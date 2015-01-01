Инструкция для тех, кто все еще боится покупать одежду в интернете

По данным Яндекс.Маркет, 9 из 10 сетевых покупателей в России совершают приобретения в отечественных интернет-магазинах. Интерес к онлайн-торговле неизменно растет, несмотря на экономические встряски и кризисные явления. Между тем в круге общения каждой российской женщины найдется хотя бы одна подруга, которая недоверчиво относится к покупкам одежды через интернет и категорически не делает этого.



Причины недоверия, как правило, следующие:



невозможно померить;

хочу получить бумажный, а не виртуальный чек;

вдруг посылка не дойдет;

не хочу делать предоплату.



Не будем лукавить — риски действительно есть. Но есть и ощутимые выгоды онлайн-шопинга:



экономия денег (наценки в интернет-магазинах в разы ниже, чем в шикарных бутиках и даже обычных ТЦ);

экономия времени (оформление покупки идет быстрее, магазин работает круглосуточно без перерывов);

широкий ассортимент (одновременно можно выбирать в нескольких магазинах, переключаясь с одной вкладки на другую).



Существует эффективный способ развеять сомнения и свести риски к нулю: делать покупки, не отключая голову.



Итак, инструкция поведения для тех, кто боится покупать одежду в интернете.



Проверьте магазин. Внимательно прочитайте, на каких условиях ведется торговля. Если продавец не предусматривает возможности возврата некачественного товара и денег, поищите другой ресурс. Популярные торговые сети выполняют нормы закона о защите потребительских прав и готовы принять обратно товар в неповрежденной упаковке, даже если он вам просто разонравился. Это делается в течение 2 недель с момента получения посылки.



Выбирайте лучшую цену. Разброс розничных цен в Сети велик, но самые приятные обычно выставляют те реализаторы, в чьей стратегии оптовая торговля является приоритетной. Набирайте в строке поиска «женская одежда оптом от производителя», и среди списка выданных наименований обязательно найдется подходящий магазин. Обычно розничная торговля вынесена на отдельный сайт, информация об этом размещается на главной странице оптового ресурса.



Знайте свой точный размер. Снимите мерки и сравните с данными таблицы размеров в день покупки. Не забывайте, что измерительная лента должна обхватывать ваше тело (грудь, бедра, талию) по самым выдающимся точкам без провисания или утягивания.



Читайте отзывы. Опять же забейте в поисковой строке «одежда …. отзывы», где вместо многоточия вставьте название бренда. Программа выдаст все отзывы, которые отыщет в Сети, включая мнения покупателей, оставленные на официальном сайте, а также неформальные диалоги поклонников и противников данной торговой марки на тематических форумах.

Ну и, конечно, не нужно делать покупку, если сомнения в качестве товара появились уже при взгляде на фото. Надежды, что в реальности вещь окажется лучше, как правило, не оправдываются.