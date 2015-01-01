Домашние животные, какие можно выбрать для себя?

Домашние животные могут быть абсолютно разными. В частном доме, со двором лучше всего держать собак, которым будет где побегать, полаять и просто лечь где-то на траве, чтобы почухать себе спинку. В этом случае собака не будет мешать соседям, если бы жила в квартире, и сможет охранять весь участок от нежелательных личностей. Кроме того, какое же это удовольствие побегать за кошками.Живя в частном доме, можно задумать и о том, чтобы завести кошку, а то и несколько кошек. Таким животным нужно пространство для того, чтобы погулять, полазить по деревьям, или просто сломя голову убежать в непонятно какую сторону, как это любят делать кошки.Но дело в том, что не у всех есть возможность жить в частном секторе, и многие живут в квартире, где место строго ограничено. В таком доме тоже можно держать собак, но желательно маленьких, и кошки тоже приживутся, ведь помимо гуляний они любят еще поспать. Однако, не всегда хочется так много тратить времени на уходом за такими животными. Поэтому стоит завести что-то совсем ненуждающееся в постоянном уходе, но что будет радовать глаз.Многие предпочтут завести небольшого волнистого попугая. Птица отлично скрасит время, чирикая и проводя время с хозяином. Единственным минусом является то, что вокруг клетки может быть рассыпано много еды и перьев, а значит придется убирать. И чирикать птица может начать очень рано, даже в выходные дни.Если же хочется выбрать такого домашнего любимца, который составит меньше всего проблем, тогда стоит присмотреть к рыбкам. Для их содержания понадобиться стандартный аквариумные набор, который можно собрать самостоятельно в любом зоомагазине. Конечно, в первую очередь необходимо подобрать сам аквариум — его форму и объем. Еще желательно обзавестись специальным градусником для воды, фильтров, и нагревателем для аквариума, если в доме достаточно прохладно. По желанию можно взять для себя специальную щетку для очистки стекла аквариума, и специально разработанную лампу для аквариума. С таким небольшим комплектом рыбке будет максимально комфортно чувствовать себя в таком аквариуме. А так достаточно будет время от времени менять воду и чистить стенки аквариума, что не так уж и сложно.Выбирая домашнее животное для себя, стоит учитывать множество факторов, в том числе и то, насколько им комфортно будет в квартире или частном доме. И все равно, стоит максимально постараться, чтобы домашнему любимцу было уютно.