Диваны аккордеон, их особенности и преимущества
Пожалуй, название аккордеон достаточно точно отражает суть работы основного механизма в одноименных диванах. Смысл этого механизма заключается в том, что, если начать растягивать условные диван, то он будет удлиняться при помощи растягивания собственного корпуса. Если посмотреть на процесс схематически, то механизма состоит из трех элементов и похож действительно на сегмент мехов аккордеона.
Когда механизм начинают растягивать (в частности на диване для этого нужно потянуть за край сидения) он начинает удлиняться и части, которые соприкасались между собой и образовывали своеобразную складку, теперь раскладываются и составляют прямую линию из последовательных кусков на плоскости. Такая плоскость является спальным пространством.
Особенности диванов
Интересной особенностью этого механизма является надежность и длительность эксплуатации. Данное утверждение не является расхожим рекламным лозунгом или чем-то подобным, оно легко проверяется на фактах. Дело в том, что диваны с этим механизмом могут использоваться и для дорогих-люкосвых моделей и для бюджетных вариантах, что говорит об универсальности и надежности.
Для того чтобы убедиться в этом факте более досконально и полностью изучить разнообразие вариаций, возможно обратиться к тематическому каталогу, где предлагается полное многообразие таких изделий. Например, посмотреть https://www.restmebel.ru/catalog/divany/divany_akkordeon/ и понять, что аккордеоны могут быть как самыми простыми и элементарными, так и действительно эксклюзивными вариантами.
Кстати говоря, другой особенностью является возможность создавать самые разнообразные конструкции на базе этого механизма, то есть может быть использован просто прямой диван вытянутой формы, но могут создаваться и крупные конструкции с дополнительными боковыми отсеками и различными изгибами. В общем, аккордеон представляет собой великолепную основу, для того чтобы дизайнеры могли придумывать самые разнообразные вариации моделей. Благодаря этому практически каждый может выбрать для себя нечто действительно актуальное и подобрать такую модель, которая более всего соответствует:
- интерьеру помещения;
- стилистическим предпочтениям;
- актуальным/нужным функциональным особенностям.
Проще говоря, возможности выбора тут столь многообразны, что какими бы не были условия, есть нужный вариант с конструкцией аккордеон. Для того чтобы убедиться в этом факте, возможно изучить каталог самостоятельно или обратиться к специалистам, к примеру, такого портала как RestMebel.ru , где могут предоставить полезные сведения и даже подобрать нужный вариант.