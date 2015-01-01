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Дети
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Отдых детей в современном лагере

Elena
Отдых детей в современном лагере

Трудно сказать, чтобы детские лагеря советских времен были полностью ущербными или бесполезными. В действительности организация детского времени и досуга, элементарная польза от:
  • общения со сверстниками;
  • здоровой еды;
  • программ обучения.

Все-таки наблюдалась. Тем не менее советская воспитательная система, равно как советская система в целом была, да и остается весьма ущербной в смысле воспитательного воздействия на личность. Трудно сказать, чтобы такая система вообще могла создавать личность как таковую.

Лагеря старые и новые


Конечно, все эти рассуждения являются подробностями и деталями из педагогической сферы и по большей части интересны профессионалам. Однако, пожалуй, всем родителям интересно чтобы дети росли свободными и любознательными, независимыми и достойными, настоящими людьми, как бы банально подобное ни звучало. В связи с этим нужно сказать что даже многие современные условно творческие и новые лагеря на территории России продолжают лепить детей по советской схеме, только передают прежнее содержание в новой оболочке, да и на территории Украины многие этим грешат.
В детском возрасте закладываются основы и к этому периоду нужно относиться крайне ответственно. Ведь есть возможность просто потерять личность и получить нечто несуразное. Именно поэтому следует тщательно относиться к выбору локации, где будет отдыхать ваш ребенок.

Отличия современного лагеря


Современный детский лагерь JAMM, который располагается близ Киева, в этом смысле положительно отличается от многих других. Предлагаемая программа позволяет ребятишкам получать различные знания по выбранному профилю, распорядок дня структурирует отдых с наибольшей пользой. Тем не менее, программа лагеря совсем не близка к пережиткам прошлого и древней, давно затхлой образовательной системе.

В лагере используются современные педагогические разработки и методики, вожатые и воспитатели – профессионалы своего дела, которые регулярно обновляют собственные знания. Вот почему этот вариант является более чем актуальным для того чтобы определить туда собственного ребенка и позволить ему получить новый опыт.

Нужно сказать, что многие взрослые сильно волнуются, особенно, если ребенок отправляется в подобный лагерь впервые. Действительно, есть такие варианты, где первый опыт может стать весьма пугающим и неприятным, после чего остаются совершенно невнятные воспоминания. Джемм в этом смысле является пространством комфорта и радушия, где каждого ребенка принимают максимально лояльно, учитывают его потребности и стараются создать для каждого идеальную атмосферу.
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