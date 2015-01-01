В этом и есть смысл любви: Рената Литвинова опубликовала архивное фото Земфиры, которого никто раньше не видел

К огромному сожалению многочисленных поклонников, Земфира Рамазанова в последние годы практически исчезла со сцены. Во время своего последнего тура певица объявила, что прекращает гастрольную деятельность. Теперь звезду на сцене могут увидеть лишь счастливчики: очень редко Земфира даёт разовые концерты или появляется на закрытых вечеринках.instagram.com/zemfiraliveПоследние новости о том, чем сейчас занимается Земфира, можно увидеть только в соцсетях. У певицы есть официальный инстаграм, который ведут её помощники. Также иногда информация о певице появляется в Инстаграм Ренаты Литвиновой. Режиссёр и певица дружат уже много лет и постоянно находятся на связи.instagram.com/renatalitvinovaofficiallДетское фото Земфиры в Инстаграм Ренаты Литвиновой вызвало у интернет-пользователей приступ ностальгииСегодня в масс-медиа поклонникам Земфиры напомнили о важной дате в творческой жизни звезды. Оказывается, ровно 20 лет назад голос никому тогда неизвестной певицы впервые зазвучал на радио. Композиция «СПИД» сразу и надолго взлетела в первые строчки хит-парадов, а 23-летняя певица стала кумиром нового поколения.instagram.com/renatalitvinovaofficiallВ Инстаграм Ренаты Литвиновой сегодня в честь 20-летия музыкальной карьеры Земфиры появились редкие фото певицы. На одном из снимков запечатлена 13-летняя будущая звезда. Это фото никогда раньше не публиковалось в сети.instagram.com/renatalitvinovaofficiallСнимки Рената подписала очень трогательно и многозначительно:Начать карьеру в день Любви ! 20 лет назад первый раз включили песню по радио «у тебя спид и, значит, мы умрем!...» - в этом и есть весь смысл любви ))))У подписчиков Ренаты Литвиновой её пост вызвал приступ ностальгии. Фолловеры вернулись на два десятка лет назад, чтобы вспомнить свои первые впечатления от знакомства с музыкой любимой певицы:yulica_popova_ya А я впервые увидела и услышала Земфира в Ариведерчи по центральному тв. Было интересно, но кто бы мог подумать, что Земфира станет такой тесной ассоциацией нашего поколения. angaag Я это помню, как по радио услышала первый раз, а потом ждала повторов. Ну и естесственно кассета с ромашками потом😊 lawyer.astana Учили госы на юрфаке под Земфиру!!! Навсегда с нами!!! dahfna Мне было 14, я училась в 9, и верила в чудеса. Земфира с этой песней изменила моё сознаниеА у вас есть любимая песня у Земфиры Рамазановой? С какими событиями в жизни связана эта композиция?Фото сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина восхитило интернет-пользователейСенчукова и Рыбин не частые гости на популярных ток-шоу. У супругов есть взрослый сын, но в отличие от многочисленных коллег по сцене, пара никогда не пыталась сделать своё любимое чадо звездой, хотя Василий Рыбин, как выяснилось, обладает эффектной внешностью. Читать далее…

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