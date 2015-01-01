Зачем мужчине любовница, если он любит жену

Takmeomeo/ PixabayАбсолютно все супружеские пары в течение жизни переживают определенные кризисные этапы. Рождение детей, смена работы, ухудшение здоровья, потеря родителей или просто семи- или пятнадцатилетний рубеж в отношениях приносят обоим супругам переживания, способные подорвать былые теплые чувства. Почему-то слабость в эти моменты больше проявляет именно сильный пол, который начинает засматриваться «налево» даже тогда, когда внутри все еще теплится огонек любви к жене. Есть ли какие-то объективные причины подобного поступка или женщины сами разбаловали своих мужей? Ниже читайте о шести самых распространенных внешних и внутренних факторах, которые могут подтолкнуть вашего партнера к измене.Сексуальная неудовлетворенностьЭто самое первое, что можно заподозрить, когда мужчина и любовницу не бросает, и жену отпустить не может. Самый яркий признак данной ситуации – измены с разными женщинами, которые являются развлечением на ночь или максимум на две-три. Они вспыхивают на горизонте, делают свое дело и так же стремительно с этого горизонта исчезают.Редко в какой супружеской паре можно встретить полную сексуальную гармонию и открытость. Большинство мужчин и женщин в силу стеснения или каких-либо других причин предпочитают не открывать своих интимных фантазий, боясь наткнуться на стену непонимания и осуждения. С любовницей намного проще – если она считает отношения на 2-3 встречи нормальными, то и любые эксперименты в постели воспримет более лояльно.Другая ситуация – это физическая неспособность или нежелание жены выполнять супружеский долг. Она может быть нездоровой, слабой, тяжело восстанавливаться после рождения ребенка, может упорно трудиться и на мужа в итоге у нее уже просто не хватает сил. Причина другая, а итог один – мужчина начинает гулять от любимой женщины в силу своих физиологических потребностей.Возрастной кризисТо, что в районе сорока лет представителям сильного пола начинает «сносить крышу» - общеизвестный факт. Одним из ярчайших проявлений состояния, когда мужчина доказывает самому себе и ближнему окружению, что «он еще ого-го», является измена с более молодой и неопытной девушкой. Основная цель такого похода «налево» - возвращение остроты чувств и юношеского задора в отношениях с противоположным полом.Вот ваш муж смотрится в зеркало и обнаруживает, что того человека, который в молодости не считал девчонок, уже не существует. Казалось бы, буквально вчера на него вешалась каждая вторая, а уже сегодня стороной обходит каждая первая. Молодая любовница у сорокалетнего мужчины – это трофей, повод гордиться собой, ощутить себя настоящим самцом и забыть о мыслях, что природа уже начинает потихоньку списывать его со счетов.Влияние окружающихВнимательно присмотритесь к друзьям вашего мужа, в особенности к тем, кого он считает для себя авторитетом. Не являются ли они изменщиками? Прислушайтесь, о чем они общаются на кухне, пока вы играете с детьми. Все-таки природа берет свое и для большинства молодых людей девушки остаются способом самоутверждения. Они любят «померяться» своими достижениями в компании друг друга. И если в ближайшем окружении супруга есть хоть один радикальный изменщик, вероятность повторения ситуации в вашей семье возрастает в разы.Бывают ситуации, когда компания фактически давит на мужчину, высмеивает его верность супруге, отождествляя ее с полным подчинением женщине. «Ты что, не мужик?» - слышит ваш муж и начинает невольно моделировать в своей голове гипотезу «вдруг…». Если рассказы товарищей подкрепляются яркими эпитетами и описаниями преимуществ наличия любовницы, то возникновение соперницы на горизонте – лишь вопрос времени.StockSnap/ PixabayПсихологическая подавленностьУ всех случаются депрессии. Причин могут быть тысячи – от объективно серьезных и до постыдных. Мужчина, находящийся в подавленном состоянии, порой нуждается в поддержке даже больше, чем женщина. Не находя в лице супруги того, кто поймет и утешит, молодой человек поспешит на поиски «жилетки» на стороне.Любовница в данном случае выполняет роль психолога, а ее обитель – роль кабинета для терапии и разрядки. В нем нет проблем – нет кредитов, детей, начальства, вечно осуждающего общества и прочих житейских неприятностей. Если девушка еще и образована, не лезет за словом в карман, то она может увлечь вашего мужа до тех пор, пока его эмоциональный фон не выровняется. А это, как все понимают, практически не возможно в ситуации, где есть любовный треугольник.Под воздействием вредной привычкиНередки случаи, когда к измене приводят стечения обстоятельств. Мужчина выпил лишнего, не соображал, оказался в постели с практически незнакомой ему особой и теперь проклинает себя на чем свет стоит. Девушки почти не допускают подобных ситуаций, ведь даже в состоянии алкогольного опьянения они никогда не прекращают контролировать свое окружение. Такой способностью наделила слабый пол мать-природа, так как именно от женщины и ее концентрации зависит, выживет ли ее потомство. Хорошо это или плохо, но мужской мозг так не умеет – он если расслабляется, но «по полной».Появление таких «залетных» любовниц – самая досадная ситуация, которая может произойти. Ибо после происшествия меняется все – отношения, степень доверия, взгляд на будущее. Появляется только чувство вины и досады, которое порой не может вытравить даже факт прощения.Ее он тоже любитКак бы женщины этому ни сопротивлялись, а большинство мужчин по своей природе все равно полигамны. Если ситуация, в которой девушка может искренне любить двух партнеров одновременно весьма сомнительна, то в случае с сильным полом это так и работает. Он может любить и жену, и любовницу, просто по-разному. Одну глубокой благодарственной любовью, а другую – любовью романтичного мальчишки. Одну – как мать своих детей и лучшего друга, а другую – как маленькую девочку, о которой хочется заботиться. Это не значит, что такая ситуация имеет право на существование, но и избавиться от нее безумно трудно. Люди, оказавшиеся запертыми в подобный треугольник, все без исключения обречены на серьезное эмоциональное потрясение.

Источник: www.allwomens.ru/zen