Программы развития детей предлагают многие центры развития, но результат может получиться только там, где преподаватели заинтересованы в том, чтобы дети получили знания на перспективу. Уникальный центр развития для детей всегда готов принять малышей и детей постарше, при этом не только обучить их, но и выявить потенциал, который ранее себя не проявлял.

Центр indigo в Киеве для всестороннего развития детей предлагает уникальную программу, которая позволяет не только получить знания, но и реализовать это обучение в дальнейшем на практике. Дети смогут прекрасно себя чувствовать в окружении сверстников.

Программа развития и обучения Индиго

Прежде чем отправить ребенка в Центр развития Индиго, родители могут ознакомиться с программой развития. Она нацелена на всестороннее развитие детей по возрастным категориям. Здесь обучение тесно переплетается с игрой и практикой, что дает неоспоримый результат. Дети познают мир с профессиональными воспитателями, которые заинтересованы в том, чтобы воспитанники стали успешными по жизни. Новой информационной эпохе нужны интеллектуально и всесторонне развитые дети. Именно поэтому преподаватели Центра работают еще и над тем, чтобы помимо квалифицированной подготовки к школе и взрослой жизни, дети получили уникальные навыки и техники социализации. Дети – выпускники Центра Индиго, уверенно знают к чему им нужно стремиться и чем планируют заниматься в будущем.

Основные направления развития и занятий Центра:

1. Изучение иностранных языков. В данном направлении существует множество преимуществ, так как дети изучают здесь китайский, английский, испанский, французский языки, которые преподают носители языка. Они получают бесценную практику живого общения не только с человеком, язык которого родной с рождения, но и общаются со сверстниками. Основной уклон при обучении практический. Методика обучения предусматривает уникальные видео- и аудио- материалы, дети посещают мастер-классы, участвуют в театральных постановах, изучают культуру стран и народов.

2. Танцевальное направление. Позволяет изучить самые разные танцы и направления. К ним относятся:

- бальные танцы;

- восточные танцы;

- брейк-данс;

- хип-хоп;

- контемпорари-данс.

3. Спортивное направление. Развивает в малышах выносливость и вкус победы. Дети с раннего возраста участвуют в соревнованиях и пожинают плоды славы. Здесь можно записаться на эстетическую гимнастику, киокушин карате, дрифт.

4. Творческое направление, подразумевает занятия по:

- вокалу, художественному искусству, гончарству, актерскому мастерству, школы телеведущих и многому другому.

Прежде чем привести ребенка в Индиго Центр, родители смогут получить всю подробную информацию о нем на официально сайте. Здесь же и записаться на первую консультацию с ребенком или на пробный урок занятий, направление которого было выбрано.