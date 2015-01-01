Правильный подбор помады-карандаш
Не многие женщины знают, что подбор помады – это сложный процесс.
Существует большое количество вариантов: увлажняющая, питательная, стойкая, жидкая помада, помада-карандаш, блеск для губ. Помада-канадаш имеет ряд преимуществ перед остальными:
- сочетание сразу двух средств в одном - карандаш и помада;
- лучшая стойкость;
- быстрота и простота использования;
- компактный размер.
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Помада-карандаш тоже бывает нескольких видов:
- матовая - для естественного вида;
- глянцевая - придает блеска губам;
- увлажняющая - ухаживает за сухими и нежными губами;
- суперстойкая - для длительного сохранения цвета.
Также важно подобрать правильный цвет помады. Обычно многие прибегают к покупке понравившегося варианта помады, и при этом не смотрят на сочетание с собственной внешностью. Цвет помады, помады-карандаш или блеска для губ следует выбирать также тщательно, как и одежду. Ведь критерии выбора зависит от многих факторов. Среди них можно отметить следующие:
• Сочетание с оттенком кожного покрова. Когда у вас светлый тип кожи, то вам прекрасно подойдут и будут гармонировать холодные оттенки, где будет прослеживаться голубоватая палитра. Сюда можно отнести и все холодные цвета, от розового до голубого. Если же оттенок лица у вас теплый и кожа смуглая, тогда вам подойдут все тёплые тона помад. Здесь должны преобладать оранжевый и желтый пигменты. К таким относят цвет молочного шоколада, персиковый и морковный оттенки.
• Совпадение с оттенком волос. Тут всё элементарно. Чем темнее у вас цвет волос, тем насыщеннее должен быть оттенок губ. Тем, кто имеет светлый оттенок, лучше всего приобретать тон помады более нежный. Стоит помнить, что при нанесении он будет выглядеть намного ярче, чем в упаковке. Если говорить о блондинках, то им подойдут насыщенные ягодные оттенки, а также цвет капучино. Для золотистых волос лучше всего подбирать персиковый или коралловый цвет. Рыжеволосые женщины могут воспользоваться палитрой, которая будет сочетать в себе некие нотки корицы. Для шатенок и брюнеток подойдут все яркие оттенки, а также темные.
• Сочетание с размером губ. Когда вы выбираете оттеночный бальзам под размер губ, то нужно не забывать, что все темные оттенки будут уменьшать размер ваших губ, если они узкие. Лучше всего подобрать гамму в спокойных тонах, которая не будет искажать ваш внешний вид.
• Сочетание с цветом зубов. Да, именно этот параметр также следует учитывать. Если говорить об оттенках помады, которая имеет рыжие нотки, то она может подчеркнуть желтизну зубов. В этом случае лучше всего прибегать к холодной палитре. Яркие оттенки средств для губ очень часто притягивают взгляд именно к зубам. В том случае, когда у вас имеется какие-то дефекты, то лучше отвести взгляд и не делать акцент на этой части лица.
Если вы будете соблюдать ряд простых правил, то сможете без проблем выполнить для себя выигрышный образ. Не стоит гнаться за модными тенденциями, если они вам не идут. Лучше прибегнуть к классическому макияжу, в котором вы будете чувствовать себя увереннее.