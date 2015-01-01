Псориаз у женщин: чем он опасен для организма?

Этиология заболевания

Наследственную предрасположенность;



Случайный контакт с зараженным человеком.

Возможные симптомы псориаза

Сыпь розоватого цвета, покрытая роговыми беловатыми чешуйками эпидермиса, которая локализуется преимущественно на местах сгибов, далее переползает на крупные участки тела и конечностей;



Специфическая пленка на местах локализации сыпи;



Кровотечение в местах отхождения чешуек;



Обширные отеки на участках высыпаний (распространяются на все тело, шею, конечности);



Наличие жидкости в местах высыпаний;



Артрит и деформации суставов (особая форма псориаза, связанная с опорно-двигательным аппаратом);



Приступы псориаза зависят от времени года, обострение обычно происходит поздней осенью и зимой.

Диагностика заболевания

Методики лечения псориаза

Местные фармакологические препараты, а при отсутствии их эффективности – курс препаратов;



Сбалансированный режим работы и отдыха;



Специальная диета, исключающая аллергические факторы;



Отсутствие стрессовых факторов и физических нагрузок (рекомендуется прогуляться в парке, заняться хобби, почитать книгу);



Успокоительные препараты (валериановая настойка);



Антигистаминные препараты, препятствующие развитию аллергии и снимающие отеки с пораженных участков;



Применение антидиуретических препаратов для уменьшения отделения экссудата;



Обезболивающие препараты;



При недостаточности лечения и тяжелых формах псориаза используют пункции суставов с внутренним введением лекарств;



Различные мази с разной концентрацией (дегтярная мазь, ихтиол, гормональные мази на кортикостероидах).

Профилактика псориаза

Псориаз – хроническое заболевание, поражающее кожные покровы. В результате деятельности микроорганизмов на коже образуется сыпь, которая принимает вид крупных бляшек с беловатыми чешуйками эпидермиса. Заболевание характерно как для мужчин, так и для женщин.К основным причинам возникновения псориаза у женщин относят:Комплекс двух предыдущих факторов вместе со стрессом, ускоряющим развитие псориаза.Путь передачи болезни: контактно-бытовой. Необходимо изолировать личные вещи больного, не пользоваться общими с ним предметами, чтобы не произошел контакт кожи к коже и смешения биологических жидкостей.Для правильно постановки диагноза врач проводит опрос, изучает историю болезни и делает визуальный осмотр пациента.Для данной болезни характерны три главных признака: пятна стеарина, кровяные выделения на месте высыпаний и пленка на бляшках. При расчесывании сыпи наблюдается отшелушивание чешуек.К методам дифференциальной диагностики относятся гистологические исследования кожи на лишай, сифилис (форма папулы) и экзему. Если при исследовании был выявлен гиперкератоз (уплотнение рогового слоя эпидермиса), скопления нейтрофилов в дерме (шиповатый слой) и полное уничтожение зернистого слоя, то можно говорить о псориазе.Методы лечения данного заболевания обычно используются не единично, а в комплексе.В терапевтических методах лечения применяются:На данный момент нет особых методов профилактики данного заболевания. После первого рецидива можно использовать витаминные комплексы, успокоительные и медикаментозную коррекцию заболевания.Если вовремя обнаружить признаки заболевания и обратиться к врачу, то удастся избежать неприятных последствий. Регулярные осмотры у дерматолога – единственный метод профилактики от псориаза на сегодняшний день.