китайский космический корабль на данный момент, никто сказать не может. Более того, представитель академии космических технологий Китая отметил, что в будущем его конструкция может измениться. Интересно, что из этого выйдет — если появятся новые подробности, мы обязательно об этом расскажем.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Ну а пока, делитесь своим мнением насчет китайской копии корабля Starship — есть ли у нее перспективы?

Источник: hi-news.ru