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Инструкция для тех, кто все еще боится покупать одежду в интернете

Elena

Покупки для женщин

По данным Яндекс.Маркет, 9 из 10 сетевых покупателей в России совершают приобретения в отечественных интернет-магазинах. Интерес к онлайн-торговле неизменно растет, несмотря на экономические встряски и кризисные явления. Между тем в круге общения каждой российской женщины найдется хотя бы одна подруга, которая недоверчиво относится к покупкам одежды через интернет и категорически не делает этого.

Причины недоверия, как правило, следующие:

    невозможно померить;
    хочу получить бумажный, а не виртуальный чек;
    вдруг посылка не дойдет;
    не хочу делать предоплату.

Не будем лукавить — риски действительно есть. Но есть и ощутимые выгоды онлайн-шопинга:

    экономия денег (наценки в интернет-магазинах в разы ниже, чем в шикарных бутиках и даже обычных ТЦ);
    экономия времени (оформление покупки идет быстрее, магазин работает круглосуточно без перерывов);
    широкий ассортимент (одновременно можно выбирать в нескольких магазинах, переключаясь с одной вкладки на другую).

Существует эффективный способ развеять сомнения и свести риски к нулю: делать покупки, не отключая голову.

Итак, инструкция поведения для тех, кто боится покупать одежду в интернете.

    Проверьте магазин. Внимательно прочитайте, на каких условиях ведется торговля. Если продавец не предусматривает возможности возврата некачественного товара и денег, поищите другой ресурс. Популярные торговые сети выполняют нормы закона о защите потребительских прав и готовы принять обратно товар в неповрежденной упаковке, даже если он вам просто разонравился. Это делается в течение 2 недель с момента получения посылки.

    Выбирайте лучшую цену. Разброс розничных цен в Сети велик, но самые приятные обычно выставляют те реализаторы, в чьей стратегии оптовая торговля является приоритетной. Набирайте в строке поиска «женская одежда оптом от производителя», и среди списка выданных наименований обязательно найдется подходящий магазин. Обычно розничная торговля вынесена на отдельный сайт, информация об этом размещается на главной странице оптового ресурса.

    Знайте свой точный размер. Снимите мерки и сравните с данными таблицы размеров в день покупки. Не забывайте, что измерительная лента должна обхватывать ваше тело (грудь, бедра, талию) по самым выдающимся точкам без провисания или утягивания.

Таблица размеров

Таблица для женщин


    Читайте отзывы. Опять же забейте в поисковой строке «одежда …. отзывы», где вместо многоточия вставьте название бренда. Программа выдаст все отзывы, которые отыщет в Сети, включая мнения покупателей, оставленные на официальном сайте, а также неформальные диалоги поклонников и противников данной торговой марки на тематических форумах.
    Ну и, конечно, не нужно делать покупку, если сомнения в качестве товара появились уже при взгляде на фото. Надежды, что в реальности вещь окажется лучше, как правило, не оправдываются.

Теги:женская одежда
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