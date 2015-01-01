В чём отличие сети Saperavi Cafe от других заведений. Доставка хинкали в САО в Москве
Сеть кафе Saperavi Cafe выгодно отличается от многих московских кафе. Прежде всего, создатели предпочитают называть свои заведения ресторанами грузинской кухни, и их можно понять. Как и во многих других местах, здесь подают национальные блюда, в том числе фирменные, которые невозможно попробовать больше нигде. Те, кого интересует доставка хинкали в САО в Москве, чаще всего предпочитают обращаться именно сюда.
Уникальность грузинских ресторанов
Торговая марка Saperavi Cafe ведёт свою историю с 2011 года, когда открылось первое заведение. Это была идея Тенгиза Андрибавы и Хатуны Колбая. Их не устраивало, что люди судят о грузинской кухне по тем жалким подобиям, которые подают в большинстве ресторанов. Лишь немногие заведения предлагали гостям отведать настоящие кулинарные шедевры, изготовленные по рецептам грузинских шеф-поваров. Как правило, это были одни и те же блюда.
Создатели Saperavi Cafe решили, что о настоящей грузинской кухне должны узнать как можно больше людей. Пришлось постараться, чтобы восстановить забытые рецепты, зато теперь посетители знают и любят «Саперави». Хатуна Колбая и Тенгиз Андрибава считают, что в блюдах важна каждая деталь. Их кухня — та, которую многие успели забыть, заменив натуральные продукты полуфабрикатами, а природные ароматы — химическими.
В Saperavi Cafe не используют искусственные красители, ароматизаторы и прочие добавки. Аромат и вкус достигаются благодаря умелому применению специй. Вот поэтому харчо — именно такое, каким оно должно быть, и подаётся как второе блюдо. Хинкали готовят на полбяной муке — так блюдо приобретает свой настоящий вкус. Тархун имеет приятный натуральный оттенок, а не выглядит, как подкрашенная вода.
Вот что сейчас можно отведать в "Saperavi Cafe":
- пхали из шпината;
- хинкали 5 видов;
- сацебели;
- наршараби;
- мацони;
- аджапсандали;
- сырное плато;
- хачапури нескольких видов, в том числе на вертеле;
- кубдари;
- мчади;
- фирменный хлеб на полбяной муке;
- ачма;
- чвиштари.
В меню ещё много других блюд и напитков с экзотическими и привычными названиями. Но секрет грузинских рестораторов не только в следовании традициям. Они следят за трендами и преджлагают интересные решения, отвечающие изменчивым потребностям клиентов.
Saperavi Café — единственный грузинский ресторан, у которого появилось мобильное приложение. Они придумали гиви-бургер и начали подавать выпечку без глютена. Ещё одна идея, которой по праву гордятся создатели Saperavi Café, — ассорти из маленьких хачапури. Можно попробовать сразу несколько грузинских пирогов и решить, какой больше нравится.
Двери Saperavi Café всегда гостеприимно открыты постоянным и новым гостям. Есть ещё очень много такого, чем кафе сможет удивить каждого посетителя.