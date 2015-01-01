Обустройство дома. Подходящая обеденная зона
Совсем не весело есть вкусную еду на открытом воздухе, если вам нужно смотреть на бетонную стену или гору заросшей растительности, заполненной пауками, змеями и другими гадостями. Большинство австралийцев приняли решение построить стильную зону патио. Как вы конструируете ваш патио это личное решение, но делайте большую часть свободного пространства, приспосабливайте шторки патио для того, чтобы холод сохранялся во время зимы, или можете нанять специалиста для того чтобы он сделал установку, если у вас нет подходящих для этого навыков.
Мебель
Сидеть - неотъемлемая составляющая нашей жизни. Выбираем мебельные принадлежности.
Убедитесь, что вы инвестируете в мебель хорошего качества. Привлекательный обеденный стол необходим. Стол из массива дерева станет украшением вашей кухни или столовой. Здесь может собраться вся семья.
Вы также можете выбрать бюджетную модель, которая складывается, когда не используется, или немного доплатить и купить современные модели со встроенными блоками изготовленными из полированного бетона или стали.
Правильное оборудование для приготовления пищи
Хорошая вкусная еда чаще всего, приготовлена на правильных печах. Разместите печь по разумным соображениям для вашего комфорта.
Вы не можете приготовить качественную пищу, если у вас нет правильного оборудования. У нас есть открытые кухни, но если ваш бюджет еще не позволяет приобрести подобное, то вы можете вложить его во встроенную печь для барбекю или пиццы. Приготовление будет на свежем воздухе, а во время теплой погоды будет еще приятней готовить шашлык. Просто не забудьте построить зону приготовления пищи, чтобы вы не бежали на кухню и из кухни каждые пять минут.
Освещение
Что представляет наша жизнь без света? Свет сейчас во главе всего, так как без электричества и света жить очень трудно.
Вы планируете готовить и есть ночью? Если это так, то вам нужно будет установить соответствующее освещение. Однако, пока освещение необходимо, вам не нужно придерживаться утилитарных огней, которые освещают весь район. Вместо этого, ищите декоративное освещение; световые шнуры.
Столовые Аксессуары
Есть миллион различных предметов, которые вы можете приобрести, чтобы сделать ваш обед на свежем воздухе более приятным. Ароматические свечи, которые отталкивают насекомых всегда необходимы на кухне. Кроме того, ваши гости, вероятно, оценят удобные подушки - сиденья, удобную посуду и красивую стеклянную посуду. Выберите цветовую схему и дизайн вашего патио гостиной и столовой соответственно.
Еда и напитки
Умейте подать правильную еду на стол!
Успешный обед на открытом воздухе требует правильного питания и напитков. Это очень личный выбор, но вы не можете ошибиться, не приготовив жареное мясо, салаты и не ограничиваться в выборе достойного пива и вина.
Правильные Гости
Вам также нужен список гостей. За неформальным ужином, можно пригласить близких родственников и друзей присоединиться к вам для удивительных кушаний и напитков в неограниченном количестве, но если вы хотите более запоминающееся событие, соберите всех друзей, семью, пригласите соседей и того, кто еще вам нравится, чтобы вместе проводить время. Ваш обед на свежем воздухе обязательно будет веселым торжеством!