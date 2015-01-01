Эффективная терапия творческим самовыражением: где пройти обучение

Уже более двадцати лет в психиатрии известен и успешно применяется такой способ психотерапевтической помощи, как творческое самовыражение по методике Бурно. Изначально данная техника предназначалась для пациентов с тяжелыми переживаниями собственной несостоятельности и неполноценности (исключение – больные с патологией статического нахождения в каком-либо эмоциональном настрое). Но в последние годы она часто используется в случаях абсолютно здоровых соматически людей, имеющих дефензивные характерные особенности.

Основные задачи техники:

раскрытие творческого потенциала;



стимулирование развития данного процесса;



сублимация неприятного, болезненного состояния с перенаправлением его в социально положительное русло.

Где обучиться?

Пройти интенсивный курс обучения терапии творческим самовыражением, всего 72 академчаса, можно в институте «Иматон». Образовательная программа здесь состоит из нескольких ступеней и рассчитана на достаточно широкий диапазон специалистов – творческих, медицинских и социальных работников, психотерапевтов, психологов, студентов, оканчивающих психологические факультеты.

Что включает методика?

Как правило, терапия путем творческого самовыражения включает два этапа. Первый – самоисследование характера человека, изучение собственной личности, ее особенностей и мучающих душевных расстройств, познание себя и других. Происходить это может в процессе наблюдения за окружением и занимает от 1 до 3 месяцев.

Второй этап направлен на саморазвитие с помощью творчески х практик. Это общение с природой и путешествия, создание произведений, знакомство с живописью, музыкой, литературой, театром, наукой, различные коллекционирования, погружение в прошлое. Кроме того пациентам рекомендуется ведение дневника. Обязательным является общение, переписка с врачом. Специалист может работать как в индивидуальном порядке, так и создавать группы. Эффективны оба варианта.

Длительность данного периода – до пяти лет. Все индивидуально и зависит от сложности первоначальных расстройств. Но сегодня разработаны более краткосрочные варианты в рамках данной методики, занимающие от недели до нескольких месяцев.

Образование в «Иматон»

В институте психологии для обучения применяются такие форматы, как исследование реальных случаев, отработка полученных навыков, мини-лекции, групповые и индивидуальные занятия, супервизии. По окончании курса выдаются документы о повышении квалификации. Они дают право применять приобретенные знания в профессиональной деятельности.