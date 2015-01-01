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«Колхоз стайл»: Кети Топурию с топором и в грязных носках раскритиковали подписчики

Andre
«Колхоз стайл»: Кети Топурию с топором и в грязных носках раскритиковали подписчики
За время пребывания на отечественной эстраде Кети Топурию её поклонники привыкли считать стильной модницей. Певица никогда не появлялась на сцене в каком-либо классическом наряде. 

instagram.com/keti_one_official

Весь концертный гардероб артистки состоит исключительно из смелых, даже авангардных костюмов.

instagram.com/keti_one_official

Не всегда наряды Топурии понятны большинству её зрителей, однако неизменно луки звезды вызывали интерес.

instagram.com/keti_one_official

На снимках, сделанных во время всевозможных фотосессий, Кети Топурия всегда выглядела стильно.

instagram.com/keti_one_official

Сегодня певица устроила настоящую провокацию у себя в Instagram, разместив фото в совершенно непривычном ракурсе.

Кети Топурия перемудрила с образом: перфоманс певицы остался непонятен её подписчикам

Недавно Кети Топурия рассталась с Гуфом, ради которого два года назад ушла от мужа-бизнесмена. Оказалось, рэпер даже в разгар их с Кети романа имел отношения на стороне.

Если со стороны Гуфа отношения с Топурией были игрой, то с её стороны, похоже, всё было очень серьёзно. Теперь солистка «А-Студио» выплёскивает свои переживания на страницы блога.

instagram.com/keti_one_official

Когда новость об изменах Алексея Долматова только пронеслась по интернету, в Инстаграм Кети Топурии сразу появились откровенные смелые фото. Обманутая женщина всем своим видом стремилась показать коварному экс-бойфренду, что он потерял:

instagram.com/keti_one_official

Сегодняшнее фото, видимо, тоже посвящено Гуфу. Но вот что оно выражает, подписчики Кети Топурии не смогли разгадать:

instagram.com/keti_one_official

Тем не менее фолловеры певицы буквально в один голос отметили, что снимок совершенно неудачный и никак не подходит образу утончённой модной Кети:

john_redell_ Колхоз стайл 😎 liliyak_63 Травки накурилась? irinalunina6613 Бред полный! kitty322305 Гуф изменил - покончила с собой в наркотическом угаре. tvasilenko125 Все бы ничего, да ума бы ей. Недалекая совсем. Раньше эпотаж поражал, сечас, мягко говоря, удивляет bakutina_aleks_sandra Снимок бездарен… у нее всегда Люкс фото но этот Мракобесие... 😂Укурище😄🔥👌 tysianchukarthu Раскольников уже не тот)))

Особенно возмутили подписчиков грязные носки:

luna.nurievich Носки грязные alionakosteniuk Уродство 👎смысл этого фото бытовуха-чернуха (((, а и носки грязные. Нет вам это не идёт убогость alena_caxap Грязные носки? zlatavlaskina ковёр очень грязный! По носкам видно.))

«Похожа на бегемотиху»: подписчики Регины Тодоренко прокомментировали её новое фото

Регина Тодоренко разместила забавный снимок у себя в блоге. Телезвезда сделала фото, на котором попыталась изобразить знаменитого Ждуна. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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