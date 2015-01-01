Особенности прохождения медицинских осмотров

Медицинские осмотры имеют важное значение в диагностике состояния здоровья взрослого населения. Под медосмотром подразумевают комплексное медицинское обследование, включающее в себя консультации профильных специалистов по основным направлениям: хирургия, терапия, кардиология и др. Кроме того, предварительный медосмотр включает в себя обязательную сдачу анализов крови и мочи, биохимию крови, анализ кала на гельминтозы, гинекологические мазки (для женщин). Также при прохождении медосмотра пациенты проходят: флюорографию, спирографию с целью определения показателей работы легких, делают кардиограмму (определяет правильность работы сердца).

Прохождение плановых осмотров входит в обязанности сотрудников многих предприятий: медицинских учреждений, пищевой промышленности, учреждений дошкольного, школьного и санаторного типов.

Комплексное обследование позволяет диагностировать заболевания, назначать рациональное лечение, наблюдать за динамикой развития заболеваний.

Виды медосмотров

Существует несколько видов медосмотров:



профилактические;



предварительные;



периодические;



пред- и послесменные (отправка водителей в рейсы).

Благодаря медосмотрам предприятия берут на работу физически здоровых и работоспособных сотрудников. Иногда прохождение медосмотра является крайне важным, например, при приеме на работу: пожарников, промышленных альпинистов, полицейских, водителей городского транспорта, водолазов, от состояния здоровья этого контингента лиц зависит безопасность других людей.

Осмотр пациента у узких специалистов

Основной задачей терапевта является общая диагностика состояния здоровья пациента. Терапевт выявляет жалобы, опрашивает пациента, проводит первичный осмотр, измеряет температуру, давление, слушает с помощью фонендоскопа сердце и легкие. Терапевт направляет на дополнительные консультации к узким специалистам, дает направления на анализы и инструментальные методы диагностики.

Хирург определяет наличие хирургической патологии, в его компетенцию входит: выявление патологических образований (кисты, опухоли), проблем с суставами, варикозного расширения вен, кроме того, хирург исключает или подтверждает наличие серьезных проблем с работой внутренних органов. Он пальпирует живот, проверяет подвижность суставов.

Задача невропатолога – выявить неврологические проблемы. Он определяет тонус и чувствительность кожи, симметричность лица, оценивает рефлексы, силу мышц. Невролог выявляет проблемы, связанные с работой нервной системы: радикулиты, остеохондрозы, невриты и т.д.

Окулист определяет остроту зрения и, при необходимости, назначает пациенту очки или контактные линзы. Дерматолог выявляет наличие проблем с кожей, отоларинголог – выявляет заболевания уха и носоглотки, а гинеколог констатирует, здорова ли женщина в половом плане. В зависимости от специфики работы пациента, узкие специалисты, входящие в состав комиссии, могут быть различными.

Регулярное прохождение медосмотров не только информативно в плане диагностики заболеваний у пациентов, с их помощью удается обеспечить безопасность всем людям, находящимся в тесном контакте с обследуемым.