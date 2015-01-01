Если у вас инфекция мочевых путей, не ешьте эти продукты

Инфекции мочевых путей прежде всего вызывают бактерии. Кроме того, когда вы едите определенные продукты, вы можете даже ухудшить свое состояние.



Вы хотите знать, какие продукты запрещены при инфекции мочевых путей? Мы перечислим их в сегодняшней статье.



Каких продуктов следует избегать, если у вас ИМП?



Этот тип заболевания является очень распространенным, особенно среди женщин, имеющих короткие мочевые пути, чем мужчины, и иммунную систему, которая более восприимчива к бактериям.



Обычные симптомы - это жжение или болезненное мочеиспускание , а также частая необходимость сходить в туалет. В более тяжелых случаях может быть повышение температуры или появление крови в моче.



Факторы риска, которые увеличивают шансы развития этих инфекций, разнообразны:



использование некоторых антибиотиков

незащищенный секс

бактерии в кишечнике

слишком долгое ожидание, чтобы помочиться

потребление определенных продуктов



Чтобы уменьшить эти симптомы или предотвратить инфекции мочевых путей в целом, мы рекомендуем вам избегать или уменьшить потребление таких продуктов, как:



сахар



Сладкие продукты (например, хлебобулочные изделия) помогают "кормить" бактерии. Это замедляет процесс заживления ран в мочевых путях и может ухудшить симптомы инфекции.



Безалкогольные напитки, печенье и сладости также относятся к тем сладких продуктов, которых следует избегать, когда вы страдаете этой болезнью.



кофеин



Этот стимулятор увеличивает скорость кровотока в пораженной области.



Кроме ухода кофе, мы также рекомендуем не употреблять чай, газированные напитки или магазинные соки, так как они содержат вещества, которые имеют тот же эффект.



Выбирайте воду или натуральные фруктовые соки , которые являются мочегонными и помогают устранить инфекцию. И никогда не пейте алкоголь, так как он раздражает мочевой пузырь!



кислые фрукты



Вы можете думать, что апельсиновый сок полезен для мочеиспускания, а значит, помогает очистить организм от бактерий, правда в том, что плоды цитрусовых (в частности грейпфруты, лаймы и ананасы) могут вызвать раздражение мочевых путей, а также воспаление мочевого пузыря.



Они усиливают симптомы инфекции мочевых путей, а также затрудняют лечение.



Пряные блюда и колбасы



Когда вы страдаете болезнями мочевых путей, держитесь подальше от колбасы, ветчины и всего пряного, в том числе с карри, тмином или перцем чили.



Так же, как и цитрусовые, эти продукты и специи раздражают мочевой пузырь и увеличивают уровень кислоты в организме, создавая идеальную среду для размножения бактерий.



обработанная мука



Макароны, пицца, хлеб и все, что сделано из белой муки, вредно для вашего здоровья не только тогда, когда у вас есть инфекции мочевых путей, но всегда, потому что ваш организм превращает их в сахар.



Избегайте этих продуктов, когда вы страдаете от симптомов ИМП, а также сокращайте их потребления, чтобы избежать рецидивов заболевания.



красное мясо



Стейки, гамбургеры и жареное мясо находятся в списке запрещенных продуктов, когда у вас инфекции мочевых путей . Это происходит, потому что они вводят много кислоты в организм, и бактерии, вместо того, чтобы умирать, размножаются.



Вместо красного мяса ешьте белое мясо, рыбу или курицу.



Диета для изменения рН мочи



Теперь вам, вероятно, интересно, что нужно есть, когда у вас инфекции мочевых путей. Пришло время узнать пятидневную диету, которая содержит как кислотные, так и щелочные продукты.



Эта комбинация служит для баланса рН организма и устраняет болезнетворные бактерии (не только в мочевом пузыре или уретре, но и в других частях тела).



Эти бактерии требуют высокой влажности и тепла, чтобы размножаться и жить. Моча является прекрасной средой, если вы едите или пьете кислое.



Таким образом, цель этой диеты - не дать мочи стать идеальным местом для размножения бактерий.



Первые два дня необходимо потреблять кислые и щелочные продукты, среди которых:



яйца

рыба

колбасные изделия

цельные зерна (овес, рис)

растительное молоко (овсяное, миндальное)

оливковое масло

лимонный сок

вода

натуральные чаи



На третий, четвертый и пятый дни надо перейти на потребление исключительно щелочных продуктов:



фасоль

овощи (в частности картофель, чеснок и лук)

фрукты (кроме цитрусовых)

орехи

натуральные соки (например, клюквы)

обезжиренные молочные продукты

оливковое масло



Вы можете придерживаться этого плана приема пищи, когда у вас инфекции мочевых путей или даже для профилактики. В этом случае мы рекомендуем четко соблюдать диету и не пропускать приемы пищи.



Лечение инфекции мочевых путей



Здоровая и сбалансированная диета - это не все, что нужно, чтобы ускорить процесс лечения этого типа инфекции.



Эти рекомендации предназначены для женщин (которые являются наиболее уязвимыми к инфекции), но мужчины могут также принять их к сведению:



Не используйте душистые мыла для интимной гигиены

Держите половые органы в чистоте

Тщательно вытирайте половые органы после ванны

Не носите тесные брюки

Носите хлопчатобумажное белье

Меняйте нижнее белье ежедневно

Опорожняйте мочевой пузырь до и после полового акта

Пейте много жидкости (два литра в день как минимум)

Пейте клюквенный сок натощак

Не принимайте очень горячие ванны