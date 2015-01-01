Почему куртка - это модно
Если обратиться к истории моды, куртка представляет собой относительно новый элемент гардероба. Вообще, люди весьма недавно додумались до куртки. Точнее, прогресс и развитие цивилизации позволили создавать именно такую одежду, тогда как еще совсем недавно человечество предпочитало нечто менее эстетичное и более простое, такое как, например, плащи.
Куртка, как модный элемент
Однако, стоит ли обращать внимание на прежние времена, когда перед вами открываются такие невообразимые перспективы и возможности для получения великолепнейшего дополнения для собственного гардероба? Вопрос практически риторический.
Стоит только посмотреть на каталог наподобие https://alefmex.ru/collections/muzhchinam/tekstil_men/muzhskie_kurtki/, как появляется понимание, сколь много приобретено модой именно благодаря курткам. Такой, казалось бы привычный и понятный предмет гардероба в действительности представляет собой великолепную возможность для самовыражения. Помимо этого куртка также представляет собой элемент эстетический, проще говоря, такой предмет гардероба способен украшать, скажем так, повседневность.
Безусловно, в целом, одежда сейчас используется для того чтобы также украшать повседневность и делать человеческие сообщества более красивыми. Тем не менее, не все варианты так выразительны как куртки. Именно поэтому они достойны внимания.
Особенности мужской куртки
Современная мужская куртка включает в себя целый ряд значений, которые связаны с историческим путем развития человечества и особенностями психологического строя. Так, куртка, которая появилась, в том числе, из различных вариантов доспехов и воинского обмундирования, всегда несет на себе некий отпечаток строгости и брутальности. Собственно, самым прямым и понятным намеком на этот факт может служить расцветка хаки.
В целом, мужские куртки, как правило, подчеркивают мужество, но также они могут включать в себя и элементы утонченности, делать некоторый культурный рефрен в сторону традиций денди и истинных джентльменов, которые предпочитали не грубые и даже немного пугающие нотки в одежде, но больше гармонию и тонкость. Интереснее всего, когда эти тренда соединяются и в итоге создают уникальную современную эклектику. Такую как, например, строгая (пиджачная или даже близкая к смокингу, строгому плащу) форма куртки, которая сочетается с капюшоном и весьма вольным цветом ткани.