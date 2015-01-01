ТОП лучших сладких презентов к 8 марта

Кондитеры компании «Кейкс» создали перечень лучших сладких презентов, которые всегда пользуются спросом, особенно в преддверии праздника. Самый популярный подарок― это торт на 8 марта фото, которого можно детально рассмотреть на страницах сайта.



Первое место занимают все представители тортовой серии «С живыми цветами». Они славятся эффектным сочетанием ярких шоколадных, бисквитных или медовых коржей с белоснежной начинкой из свежих белков, сливок или йогурта. Торты издревле украшали живыми цветами, для этого использовали красивые и здоровые бутоны белой, молочной, чайной, алой или бархатной розы. Такой декор считался глубоко символичным, потому что розу рассматривали как символ любви и способ яркого проявления пылких чувств. Торты-цветы стали настолько популярным, что во всём мире их считают лучшим подарком для влюблённых. На 8 марта эти торты заказывают чаще всего, им придают оригинальную форму: восьмёрки, сердца, облака или стрелы Амура.



Второе место отдают тортам-кружевам. Это всемирно известный тренд, который славится изысканностью и утончённостью. Такие подарки понравятся поэтическим натурам, которые любят роскошь. Кондитерские кружева возникают благодаря мягкой эластичной карамели и специальному трафарету. Эффектно смотрятся контрастные сочетания белой глянцевой тортовой поверхности с тонким малиновым кружевным узором. Романтичный антураж лакомствам придают алые кружевные банты и золотистые ажурные ленты, украшенные марципановыми бусинками и мастичными драгоценными камнями. Такие подарки к 8 марта, по праву, считают стильной альтернативой коробке конфет или плитке шоколада.



Третье место занимают десерты линии «Тирамису». Это традиционный итальянский десерт для влюблённых с загадочной историей возникновения. Поговаривают, что это лакомство предназначалось венецианским куртизанкам и дословный перевод «Тирамису» означает «тяни меня вверх». Сейчас к праздникам часто заказывают большие или маленькие торты с оригинальной начинкой «Тирамису», а также одноимённые печенья или капкейки.



Традиция преподносить сладкие подарки очень старая. Тортовые презенты раньше были большой редкостью, но сейчас достаточно заглянуть на сайт компании "Кейкс" и купить с доставкой любой торт к 8 марта из мастики или заказать эксклюзивное лакомство в подарок к празднику. Мастера компании «Кейкс» подготовили женщинам очень красивые и вкусные коллекции сладких презентов как классических, так и ультрамодных!