«Колхоз стайл»: Кети Топурию с топором и в грязных носках раскритиковали подписчики

За время пребывания на отечественной эстраде Кети Топурию её поклонники привыкли считать стильной модницей. Певица никогда не появлялась на сцене в каком-либо классическом наряде.instagram.com/keti_one_officialВесь концертный гардероб артистки состоит исключительно из смелых, даже авангардных костюмов.instagram.com/keti_one_officialНе всегда наряды Топурии понятны большинству её зрителей, однако неизменно луки звезды вызывали интерес.instagram.com/keti_one_officialНа снимках, сделанных во время всевозможных фотосессий, Кети Топурия всегда выглядела стильно.instagram.com/keti_one_officialСегодня певица устроила настоящую провокацию у себя в Instagram, разместив фото в совершенно непривычном ракурсе.Кети Топурия перемудрила с образом: перфоманс певицы остался непонятен её подписчикамНедавно Кети Топурия рассталась с Гуфом, ради которого два года назад ушла от мужа-бизнесмена. Оказалось, рэпер даже в разгар их с Кети романа имел отношения на стороне.Если со стороны Гуфа отношения с Топурией были игрой, то с её стороны, похоже, всё было очень серьёзно. Теперь солистка «А-Студио» выплёскивает свои переживания на страницы блога.instagram.com/keti_one_officialКогда новость об изменах Алексея Долматова только пронеслась по интернету, в Инстаграм Кети Топурии сразу появились откровенные смелые фото. Обманутая женщина всем своим видом стремилась показать коварному экс-бойфренду, что он потерял:instagram.com/keti_one_officialСегодняшнее фото, видимо, тоже посвящено Гуфу. Но вот что оно выражает, подписчики Кети Топурии не смогли разгадать:instagram.com/keti_one_officialТем не менее фолловеры певицы буквально в один голос отметили, что снимок совершенно неудачный и никак не подходит образу утончённой модной Кети:john_redell_ Колхоз стайл 😎 liliyak_63 Травки накурилась? irinalunina6613 Бред полный! kitty322305 Гуф изменил - покончила с собой в наркотическом угаре. tvasilenko125 Все бы ничего, да ума бы ей. Недалекая совсем. Раньше эпотаж поражал, сечас, мягко говоря, удивляет bakutina_aleks_sandra Снимок бездарен… у нее всегда Люкс фото но этот Мракобесие... 😂Укурище😄🔥👌 tysianchukarthu Раскольников уже не тот)))Особенно возмутили подписчиков грязные носки:luna.nurievich Носки грязные alionakosteniuk Уродство 👎смысл этого фото бытовуха-чернуха (((, а и носки грязные. Нет вам это не идёт убогость alena_caxap Грязные носки? zlatavlaskina ковёр очень грязный! По носкам видно.))«Похожа на бегемотиху»: подписчики Регины Тодоренко прокомментировали её новое фотоРегина Тодоренко разместила забавный снимок у себя в блоге. Телезвезда сделала фото, на котором попыталась изобразить знаменитого Ждуна. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen