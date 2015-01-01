Достоинства тортов на заказ

Торты на заказ всегда востребованы, ведь это отличный шанс порадовать своих близких людей не только вкусным сладким изделием, но и оригинальным дизайном. Главная особенность тортов на заказ в том, что они могут быть созданы на любую тематику. Они могут отображать хобби человека, его интересы, к тому же торт может иметь любое наполнение, коржи. На заказ вы получите оригинальный, красивый торт, в отличие от магазинных тортов, он будет создан именно по вашим параметрам, по домашним рецептам и из натуральных продуктов.

Особенности детских тортов на заказ

Чаще всего такие торты заказывают на детский день рождения, ведь дети очень любят торты, на которых изображены их любимые сказочные герои, хобби. Вы всегда можете заказать торт для маленького спортсмена, балерины, также вы можете заказать торт, который обыгрывает тему школы. Обычно такие торты заказывают родители, и только они знают увлечения ребенка. Если вы отправляетесь в гости, и желаете порадовать ребенка сюрпризом, то воспользуйтесь советами опытных кондитеров и подберите просто торт для девочки или для мальчика. Опытные кондитеры всегда знают интересы детей, они помогут вам подобрать торт, который будет актуален в определенной ситуации, будет отображать наиболее популярных героев мультфильмов. Торты для детей всегда создаются из неаллергенных ингредиентов, ведь может оказаться, что один из маленьких гостей имеет аллергию. Кондитер использует только качественные свежие продукты, которые заказывает у постоянных поставщиков.

Корпоративные и свадебные торты

Торт на заказ также актуален на корпоративных праздниках, ведь это отличный шанс отобразить деятельность компании, логотип, цветовую гамму. Такой торт обычно имеет большой объем, чтобы каждый сайт по кусочку. Торт может быть создано тематику праздника, но при этом отражается основную деятельность фирмы. Не менее интересные торты на свадьбу, ведь именно свадебные торты стали заказывать самыми первыми, они обязательно должны отображать тему свадьбы и цветовую гамму, также такие торты обычно имеют несколько этажей, которые должны быть устойчивыми. Свадебный торт должен обладать одной важной особенностью - он должен отлично сохранить внешний вид, не испортится до самого конца торжества. Торты на заказ самые актуальные, интересные, вкусные и неповторимые. Вы можете заказать торт по собственному эскизу, опытный кондитер сможет обыграть любую тему. Однако важно прислушиваться к советам опытных мастеров, они точно знают, как сделать так, чтобы торт был не только вкусным, но и красивым.