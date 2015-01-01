Зачем нужен детский психолог
В ходе своего развития ребенок может испытывать сложности и кризисы, связанные с формированием его как личности, обучением и общением с окружающими. Зачастую родители видят проблемы слишком поздно, когда ребенок становится замкнутым, испытывает сложности в общении с родителями, педагогами и сверстниками. Увидеть психологические проблемы у ребенка может только специалист. Только детский психолог Москва
поможет увидеть проблемы и найти выход из любой ситуации, мешающей нормально развиваться ребенку.
С какими проблемами чаще всего обращаются к детскому психологу
Несмотря на то, что родители любят своего ребенка, они не всегда могут понять, что происходит с ним. Немотивированная агрессия, страхи, тревожное состояние, ребенок не хочет учиться, общаться в семье и убегает из дома - с такими проблемами чаще всего обращаются родители. Детский психолог может дать совет по воспитанию детей, как вести себя после развода или после смерти близких, что бы не травмировать психику ребенка.
Какой возраст самый проблемный для психики ребенка
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. К детскому психологу обращаются родители ребенка начиная с первого года жизни, и это правильно. Если родители сами не могут понять причин отклонений в поведении сына или дочери, им необходима помощь специалиста. Такие ситуации могут возникать в 1 год, и в 7 и в 15 лет.
Насколько эффективна помощь детского психолога
Большинство родителей в нашей стране скептически относятся к психологам, сомневаются в результате. Можно верить или не верить рекламе и отзывам знакомых, но лучше всего самим решиться и записаться на прием к детскому психологу. Хороший специалист, любящий детей, быстро найдет контакт с ребенком и поможет в любой, даже самой затруднительной ситуации. Сегодня в арсенале детского психолога множество различных систем тестирования и коррекции поведения. Шаблонных решений в таком тонком вопросе, как психология не может быть. Только индивидуальный подход к каждому ребенку и его родителям может обеспечить успех.
К чему готовиться при посещении детского психолога
Многие родители побаиваются вести ребенка к психологу. Любой страх возникает от неизвестности. Ничего страшного не произойдет, никто не будет лезть ребёнку в душу и задавать неприятных и сложных вопросов. Хороший детский психолог — это в первую очередь его друг, который может произвести психологическую коррекцию в игровой форме. Если, не дай бог, выявятся серьезные нарушения в психике ребенка, то психолог направит его к другому специалистам для консультаций (к психиатру или невропатологу).