Отдых детей в современном лагере
Трудно сказать, чтобы детские лагеря советских времен были полностью ущербными или бесполезными. В действительности организация детского времени и досуга, элементарная польза от:
- общения со сверстниками;
- здоровой еды;
- программ обучения.
Все-таки наблюдалась. Тем не менее советская воспитательная система, равно как советская система в целом была, да и остается весьма ущербной в смысле воспитательного воздействия на личность. Трудно сказать, чтобы такая система вообще могла создавать личность как таковую.
Лагеря старые и новые
Конечно, все эти рассуждения являются подробностями и деталями из педагогической сферы и по большей части интересны профессионалам. Однако, пожалуй, всем родителям интересно чтобы дети росли свободными и любознательными, независимыми и достойными, настоящими людьми, как бы банально подобное ни звучало. В связи с этим нужно сказать что даже многие современные условно творческие и новые лагеря на территории России продолжают лепить детей по советской схеме, только передают прежнее содержание в новой оболочке, да и на территории Украины многие этим грешат.
В детском возрасте закладываются основы и к этому периоду нужно относиться крайне ответственно. Ведь есть возможность просто потерять личность и получить нечто несуразное. Именно поэтому следует тщательно относиться к выбору локации, где будет отдыхать ваш ребенок.
Отличия современного лагеря
Современный детский лагерь JAMM, который располагается близ Киева, в этом смысле положительно отличается от многих других. Предлагаемая программа позволяет ребятишкам получать различные знания по выбранному профилю, распорядок дня структурирует отдых с наибольшей пользой. Тем не менее, программа лагеря совсем не близка к пережиткам прошлого и древней, давно затхлой образовательной системе.
В лагере используются современные педагогические разработки и методики, вожатые и воспитатели – профессионалы своего дела, которые регулярно обновляют собственные знания. Вот почему этот вариант является более чем актуальным для того чтобы определить туда собственного ребенка и позволить ему получить новый опыт.
Нужно сказать, что многие взрослые сильно волнуются, особенно, если ребенок отправляется в подобный лагерь впервые. Действительно, есть такие варианты, где первый опыт может стать весьма пугающим и неприятным, после чего остаются совершенно невнятные воспоминания. Джемм в этом смысле является пространством комфорта и радушия, где каждого ребенка принимают максимально лояльно, учитывают его потребности и стараются создать для каждого идеальную атмосферу.