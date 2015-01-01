Вода – всему голова
Вода является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Ни один живой организм на планете не сможет существовать без воды. Все они в разной степени состоят из жидкости. Человек без воды может просуществовать не более пяти суток. Это обстоятельство свидетельствует о необходимости данного продукта.
На протяжении дня через определенные периоды у рабочего человека возникает жажда, мысли о которой мешают полноценному труду. Для того, чтобы не возникало подобного раздражителя необходимо обеспечить работников офиса необходимом запасом жидкости. Причем, вода должна быть соответствующего качества, которая эффективно будет утолять жажду. Купить воду высокого качества по доступной цене можно на сайте https://www.truewater.ru/catalog/mineralnaya_voda/.
Классификация воды
Вся вода, представленная на сайте, разделена на несколько категорий в зависимости от своих характеристик. К самой элитной относится жидкость из горных вершин. Она пропитана свежим воздухом гор и поставляется напрямую от производителя. Далее идет класс люкс, который прошел повышенную очитку и обработку. Самым дешевым вариантом выступает вода первой категории.
Вся жидкость упакована в бутыли объемом 18,9 литров. Этот объем считается наиболее удобным для использования в офисе со средним числом персонала.
В наличии имеется и жидкость в индивидуальной упаковке. Предусмотрена вода на любой вкус в различной степени газирования. Упаковка изготовлена из пластика и стекла. Это удовлетворит вкус даже самого изысканного клиента.
Производители
В каталоге размещены жидкости различного качества и производителей. Можно выбрать минимальный объем, который составляет 0,5 литра и идеально подойдет для проведения каких-либо мероприятий и конференций. Есть и всем известные марки для привередливых клиентов, такие как Нарзан или Святой источник. Ценовой диапазон представлен большим разнообразием. От самых дешевых никому неизвестных, но качественных до более элитных представителей.
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