Как завязать шелковый платок? Новый hair-тренд из Милана

Главным преимуществом шелкового платка в волосах является способность освежить аутфит всего за 5 минут.Babushka styleРетро-традиция, использовать платок как утонченный модный аксессуар, получила свое начало в середине 20 века. Тогда аксессуар носили Софи Лорен, Джеки Кеннеди, Одри Хепберн и Бриджит Бардо. Такой головной убор надевали, чтобы ветер не растрепал прическу или, наоборот, если нужно было скрыть отсутствие укладки.Главный тренд 60-х вернули в 2018-м. дома моды Gucci и Valentino.Gucci на показах осень-зима 2018 больше представил аутфитов в стиле британской королевы Елизаветы II. Valentino сделал акцент на стильных образах в духе 70-х, где присутствует вязаный свитер или черный гольф вместе с ярким шелковым платком, завязанным сзади на узел. Тренд сразу пришелся по вкусу модным трендсеттерам.Бант в волосахХвост, завязанный платком, стал микротрендом. Самый популярный образ – аксессуар от Burberry с его новым логотипом, который был замечен на подиуме в Лондоне. Это была первая коллекция Рикардо Тиши. Он использовал платок вместо ленты в волосах на показах весна-лето 2019г.Выполнить такой трюк просто. Завязываем хвост обычной резинкой. Складываем шелковый головной убор в длину до ленты шириной в 5см. Останется только повязать платок сверху одинарным либо двойным узлом.Не менее элегантно смотрится аксессуар на пучке.Обладательницам коротких стрижек не стоит отказываться от тренда. Можно завязать платок на запястье в виде браслета, на пояс джинсов или ручку любимой сумки.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen