5 признаков, что пора разводиться с мужем или женой

PublicDomainPictures/ PixabayРазвод сегодня – дело практически обыденное. Чуть что не так – развод. Еще несколько десятков лет назад пары разводились только в крайних случаях, когда все спасательные мероприятия семьи были испробованы, и совместное проживание под одной крышей становилось похоже на апокалипсис. Жить вместе было уже настолько невозможно, что мужчин не останавливало даже строжайшее осуждение общества, а женщин –унизительное клеймо «разведенки».Современные моральные устои давно сдали свои строгие позиции, и разводы перестали быть редкостью, исключением, аномалией. Хорошо это или плохо – вопрос индивидуальный. То, что для одной пары разрушительно, для другой созидательно. К примеру, измена способна положить конец одной семье, но стать новым витком крепких отношений в другой. У каждой пары может наступить точка невозврата. До ее наступления за семью стоит бороться. Но есть признаки, которые указывают на безнадежность стараний – пара подошла к опасной черте, за которой только развод.Признак №1: Отношения стали больюВы все чаще ловите себя на мысли, что страдаете, везде носите за собой груз нерешенных семейных конфликтов, не хотите возвращаться домой и участвовать в семейных мероприятиях. Вам надоело постоянно искать компромиссы, которые все больше становятся похожи на ущемление собственных прав и желаний. И у вас уже нет энергии на сильные эмоции, злость, обиду. Потребность что-то доказывать и призывать к здравому смыслу тоже ушла, оставив в душе чувство безразличия. Вам все равно. Равнодушие – защитная реакция психики, близкой к сумасшествию.Признак №2: Ссоры – единственный способ общенияКонфликты в семье – двигатель отношений, но только если они конструктивные и рождают истину. Когда же любая, самая невинная тема превращается в ссору, вас злит несправедливость, которую вы чувствуете буквально во всем, раздражает тон, голос, взгляд и само присутствие человека, это как минимум указывает на отсутствие любви. Без любви семья, конечно, возможна. Но лишь в том случае, когда есть уважение, терпимость, взаимопонимание. Их отсутствие – верный признак, что дело движется к разводу, и это вопрос времени.Признак №3: Доверия больше нетДоверие, вера в партнера – составляющие фундамента, на котором держится семья. Если это уходит из отношений, в них нет смысла. Обман, измена, физическое насилие дают в отношениях те трещины, которым не поможет даже капитальный ремонт в виде раскаяния и чувства вины. Если это одноразовая случайность, что тоже бывает – потребуется не один год, чтобы опасения притупились. Полностью от них избавиться не получится никогда. Когда же доверие подрывается постоянно, а неискренность и фальшь становятся в отношениях нормой, тогда зачем такие отношения?Признак №5: Противоречивость целейВсе семейные невзгоды – дело временное, если у пары есть объединяющая цель. Пусть ее достижение сопровождается разногласиями, но она есть. Когда в семье общей мечты нет – отношения обречены. Так бывает, когда, например, женщина мечтает о ребенке, а мужчина превыше всего ставит свою карьеру, считая детей помехой и обузой. Если супруги не найдут компромисса или других объединяющих идей, рано или поздно вопрос о разводе станет ответом.Mbragion/ PixabayПризнак №5: Отсутствие сексаБезусловно, редкие интимные контакты – еще не повод для развода в семьях, если отношения держатся на других «китах» или секс невозможен в связи с проблемным здоровьем. Также не стоит оценивать прочность семьи по градусу страсти. С годами он всегда снижается, и из количества переходит в качество, если обоим супругам интересно развивать свои сексуальные отношения. Другое дело, если вы осознанно избегаете секса, ищите поводы не заниматься любовью или терпите близость, чтобы создать иллюзию отношений. Кому это нужно? Партнеру? Рано или поздно он почувствует, что это «насилие». Вам? Подумайте. Может все-таки лучше развод?Разводиться или нет: контрольные вопросыЕсли вы стоите перед этой дилеммой, определиться вам помогут контрольные вопросы. Чем больше утвердительных ответов у вас получится, тем очевиднее необходимость расставания.Хочу ли я прожить всю жизнь со своим партнером?Представьте, что отношения, в которых вы пребываете сейчас с вашим партнером, растянутся на 10, 20, 30 лет, и с ним вы встретите свою старость. Что вы чувствуете? Готовы ли вы к вечности вместе, но главное, какие жертвы для этого потребуются?Хочу ли я, чтобы у нас появился ребенок?Желание иметь детей – это всегда показатель любви. Если вы хотите иметь детей даже после трудностей в отношениях, значит, по-прежнему дорожите ими и готовы бороться за любовь. Но здесь нужно четко для себя понимать: дети – не цепи, и если нет других связующих звеньев между супругами, они вряд ли станут надежным объединяющим фактором.Изменится ли моя жизнь к лучшему после расставания?Этот ключевой вопрос тоже требует честности. Важно понимать, что желанием развестись не должно руководить чувство мести, эмоции или настроение. Представьте, что вы обрели вожделенную свободу. Что вы чувствуете? Радость? Облегчение? Пустоту? Боль? А, может быть, горечь утраты и сожаление?Есть ли у меня мечты, связанные со свободой от отношений?Замечали ли вы за собой, что мечтаете о возможностях, которые у вас появятся в случае развода? Что вы будете делать со своей свободой, и не превратится ли она в одиночество, когда вы поймете, что вам не нужно сколько свободного времени или вы не привыкли тратить его на себя? Возможно, вам просто необходимо спокойствие и переосмысление отношения к партнеру и к браку?Готов ли партнер меняться, чтобы спасти отношения?Любовь – это работа двоих. Если над отношениями трудится кто-то один, то другой служит балластом, который тянет их ко дну. Подумайте хорошо, нужно ли спасать отношения, которые нужны только вам? Возможно, лучше отпустить иллюзию и человека, который не готов развиваться в отношениях и строить совместное будущее? Освободите в своей жизни место для человека, которому действительно будет нужна ваша любовь.Какое поведение женщины убивает влечение мужаОчевидного убийцу влечения у мужа знают все жены: неопрятный внешний вид. Но это вершина айсберга. Главные женские «пороки» кроются намного глубже, и часто скрыты и от самих женщин. Многие жены не осознают свое поведение, которое разрушает мужское влечение. Читать далееПсихолог Оксана Анаско Специально для Allwomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen