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Женское здоровье
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Псориаз у женщин: чем он опасен для организма?

Elena
Псориаз у женщин

Псориаз – хроническое заболевание, поражающее кожные покровы. В результате деятельности микроорганизмов на коже образуется сыпь, которая принимает вид крупных бляшек с беловатыми чешуйками эпидермиса. Заболевание характерно как для мужчин, так и для женщин.

Этиология заболевания


К основным причинам возникновения псориаза у женщин относят:
  • Наследственную предрасположенность;
  • Случайный контакт с зараженным человеком.

Комплекс двух предыдущих факторов вместе со стрессом, ускоряющим развитие псориаза.
Путь передачи болезни: контактно-бытовой. Необходимо изолировать личные вещи больного, не пользоваться общими с ним предметами, чтобы не произошел контакт кожи к коже и смешения биологических жидкостей.

Возможные симптомы псориаза


Признаки псориаза у женщин:
  • Сыпь розоватого цвета, покрытая роговыми беловатыми чешуйками эпидермиса, которая локализуется преимущественно на местах сгибов, далее переползает на крупные участки тела и конечностей;
  • Специфическая пленка на местах локализации сыпи;
  • Кровотечение в местах отхождения чешуек;
  • Обширные отеки на участках высыпаний (распространяются на все тело, шею, конечности);
  • Наличие жидкости в местах высыпаний;
  • Артрит и деформации суставов (особая форма псориаза, связанная с опорно-двигательным аппаратом);
  • Приступы псориаза зависят от времени года, обострение обычно происходит поздней осенью и зимой.


Диагностика заболевания


Для правильно постановки диагноза врач проводит опрос, изучает историю болезни и делает визуальный осмотр пациента.

Для данной болезни характерны три главных признака: пятна стеарина, кровяные выделения на месте высыпаний и пленка на бляшках. При расчесывании сыпи наблюдается отшелушивание чешуек.

К методам дифференциальной диагностики относятся гистологические исследования кожи на лишай, сифилис (форма папулы) и экзему. Если при исследовании был выявлен гиперкератоз (уплотнение рогового слоя эпидермиса), скопления нейтрофилов в дерме (шиповатый слой) и полное уничтожение зернистого слоя, то можно говорить о псориазе.

Методики лечения псориаза


Методы лечения данного заболевания обычно используются не единично, а в комплексе.

В терапевтических методах лечения применяются:

  • Местные фармакологические препараты, а при отсутствии их эффективности – курс препаратов;
  • Сбалансированный режим работы и отдыха;
  • Специальная диета, исключающая аллергические факторы;
  • Отсутствие стрессовых факторов и физических нагрузок (рекомендуется прогуляться в парке, заняться хобби, почитать книгу);
  • Успокоительные препараты (валериановая настойка);
  • Антигистаминные препараты, препятствующие развитию аллергии и снимающие отеки с пораженных участков;
  • Применение антидиуретических препаратов для уменьшения отделения экссудата;
  • Обезболивающие препараты;
  • При недостаточности лечения и тяжелых формах псориаза используют пункции суставов с внутренним введением лекарств;
  • Различные мази с разной концентрацией (дегтярная мазь, ихтиол, гормональные мази на кортикостероидах).

Профилактика псориаза


На данный момент нет особых методов профилактики данного заболевания. После первого рецидива можно использовать витаминные комплексы, успокоительные и медикаментозную коррекцию заболевания.

Если вовремя обнаружить признаки заболевания и обратиться к врачу, то удастся избежать неприятных последствий. Регулярные осмотры у дерматолога – единственный метод профилактики от псориаза на сегодняшний день.
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