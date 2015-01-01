Почему мужчины бросают женщин без объяснений

Остаться у обочины отношений – очень больно, а не получить при этом хоть каких-нибудь объяснений – вообще удар в спину и нокаут для самооценки. Девушки, оказавшиеся в подобной ситуации, тут же начинают искать возможные причины в себе и своем поведении. Они регулярно заниматься самокопанием, погружаясь все сильней в недра депрессии. Однако не нужно спешить делать выводы. Почему в действительности мужчины так поступают с женщинами? Основания, как оказалось, есть, но таятся они далеко не в недостатках слабого пола.Мужчина-заяцЭтот трусливый товарищ боится ваших поползновений в сторону его независимости, как огня. Каждая озвученная вами мечта о совместном будущем, каждая высказанная мысль о свадьбе, покупке жилья, детях, работе и общем бюджете бережно откладывается у него на подкорке, чтобы потом в определенный момент просигнализировать, что «эта дама хочет слишком многого». «Заяц» не видит себя ответственным семьянином, а если и видит, то точно не прямо сейчас. Чем чаще он слышит фразу «ты должен», тем ярче в его подсознании горит лампочка «сбежать». Отвечать за других для мужчины-зайца – задача слишком сложная, он и о себе-то позаботиться не в силах. Такие личности не ходят по собеседованиям, чтобы получить хорошую должность, боятся уйти с насиженного места, почти никогда не рискуют, чтобы начать собственное дело, а если рискуют, то с треском проваливаются все из-за тех же страхов перед ответственностью.Мужчина-волкДанный тип молодых людей настолько привыкает к одиночеству, что становится холодным и недоступным, как океанский айсберг. Ваша радость и слезы практически его не трогают. «Волк» проживает ровную, бедную на эмоции жизнь, дрейфуя от одной пристани к другой. Он вполне может отдавать себе отчет в том, что делает вам больно, и даже испытывает некое подобие жалости. Но эта боль не доходит до глубин его души, так как сам он давно разучился ощущать подобное.Чтобы оградить себя от стресса, мужчина-волк будет игнорировать ваши звонки и сообщения. Даже если состоится откровенный разговор, наполненный яркими признаниями и мольбами женщины, вряд ли он выведет его на тот уровень эмоционального взаимодействия, на который рассчитывает партнерша. Изменить такого человека можно, но это очень трудная задача.Мужчина-лисУже из одного названия понятно, что это законченный враль. От встречи с «лисом» никто не застрахован, потому в любых отношениях на начальном этапе стоит следовать принципу «доверяй, но проверяй». Такие мужчины – превосходные актеры. Они могут представиться «левым» именем, рассказать о себе несколько небылиц, приукрасить информацию о своем материальном положении и, естественно, о положении семейном. Очень часто в итоге «лис» оказывается каким-нибудь Степой из маленького городка, у которого жена, трое детей, собака и ипотека на полмиллиона. Просто когда-то он мечтал поступить в театральный, но даже с этим у него не сложилось. Чем мягче этот хитрец стелет, тем тверже в итоге спать. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от отношений с таким персонажем, просто задайтесь вопросом, к чему рассказы «лиса» ближе – к реальности или к сказке. Если невольно ощутите себя Золушкой – держите ухо востро, ибо подобные обманщики также не брезгуют тянуть со своих жертв и финансы.Мужчина-змейЭто энергетический вампир, который питается жизненными силами женщины. Он в буквальном смысле слова «душит» партнершу в своих объятиях, устраивая ей мощные эмоциональные качели. Захотел – одарил розами и признаниями в любви, не захотел – хлопнул дверью и ушел в никуда. В один момент он взрывается и «шипит» на девушку, в другой – просит прощения у ее ног, а в третий – бросает ее, чтобы заставить мучиться. Как правило, после разрыва эти ребята наблюдают за страданиями бывших пассий, находясь где-то неподалеку и посылая им сигналы в виде редких сообщений и «случайных» звонков. Как только депрессия брошенной достигнет своего апофеоза, «змей» резко ворвется в ее жизнь, чтобы снова «обвить» свою жертву со всех сторон. Этим он гарантирует себе в отношениях более высокий статус, нежели имел ранее. Подобные истязания могут длиться годами, а все потому, что мужчины-змеи не лишены романтизма и способны «пустить пыль» в глаза практически любой девушке.Мужчина-коньУ этих персонажей для своего недостойного поступка есть весьма благородное пояснение. И звучит оно как «я делаю это ради тебя» или «тебе так будет лучше». Данный тип мужчин склонен к чрезмерному анализу текущих событий, в результате чего приходит к выводу, что он, возможно, не подходит своей партнерше. Если «конь» не уверен в чистоте и искренности собственных чувств, то обязательно попробует сбежать, мотивируя это тем, что его возлюбленная достойна лучшего, а он только лишь отбирает у нее драгоценное время. А что думает по этому поводу сама девушка – не слишком-то и интересно. Выкрутится как-нибудь, ведь он даровал ей настоящее сокровище – свободу.Мужчина-козел«Козлы» они и в Африке, как говорится, далеко не благородные львы. От личностей данного типа можно ждать только бед. Отношения они начинают, не испытывая ни капли уважения к своей женщине. Эти товарищи спокойно могут ее высмеять при посторонних, указав на мелкие ошибки, заставить заплатить за ужин в дорогом ресторане или сравнить со своей мамой в выгодном для последней ключе. Они «брыкаются» и «бодаются», стоит только девушке хоть в чем-то пойти против их мнения, не предоставляя при этом ни единого достойного контр-аргумента. А уж о таком понятии, как элементарная воспитанность по отношению к партнерше, «козлы» и подавно не слыхали. Какие уж тут объяснения, если ему все надоело или он нашел для себя вариант повыгодней? Для него «уйти по-английски» и с легкостью начать все с чистого листа – это вообще жизненная норма! Несмотря на всю напускную важность, такие мужчины чаще всего ничего собой не представляют, а эго им раздула в детстве мать или бабушка, любившая свое чадо до беспамятства. Если вы столкнулись по жизни с «козлом» - поменяйте после его ухода замки и закатите по такому случаю вечеринку. День его исчезновения – поистине настоящий праздник.10 неочевидных признаков, что вы красивая женщина, даже если считаете себя не оченьВ наше время низкая самооценка висит грузом на огромном количестве женщин. Она способна испортить настроение в праздник, гарантирует провал на собеседовании и заставляет слабый пол грустить и плакать тогда, когда для этого, казалось бы, совершенно нет причин. А может все не так и плохо? Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen