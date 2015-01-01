Пришедший Дед Мороз и Снегурочка на дом зарядят новогодним настроением

Можно только представить какое счастье испытывают дети, когда внезапно появляются Дед Мороз и Снегурочка на дом, поздравляют, дарят подарки. Это незабываема встреча, наполненная сказочным волшебством, в которое верят и ждут малыши. Встречать Новый год без присутствия любимых новогодних героев просто немыслимо.

Сказка к вам приходит

С приходом белобородого Деда Мороза, а также его красавицы внучки Снегурочки начинается настоящее новогоднее представление, которое закружит в вихре праздника всех, кому посчастливилось находится на нем. И вот уже вовсю водятся хороводы, поются песни, читаются стихи, Дед Мороз произносит долгожданное поздравление, произнесенное с особым воодушевлением. Эта феерия заряжает позитивными эмоциями, создает особенную атмосферу новогоднего праздника.

Развлекательная программа может состоять:



из увлекательного шоу бенгальских огней;



создания забавных фигур из воздушных шаров;



рисования аквагрима;



шоу мыльных пузырей.



Новогодний карнавал состоящий из шуток, веселых конкурсов, подарков, ярких моментов, которые будут запечатлены на фото или видео. Все это сопровождается зажигательными танцами, заряжающими бодрым весельем.

Как организовывается праздник

Любой ребенок будет необычайно рад получить Деда Мороза и Снегурочку на дом, поскольку именно они являются главными персонажами зимних праздников. Внезапный визит Деда Мороза, да еще и с подарками – незабываемый сюрприз. Чтобы праздник был интересен абсолютно всем детям, разрабатываются индивидуальные программы с учетом возрастных категорий, а также особенностей темперамента. Так, программа для самых маленьких может состоять из знакомства ребенка со Снегурочкой, встречи с добрым волшебником Дедом Морозом, которого, предварительно по традиции долго зовут, зажигания огоньков на елке, развлекательных игр. Сказочные герои предложат слепить снеговика или нарядить елку, превратят мероприятие в увлекательную забаву. Выбор игр зависит исключительно от богатства фантазии ведущих. Некоторые предлагают смастерить новые сани для Мороза, скачки на лошадях, езду на оленях, поиск носа для снеговика, игру в «снежки».

Поскольку качество проведенного мероприятия зависит от состава актеров, предельное внимание уделяется подбору талантливых ведущих. Важно, чтобы они отлично ладили с детьми всех возрастов, могли найти к ним подход, вовлечь в праздничный процесс. Также в агентстве, предоставляющем услуги, контролируется состояние здоровья артистов. Поскольку работа аниматора предполагает тесное общение с детской аудиторией, при необходимости, а также требованию родителей, им может быть предъявлена медицинская карта.

Для праздничного торжества необходимы:



красивые костюмы, выполненные из добротных тканей;



наличие собственного оборудования и прочей техники;



наличие тематического реквизита.



Для каждого отдельного мероприятия пишется эксклюзивный сценарий. Он может быть написан на основе популярных мультфильмов, хорошо известных ребятам, а также включать в себя театрализованные или танцевальные номера, для которых настраивается музыкальное оборудование, радиомикрофоны, микшерский пульт.

Индивидуальность программы заключается еще и в том, что длительность проведения торжества указывает сам клиент. Этот фактор, а также географическая удаленность, количество гостей, содержание развлекательной программы определяют окончательную стоимость заказанного праздника. Как порадовать детей знают Дед Мороз и Снегурочка, с появлением которых новогодний праздник можно считать открытым!