Зачем нужен аниматор на детский праздник?

Для того чтобы приятно удивить ребенка, сделав ему сюрприз, чтобы малыш окунулся в сказку, аниматор проведет разнообразные конкурсы, и само собой разумеется, чтобы было весело. Это значительно лучше, чем если один из родителей (чаще папа) переоденется клоуном и сделает попытку развеселить ребенка, или, как часто бывает, дети поедят мороженого, попьют колы, лимонада или сока, съедят торт, в лучшем случае посмотрят мультики и разойдутся по домам. На утренники или выпусконом в детском саду тоже не обойтись без аниматоров, которые развлекут детей и создадут незабываемые впечатления. Аниматоры для детского сада могут быть героями любимых сказок и мультфильмов, что несомненно понравится деткам. Подробнее о заказе аниматоров на утренник в детском саду можно узнать на сайте компании Holiday Kids. Вспомните свое детство, когда мы тоже были маленькие, то мечтали о том, что в гости на день рождения приглашен веселый аниматор! Для правильной организации дела нужен профессионал. Трудно оспорить утверждение, что не каждый сможет стать аниматором, ведь важно не только уметь рассмешить человека, но и оставить в памяти воспоминания о прошедшем общении, тем более что это всегда более трудно, чем вызвать у кого-либо слезы. Если артист умеет найти подход к ребенку, а все дети очень различаются друг от друга, то такая встреча ценна вдвойне. Не вызывает сомнения необходимость наличия способностей к организации большого количества таких неугомонных и активных маленьких живчиков. По настоящему клоун не профессия, а образ жизни, состояние души. Это можно распознать, когда клоун вроде не делает ничего особенного, а все присутствующие дети покатываются со смеху и в атмосфере витает дух настоящего веселья. Клоун должен уметь показывать кукольные миниспектакли, прекрасно моделировать из воздушных шариков, выполнять аквагрим и также многое другое, но самое главное, уметь вызывать доверие ребенка. Ну, разве не только по-настоящему очень добрый и на самом деле веселый человек реально может стать профессиональным клоуном? Невозможно найти двух даже похожих детских праздников, так же, как не бывает в жизни двух совершенно одинаковых детей. По этой причине никогда не может быть единого сценария на каждый детский праздник. Все зависит от сложившейся ситуации и текущего настроения с учетом возраста и конкретного состояния детей.

С какого возраста можно рекомендовать приглашать аниматоров на детский праздник?

Рекомендации по возрасту, с какого можно приглашать аниматоров, строго индивидуальны. Это зависит от степени развития ребенка и может колебаться от 2 до 4 лет. Главный критерий - контактность ребенка. И самое важное не напугать ребенка, а для этого их нужно заранее готовить к встрече с веселыми, ярко раскрашенными дядями или тетями в ярких и необычных костюмах. Если на ребенке будет карнавальный костюм какого-нибудь героя комиксов, то аниматорам проще будет создать атмосферу феерии, веселья и сказки. И ребенку будет легче принять их в свою компанию, а не испугаться шумной клоунады. Продолжительность клоунской программы в среднем примерно 1-2 часа, в зависимости от аудитории. Для совсем маленьких достаточно одного часа, дольше они могут не выдержать. Для детей постарше, в возрасте от 9 лет, полезнее приглашать актеров аниматоров на детский праздник, а не клоунов. Им будет более интересно с популярными героями комиксов, которые проведут для них интересные и полезные конкурсы и устроят настоящую дискотеку. Клоун — самый желанный гость на детском празднике. Нет ничего удивительного в этом утверждении, во-первых, это выгодно, во-вторых, вам не придется ломать голову над тем, чтобы придумать, как развлечь веселую компанию маленьких проказников, и чтобы было очень весело.